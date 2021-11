La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha comprometido este miércoles con los empresarios del Corredor Mediterráneo, que en 2022 se invertirán 1.700 millones de euros en los diferentes proyectos y ha asegurado que en 2026 estará completo todo el tramo entre Almería y la frontera con Francia. Sánchez ha señalado que en los últimos tres se han licitado obras por valor de 3.000 millones y ejecutado dos mil millones de euros. La ministra aseguró que para 2023 estarán conectadas en ancho internacional de las tres provincias de la Comunidad Valenciana y también con Murcia.

Más de 1.300 empresarios llegados de toda España y entre los que figuran patronos de la provincia como Antonio Arias (Vectalia) o, entre otros, Adolfo Utor (Balearia) denuncian a esta hora, en un acto que se está celebrando en el palacio de congresos de Ifema en Madrid, el retraso que sufre la ejecución del Corredor Mediterráneo, una infraestructura para transformar el eje ferroviario en un corredor en ancho de alta velocidad que permita el movimiento con rapidez, seguridad y de manera sostenible a pasajeros (turismo) y mercancías pues, no en vano, entre Algeciras y Barcelona se generan el 67% de las exportaciones españolas, según señala Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Boluda ha vuelto a apostar por la España circular y no radial, que no todo pase por Madrid.

Buena parte estas mercancías, sobre todo las hortofrutícolas, se producen en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Boluda ha recordado, además, que en el eje reside el 50% de la población española, acoge al 50% el turismo se genera el 45% del PIB estatal de ahí que “este proyecto es importante para toda España no solo para las autonomías del Mediterráneo”.

Vicente Boluda, flanqueado por toda su junta directiva, y entre ellos Juan Roig, presidente de Mercadona y pionero del lobby, denuncia que “este corredor debía haber estado terminado hace diez años y la pérdidas económicas y sobrecostes que estamos tiendo son millonarias incalculables. Todo va muy lento, la fecha de 2025 cono final de las obras está más que difícil y lo que pedimos al Gobierno es rapidez y que lo que se presupueste se ejecute. De nada sirve que se anuncien mil millones si luego solo se ejecutan cien”.

En clave local, alicantina, Antonio Arias, miembro de la directiva de AVE desde el comienzo del movimiento “Quierocorredor” en 2016 denuncia la lentitud en resolver el nudo de La Encina. Otras asignaturas pendientes son los enlaces en tren con el aeropuerto y el puerto y la electrificación de la cercanías ferroviarias con Murcia, que siguen en vía única, además.

El economista Fernando Trías de Bes, ponente en el chequeo, señaló que “en un mundo global y con el comercio online, que ha avanzado en un año lo que había de avanzar en cinco, el nexo entre transporte portuario y terrestre se ha convertido en una de las ventajas competitivas geopolíticas”. Trías de Bes afirmó que “cada día que transcurre sin el Corredor Mediterráneo, España pierde una oportunidad económica sin parangón”. En su opinión, “los principales países europeos han evolucionado de sistemas radiales a sistemas interconectados donde no hay un eslabón más importante que otro. Sin el Corredor Mediterráneo seguimos abocados a un modelo de interconexiones que va contra natura”.

Por su parte, Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, subrayó que “el Corredor Mediterráneo no es un proyecto que afecte solo al arco mediterráneo, es muy importante para toda España. Siempre he estado convencido del enorme potencial que tiene para conectar los territorios, para igualar oportunidades y para hacer más competitivas nuestras empresas; creo que es muy importante seguir apoyando este proyecto, y hacerlo además de una forma decidida, con el respaldo de nuestras empresas, de las instituciones públicas y de la sociedad civil, con el fin de cumplir el objetivo de 2025”.

Durante el acto también se han recordado los cinco hitos pendientes de este año. La finalización de las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona), la adjudicación del cambio de ancho entre Tarragona y Castellón, el tramo Murcia-Cartagena y el bypass del Reguerón (proyecto en redacción); la licitación de las obras en Totana (Murcia); y el tramo Almería-Granada, que está en estudio y pendiente de proyecto.