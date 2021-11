Las empresas de Canarias abandonan el Reino Unido ‘posbrexit’

Las empresas canarias están dejando de comerciar con el Reino Unido. El escenario posbrexit, con nuevas barreras a los intercambios de productos con los países de la Unión Europea (UE), ya se anunciaba como una invitación no escrita para buscar otros mercados. Al menos para las empresas exportadoras e importadoras de mercancías. Pasa siempre que un Gobierno trata de ponerle puertas al campo: que el comercio se desploma. No obstante, en el caso de las Islas Canarias llama la atención la velocidad con que sus empresas están abandonando el Reino Unido. Hasta el punto de que las grandes firmas exportadoras que venden en Gran Bretaña y/o Irlanda del Norte se han reducido a la mitad en menos de dos años. De las 53 empresas canarias que en 2019 –el brexit no se materializó hasta el 31 de diciembre de 2020– facturaban en el Reino Unido un mínimo de 50.000 euros, solo 25 han seguido enviando sus mercancías en 2021.