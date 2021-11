La reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luís Escrivá y pactada con sindicatos y (parcialmente) patronal entra este lunes en su momento decisivo. Este lunes los partidos con representación en el Congreso votan de manera extraordinaria en comisión las enmiendas que los partidos han considerado oportuno añadir al texto cerrado previamente en el diálogo social. Los pilares de la reforma son la revalorización de las pensiones cada año en función de la evolución del IPC; un nuevo sistema de penalizaciones e incentivos para minimizar que los trabajadores se retiren antes de la edad legal y maximizar que ejerzan más años y una subida durante 10 años de las cotizaciones sociales de los trabajadores para alimentar un fondo de reserva con el que costear parte de las pensiones del 'baby boom'.

ERC es uno de los actores clave en esta votación y su 'sí' o 'no' será decisivo para que esta reforma supere o no el trámite parlamentario. Fuentes republicanas explican que su partido está más cerca de votar afirmativamente de la norma y allanar así su camino hacia la aprobación. Los republicanos han negociado con el PSOE el introducir la obligación de realizar una auditoría interna sobre los gastos de la Seguridad Social; una de sus líneas rojas. La voluntad de ERC es revisar todos los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el 1980 y esta será una de las enmiendas a votación este lunes.

Otras cuestiones que deberán someterse a votación, pero que tienen muchas papeletas de acabar sumándose al texto, es la reforma del sistema para facilitar el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho, del mismo modo que los matrimonios tradicionales. La medida extendería además a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva.

La reforma de las pensiones, para la que los partidos que forman el Gobierno habilitaron un mecanismo exprés para someterla a votación en el Congreso, es uno de los principales reformas que condicionarán la llegada de los fondos europeos. Y el compromiso es tenerlo aprobado y en vigor antes del 31 de diciembre. Si no es así, el Gobierno difícilmente podrá cumplir el plazo comprometido con Bruselas para que la reforma esté en vigor el 1 de enero y poder acceder al segundo tramo de 12.000 millones de fondos europeos.