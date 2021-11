El Gobierno ha presentado este viernes la nueva propuesta de ERTE a patronal y sindicatos. Tras el portazo compartido por empresarios y trabajadores a la anterior propuesta de 'Mecanismo RED', que fue tildada de "farragosa", "intervencionista" o "irreal", el Ejecutivo ha simplificado el nuevo modelo para atraer así a los agentes sociales a un acuerdo. La nueva propuesta, según explican fuentes del diálogo social, habilita expedientes de entre uno o dos años de duración máxima, con reducciones de jornada de hasta el 70%, bonificaciones de las cotizaciones sociales para las compañías y veto a los despidos mientras dure el expediente; entre otros. Del último documento se cae la polémica obligación a las empresas de, en caso de querer despedir a un trabajador y que este se recolocara en otra empresa, pagar parte de la indemnización al Fogasa.

La nueva propuesta mantiene los dos supuestos según los cuales las empresas podrán solicitar ERTE con ayudas públicas: ante una crisis coyuntural de toda la economía o solo para un sector concreto, ante dificultades propias del mismo. En el caso de los 'ERTE cíclos', el expediente no podrá superar el año de duración. Y en el caso de los 'ERTE de sector', podrán durar un año, aunque con dos prórrogas adicionales de seis meses, es decir, hasta dos años. En esta segunda modalidad de expediente, la empresa deberá ofrecer un plan de recolocación para reciclar a aquellos trabajadores que considere que ya no podrán volver a incorporarse y puedan encontrar un nuevo empleo en otro sector.

Y un elemento troncal de la antigua propuesta de ertes que se cae de la nueva es la relativa al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Los detalles de la misma eran los siguientes: el Gobierno pretendía articular un proceso puente para recolocar a trabajadores de una empresa en crisis a otra que precisara de mano de obra. Y para ello obligaba a la primera empresa a pagar al Fogasa el 50% de la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades). Y a la segunda le permitía, en caso de que el trabajador no acabara encajando y lo despidiera, no tener que asumir indemnización. Sería Fogasa quien la pagaría, lo que a su vez garantizaba al empleado que no perdería la antigüedad si asumía el riesgo de cambiar de empresa.

Este elemento enojó a patronal y sindicatos. A los empresarios les parecía asumir un coste demasiado elevado y no veían suficientes incentivos. Y las centrales veían en el formato una introducción encubierta de la 'mochila austríaca' con poca protección para el empleado ante el despido. Según cuentan fuentes del diálogo social, el Gobierno ha retirado este elemento de su propuesta.

Otro elemento de la anterior propuesta que fue objeto de crítica por parte de los agentes sociales pero que se mantiene en el nuevo texto es la autorización previa de los ertes. De la misma manera que ahora, con las actuales prórrogas, las empresas pueden acceder a ayudas públicas -en forma de exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social-, la voluntad del Gobierno es que esto siga siendo así. Y, de la misma manera que ahora el Consejo de Ministros va validando prórroga tras prórroga, el Ejecutivo quiere guardarse la carta de ir decretando una especie de "estado de crisis", durante el cual las empresas puedan solicitar estos ertes con ayudas.