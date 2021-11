Canarias ya recibe más vuelos desde el extranjero que antes de la pandemia

Los datos suministrados por Aena, la empresa semipública encargada de la gestión de los aeropuertos de interés general en España –incluidos los ocho de la Comunidad Autónoma–, muestran que de viernes a lunes llegaron o salieron de los aeródromos isleños 4.453 vuelos, en este caso incluidas tanto las operaciones nacionales e interinsulares como las internacionales. Son 241 vuelos más que en el mismo período de 2019. No obstante, este notable incremento, que corrobora las previsiones positivas de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, se debe a las rutas internacionales, las fundamentales para la recuperación del motor de la economía regional. De hecho, los vuelos nacionales fueron menos este último fin de semana que en el finde equivalente de 2019 –2.083 frente a los 2.204 de entonces, 121 menos–, pero es que el crecimiento de las operaciones internacionales, con esos 284 vuelos más, fue superior. Dicho de otro modo: las conexiones con terceros países no solo compensaron la reducción de los vuelos nacionales, sino que son la razón de que la conectividad global se sitúase el último fin de semana por encima de las cifras precrisis.

Esta recuperación de las operaciones está detrás de las imágenes de colas en mostradores de los últimos días, aunque no es la causa principal. En realidad tienen más que ver con los controles que los funcionarios de Sanidad Exterior siguen llevando a cabo en los aeropuertos por la pandemia. La unión de estos dos factores –controles e incremento de vuelos– dio lugar a que volvieran las colas, que por otra parte se dieron en casi todos los aeropuertos españoles y que ya se producían antes de que la covid-19 pusiera el mundo patas arriba. En cualquier caso, desde Aena aseguran que estas colas fueron «puntuales» y justo en esos momentos en los que coincidieron varios vuelos internacionales.

La entidad ha acometido reformas tanto en las terminales de salidas como en las de llegadas para ganar espacio, separar los flujos de viajeros e instalar controles automáticos de fronteras, lo que solo en los aeropuertos del Archipiélago ha supuesto una inversión de algo más de 20 millones de euros.

El notable incremento de las operaciones internacionales de este pasado fin de semana va en la línea avanzada por la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, a comienzos del mes pasado. La representante del Gobierno autonómico, durante la presentación de la campaña promocional The other winter –El otro invierno–, adelantó que para los meses de noviembre de 2021 a marzo de 2022, es decir, para el grueso de la temporada alta, hay programados 7,86 millones de asientos, lo que significa 660.000 plazas más que antes de la irrupción del coronavirus. De momento, por tanto, la conectividad aérea parece garantizada para una temporada invernal que será clave en la recuperación de la economía isleña.

Llegan más cruceros pero con menos pasajeros

El número de plazas ofertadas por los cruceros que arribarán a Canarias entre noviembre y enero es un 15% superior a las que existían en el último invierno precovid. Está previsto que lleguen al Archipiélago 622 buques que dispondrán de 1,5 millones de plazas a bordo. Así lo detalló ayer la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, quien recordó que, pese al mayor número de escalas, la cifra de cruceristas no superará a la temporada 2019-2020 porque, aunque los barcos pueden operar con un 75% de aforo, hasta ahora no están superando el 50% «debido fundamentalmente a que se exige la pauta completa de vacunación y hay turistas que todavía no la tienen». Por eso, la consejera señaló que pedirá que el aforo se incremente hasta el 100% si todos los turistas están vacunados. Castilla recalcó que el turismo de cruceros ha sido el gran perjudicado por las restricciones. Se espera que antes de finalizar el año se haya recuperado entre el 70 y el 80% de la operativa y que se alcance el 100% el próximo año. | LP