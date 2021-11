Edgar Aldaz: “Se acabó eso de 'enviamos a toda España excepto Canarias”

Edgar Aldaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) es el responsable de Canarias Prime, la ‘startup’ que asegura haber enterrado la discriminación que padecen los consumidores del Archipiélago que quieren realizar compras en tiendas ‘on line’ de la Península.

Se ha hablado y escrito mucho sobre este asunto y al final parece que no era tan difícil.

Lo era. Llevamos años dándole vueltas y nunca nos salían los números. Nos poníamos en la piel del usuario y concluíamos que tampoco nosotros compraríamos al precio final que resultaba.

¿Cómo han metido en vereda las cifras?

Por volumen, hemos ido creciendo. Comenzamos por especializarnos en solucionar los problemas que las empresas canarias tenían para vender sus productos en la Península y Europa, y en otras islas también, claro.

¿Y eso es más fácil?

No, qué va. Nos topamos con todos los baches que había: el régimen fiscal diferente, dificultades logísticas, aduaneras... Lo que digo es que fue un laboratorio de ensayo que nos ha ayudado mucho a la hora de establecer caminos para hacer factible el recorrido inverso de los bienes, que venga aqui desde fuera.

Por tanto, ¿me equivoco si afirmo que han quitado el tapón para ampliar el tamaño de mercado al que se dirigen las empresas de las Islas?

Conseguimos dar solución a todos esos hándicaps, sí, pero nuestra especialidad no pasa por atender al conjunto del tejido empresarial. Trabajamos con pocas compañías, pero fuertes, y eso nos permite, con los ochos e-commerce que tenemos operativos, hacer más de 30.000 expediciones mensuales. Creo que somos de los mayores exportadores de retail de Canarias a la Península.

Volvamos al inicio. ¿Y cómo ayuda todo este bagaje a conseguir que comprar una camiseta en Madrid ahora sea posible?

Todo este volumen que movemos permite negociar de manera diferente con los operadores logísticos que nos proveen. Hemos logrado generar economías de escala que abaratan el coste de las operaciones. A partir de alcanzar ese umbral, decidimos que había llegado el momento de crear Canarias Prime y de ayudar a los compradores locales a adquirir lo que deseaban pero nadie les traía. Se acabo eso de enviamos a toda España excepto a Canarias.

¿Pero los costes siguen ahí?

Indudablemente. Hay un transporte que pagar, y una logística, y un coste fiscal y aduanero. Lo que hemos logrado es que todo eso ya no suponga un freno, que unas zapatillas de 90 euros no acaben por costar el doble con todos estos trámites. Será un poquito más caro del precio que marca en la tienda on line en la que compremos, pero un poquito asumible.

¿Cuánto?

Depende del peso o de si eliges transporte aéreo o marítimo. Por 4,95 euros ponemos el producto en las Islas con todos los trámites aduaneros, logísticos, sin IVA y con IGIC. Pueden ser hasta 9 euros en un caso específico. Nos comparamos mucho con Glovo, hacemos una labor muy parecida. Cuando antes no te servían la comida de un restaurante, tenías que ir tú a por ella y Glovo solventó esa cuestión.

Dicho así, parece que el cliente puede comprar en cualquier tienda, que el catálogo es libre.

Puedes realizar tres acciones. La primera es comprar en las tiendas que ya tenemos asociadas. La segunda, que el cliente nos recomiende una tienda en la que le gustaría comprar, nosotros nos ponemos en contacto con ella para que se adhiera al proyecto y avisamos a quien haya realizado la solicitud cuando esa negociación esté cerrada. Y la tercera, que está teniendo mucho éxito, es que nos digan qué quieren comprar; nos adjuntan la url, la dirección de Internet, se lo llevamos a casa y ya nosotros nos ponemos después en contacto con la tienda para ver si podemos consolidar una relación de futuro.

¿Les ha provocado dolores de cabeza el almacenamiento?

No diría dolores de cabeza. Más bien nos ha generado unas necesidades que atender y hasta diría que nos ha ayudado a crecer. Tenemos almacenes en la Península, porque el elevado nivel de operaciones logísticas nos empujó a ello, y es algo que nos ha ayudado a sacar adelante Canarias Prime.

¿Cómo ha sido el desarrollo tecnológico de esta startup?

Estamos dentro del grupo empresarial Ecomium y contamos con 67 empleados entre todas las startups y empresas dedicadas al comercio eléctrónico. Canarias Prime lo integran ocho personas; cinco son desarrolladores.

¿Cómo se accede? ¿Hay que descargarse una app?

De dos maneras, a través del ordenador, con una extensión a descargar en Google Chrome, o, efectivamente, mediante nuestras apps, que existen tanto para Android como para iPhone. La navegación no se produce a través de Canarias Prime, pero como entras en las webs de tiendas a través de nosotros, ya te reconocen como cliente nuestro.

¿En cuánto tiempo pueden traer un producto que está en algún punto de la Península?

El producto llega a nuestros almacenes de la Península en el tiempo que tarda habitualmente la marca elegida. Pongamos, por ejemplo, 48 horas. En ese momento, se lo hacemos saber al cliente mediante un proceso que tenemos automatizado. A partir de ahí, depende de si eliges transporte marítimo o aéreo. Si es por avión, en otras 24 o 48 horas lo tienes aquí; por mar, entre cinco o siete días.

¿Quién soporta financieramente este proyecto?

El cien por cien del capital de Canarias Prime es propio y canario. El grupo Ecomium tiene 2mcgroup, los ocho e-commerce que venden a la Península y Europa y dos startups más que sí tienen capital semilla peninsular.

¿Cómo se les ocurrió tratar de manera diferenciada a La Palma por la erupción?

Todo esto del volcán nos cogió prácticamente saliendo al mercado. El humorista Kike Pérez hizo un streaming para recabar toda la ayuda posible y nos encargamos de promocionarlo. Algo teníamos que hacer y decidimos dar gratuitos nuestros servicios marítimos en productos de hasta tres kilos, que es el peso máximo del 80% de los productos que se venden on line. Solo el transporte en barco porque es en el que tenemos mejores precios y es el impacto económico que podemos soportar hoy en nuestras cuentas.