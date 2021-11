El ‘superapagón’ pronosticado en Europa no rozaría al Archipiélago

Mientras en las Islas no se han observado comportamientos extraños de los consumidores, algunas ferreterías de la Península sí han registrado un incremento en las ventas de camping gas y hornillos pequeños. «Es casi siempre gente mayor que te llega asustada por lo del apagón. Yo les digo que no creo que pase nada, pero aun así compran». José María, de la Ferretería Lavapiés, en el centro de Madrid, todavía está sorprendido por cómo ha agotado en pocos días todas las existencias.

En «la cooperativa», que abastece a un centenar de establecimientos, entre ellos el de este pequeño empresario, están «agotados» los dos modelos que se comercializan en la Ferretería Lavapiés: «uno para bombona de camping gas y otro de cartucho de gas pequeño, el Vivahogar. A mí me quedan uno o dos hornillos pequeños, he debido vender como doce», prosigue José María. En la Ferretería Arso, también de la capital española corroboran el incremento de la demanda de esta línea de productos. «Ahora mismo no tenemos nada, hemos vendido lo que teníamos y no sabemos si nos va a venir más o no», explican.

No queda stock en tienda ni en Decathlon, la gran superficie especializada en el sector de acampada. «Mira, el martes nos trajeron tres cajas, unos 30, y el miércoles ya las hemos agotado», afirman en una tienda de la compañía francesa, la única de todo Madrid que esta semana tenía stock del hornillo CampingGaz, que ronda los 20 euros y tiene encendido automático.

Los grandes fabricantes están empezando a notar ya esta alta demanda, y algunos, como la empresa vasca SuperEgo, que fabrica miles de unidades de diferentes modelos de hornillos y camping gas, ha comenzado a racionar pedidos, limitando las cantidades, «para garantizar que siga habiendo stock» y no se produzca el temido desabastecimiento total.

Fuentes del sector explican que este tipo de elementos tuvieron una gran demanda durante toda la pandemia, también en Canarias, ya que la gente comenzó a preferir cocinar al aire libre, pero lo cierto es que ahora el pico de ventas es mucho más pronunciado, lo que ha tensionado el stock. Descartan asimismo que la crisis del transporte empeore la situación, ya que hay mucho fabricante nacional.

¿Canarias tiene motivos para preocuparse?

«Los posibles problemas que pudieran aparecer eventualmente en Centroeuropa no afectarían a los sistemas canarios». El director de Operación de los Sistemas de los Territorios no Peninsulares de REE (Red Eléctrica de España), Juan Bola, no deja un asomo de duda y explica por qué: «Estos sistema están aislados». Funcionan de manera independiente, no están conectados con el continente para abastecerse y ni siquiera el de una isla lo está con el de otra; salvo en el caso de Lanzarote y Fuerteventura. Eso explica por qué un apagón en Tenerife no desestabiliza el suministro en el resto o, en sentido contrario, por qué no es posible desde otra isla auxiliar a la que tiene un cero energético. Esa, la de las interconexiones, es precisamente una de las «asignaturas pendientes» del suministro eléctrico en el Archipiélago, a decir de Roberto Gómez, profesor de Empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en Suministro Energético.

¿Qué pasa con el gas?

Se encarece y multiplica hasta por cinco su precio habitual como respuesta a lo que los expertos consultados definen como un cuello de botella. En opinión de Francisco Ramos, esta circunstancia se difuminará en el «corto plazo». Más en concreto, «a partir de febrero», cuando comiencen a «elevarse las temperaturas en el hemisferio norte», lo que reducirá la demanda, y «la oferta haya sabido adaptarse». En cualquier caso, de nuevo Canarias queda al margen, porque en sus centrales eléctricas no se quema gas, sino fuel. «Por una vez depender del petróleo no nos perjudica», recalca el catedrático de la ULL. Ideadas precisamente para funcionar con gas natural, que debería llegar a sendas regasificadoras en Arinaga (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife), las centrales de ciclo combinado de las dos islas capitalinas nunca han utilizado dicho combustible.

¿Y en la Península?

