Canarias crea 2.058 empresas en lo que va de año y roza las cifras precrisis

Canarias tiene 2.058 empresas más que a comienzos de año. Empresas inscritas en la Seguridad Social y, por lo tanto, con asalariados. Ya son casi tantas como las que había en febrero del año pasado, el último mes antes del estallido de la pandemia, y más de las que había en marzo de 2020, que fue el mes en que el Gobierno decreta el estado de alarma y comienza el confinamiento de la nación. Los cuatro grandes sectores de actividad –sector primario, industria, construcción y servicios– cuentan hoy con más negocios que a principios de 2021, con lo que el incremento es, además, generalizado.

La Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social acaba de actualizar la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social con las cifras a cierre del mes pasado. Los datos del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo abarcan las entidades con empleados, de ahí que en total sean menos de las que figuran en el Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística, que incluye, por ejemplo, a los autónomos sin asalariados a su cargo. Y de ahí también que la estadística del Ministerio de Yolanda Díaz sea un indicador de la salud del tejido productivo pero también de la salud del empleo.

En enero de 2021, en el inicio de este año II de la pandemia, había en el Archipiélago 57.590 empresas de alta en la Seguridad Social. A fecha del pasado 31 de octubre, hace menos de 20 días, ya eran 59.648. Un notable incremento que deja el total de negocios con asalariados en cifras que rozan las de antes de la crisis del coronavirus. Eso si se considera febrero de 2020 como el último mes prepandemia, porque si el que se toma como referencia es marzo –el confinamiento comienza justo a mediados de ese mes–, entonces el número de empresas con trabajadores en las Islas ya está por encima de los niveles precrisis. En febrero del año pasado había en la Comunidad Autónoma 61.602 entidades, solo 1.954 más que en estos momentos –la cifra llegó a caer por debajo de las 56.000 durante los meses del confinamiento y de la paralización de la actividad productiva–; pero al mes siguiente, marzo de 2020, cuya primera quincena fue de relativa normalidad económica, eran 56.521, es decir, 3.127 menos de las que hay en la actualidad. En definitiva, si Canarias no está ya en los niveles prepandemia, sí los está rozando.

Lo cierto es que el cambio de tendencia resulta evidente. Mientras que en los diez primeros meses de 2020, el año I de la pandemia, se destruyeron más de 3.000 empresas con asalariados –exactamente 3.023–, en el mismo período de 2021 se han creado las susodichas 2.058.

Servicios y construcción

A principios de año, el sector primario, esto es, la agricultura y la ganadería, contaba con 2.326 firmas con empleados. Hoy son 41 más, un total de 2.367. En el sector secundario, el industrial, había 2.842 empresas, mientras que ahora hay 2.877. Son 35 más. No obstante, los mayores incrementos se han producido en la construcción y los servicios. En el sector del ladrillo, que tras el estallido de la pandemia y la parálisis del turismo se convirtió en el motor de la economía regional, en enero de 2021 estaba inscrito en la Seguridad Social un total de 5.266 negocios, una cantidad que llega ya a 5.572 tras crearse 306 empresas. Por último, el año se inició con 47.156 entidades de servicios, y ahora suman 48.832.

De modo que en lo que va de año las Islas han ganado en el ámbito de los servicios 1.676 empresas pese a que la recuperación del turismo aún está lejos de ser total.

Los datos de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social también muestran cómo el paulatino restablecimiento del tejido empresarial va de la mano, como es lógico, de la recuperación de puestos de trabajo. Las 57.590 entidades mercantiles con que arrancó el ejercicio tenían en plantilla, en conjunto, a 579.540 personas. Las 59.648 que en estos momentos forman el grupo de las mayores empresas del Archipiélago dan trabajo a 625.974, a 46.434 más.

Así pues, las firmas con asalariados a su cargo no solo suman ya casi tantas como antes de la pandemia, sino que también están a punto de tener en plantilla a tantas personas como en febrero de 2020, o lo que es lo mismo: a tantas personas como antes de la pesadilla del coronavirus. Entonces empleaban a 630.777 trabajadores, a solo 4.803 más que al cierre de octubre.

4.069 empresas más que en el confinamiento

Al tejido empresarial de la Comunidad Autónoma, al menos a esa parte que constituyen las entidades mercantiles con asalariados a su cargo, le queda muy poco para recuperar las cifras de antes del estallido de la pandemia. En este ámbito la recuperación no ha sido en forma de uve, tal como pronosticaron no pocos economistas y expertos en los primeros meses de crisis, pero sí ha sido relativamente rápida. En lo peor de la pandemia, con la actividad productiva al ralentí, las fronteras de media Europa cerradas a cal y canto, el turismo desaparecido y millones de personas encerradas en sus casas, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el Archipiélago cayó hasta las 55.579, una cifra desconocida desde los años de la crisis financiera. Eso fue, en concreto, en abril de 2020, mes y medio después de que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma nacional el 14 de marzo, que entró en vigor al día siguiente. Desde ese momento, cuando la demografía empresarial tocó fondo en las Islas, Canarias ha recuperado 4.069 negocios con trabajadores, hasta los actuales 59.648. Desde marzo de este año, la Comunidad Autónoma encadena ya ocho meses consecutivos de aumentos del número de empresas de alta en la Seguridad Social. En todos esos meses los incrementos oscilaron entre el 3,8% de abril y el 0,8% de agosto. No obstante, hay que recordar que la demografía empresarial isleña estuvo todo 2020 en cifras negativas, incluidos enero y febrero, cuando aún no había comenzado la crisis. | M.Á.M.