Ahí sí el gas natural es de capital importancia. El regulador del sistema, Enagás, ha asegurado que no existen «indicios objetivos de una situación de falta de suministro en los próximos meses». Incluso, asegura que la capacidad contratada es «superior a la de inviernos anteriores en la misma fecha», lo que sitúa a España «en una situación mejor que la de otros países del entorno». Si se corta el suministro de gas hay reservas «para el equivalente a 40 días de consumo», concretan fuentes de Enagás. Por su parte, el responsable del Programa de Clima y Energía del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano aseguró en una reciente entrevista con Efe, que las posibilidades de tener «un gran apagón o una crisis de suministro en España son muy reducidas». Escribano argumenta que el sistema gasista español está «muy experimentado» y «muy bien gestionado», y cuenta con «muy buenas capacidades».

¿Por qué lo que ocurre en el Magreb afecta tanto?

Argelia es el gran proveedor de gas de España. En lo que llevamos de año, el 42% del total de GNL quemado en las centrales de ciclo combinado de la Península llegaron de este país magrebí. El combustible arribó a través de dos gasoductos: el Magreb-Europa, que entra por Cádiz tras atravesar Marruecos, y el Medgaz, que va directo de Argelia al sureste peninsular. Pues bien, el primero de ellos, que suministraba 6.000 millones de metros cúbicos anuales, ha quedado fuera de juego al expirar –el pasado domingo– el contrato. La quiebra de las relaciones diplomáticas argelino-marroquíes, con la soberanía del Sáhara Occidental en el eje del conflicto, imposibilita la renovación. Argelia ha garantizado a España elevar hasta los 10.000 millones de metros cúbicos el suministro a través del Medgaz. «Los 4.000 que faltan pueden transportarse por mar», señala Francisco Ramos. Ahora bien, los buques metaneros van a tener muchas novias; no pocos países tendrán que apostar por esta vía.

¿Está echando un pulso Rusia a la Unión Europea (UE)?

Argelia es a España lo que Rusia al corazón de Europa en cuanto al abastecimiento de gas natural, y las relaciones de la UE con Vladimir Putin están lejos de poder considerarse fluidas. «Rusia abre o cierra el grifo para demostrar la dependencia» que países como Alemania «tienen de ella», sostiene el catedrático Francisco Ramos. Desde luego, esa modulación a conveniencia de la oferta en lo que sí influye de manera clara es en los precios, que se disparan cada vez que Moscú ordena parar. Aun con todo, el experto en Suministro Energético Roberto Gómez no desestima que la escasez de gas «sea motivo suficiente» para generar un blackout (apagón general). Alude con ello a las fortalezas que mantienen los grandes países en otras tecnologías. «La nuclear en Francia es muy fuerte», detalla y a eso se sumaría el retorno puntual al carbón –altamente contaminante y por ello en retroceso– de Alemania en caso de hacerse necesario. Por su parte, Gonzalo Escribano explica que el de España no es el mismo caso que el de «Austria, cuyas reservas están en un nivel bajo, no tiene capacidad de abastecerse por GNL y es muy dependiente de un gasoducto que le llega de Rusia pasando antes por muchos países. Es normal que estén preocupados», concluye.

¿Qué son los acuerdos de interrumpibilidad?

En el caso de España, además de «recuperar las centrales de carbón» aún no desmanteladas del todo, cuestión que estima factible Gómez, el operador del sistema (REE) cuenta con los contratos de interrumpibilidad. Los grandes consumidores como la industria pagan un precio más barato por la energía eléctrica o reciben un peaje para mantener vigente su compromiso de detener la producción en sus plantas si las circunstancia así lo demandan. «Eso liberaría un volumen importante de megavatios hora que podrían destinarse a suministros básicos para la sociedad», revela el profesor de Empresa de la Universidad Europea de Valencia.

¿El peligro es el suministro de gas o son los ciberataques?

En enero de 2020, a las puertas del estallido de la pandemia mundial de coronavirus, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria sufrió un «ciberataque grave», según el comunicado emitido en el momento por el Ejecutivo de Viena. Los hackers hicieron sonar todas las alarmas en Hofburg, residencia presidencial austriaca. Roberto Gómez estima probable que el informe del Ministerio de Defensa austriaco vaya más por la línea del hackeo el sistema que por la de una severa carestía de gas.