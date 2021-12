Más de 8.000 autónomos canarios continúan cobrando ayudas por el covid

Los efectos de la crisis provocada por la pandemia todavía impiden trabajar a un gran número de autónomos en las Islas. Más de 8.000 continúan cobrando alguna de las ayudas establecidas para paliar las consecuencias de la paralización económica y la irrupción de la sexta ola del coronavirus no hace sino generar más incertidumbre a su futuro, ya que muchos dependen de que el turismo se reactive completamente para poder retomar su actividad.

8.175 son el número total de trabajadores por cuenta propia que percibió prestaciones extraordinarias en el Archipiélago el pasado mes de noviembre, pero si se atiende al número de solicitudes presentadas son más de 10.500 los autónomos que tienen dificultades para trabajar.

«No sabemos lo que va a pasar con ellos más allá del 28 de febrero», explica Juan Carlos Arricivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA), ya que esa es la fecha límite para el cobro de estas ayudas, si el Gobierno central no decide ampliarlas como ha hecho desde que el estallido de la pandemia.

Pero al mismo tiempo que miles de autónomos continúan sin poder retomar su actividad, son también muchos los que deciden darse de alta y probar suerte como trabajador por cuenta propia. Entre noviembre de 2020 y el mismo mes de este año 4.998 personas se dieron de alta en Canarias en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Lo que supone que este colectivo se ha visto incrementado en un 3,9% en uno de los años más duros para la economía de las Islas, que ya cuentan con 133.830 autónomos.

Para Arricivita este incremento se corresponde con la recuperación económica que se experimenta desde hace unos meses y que la llegada de la sexta ola ha vuelto a poner en peligro. «Estaba aumentado la demanda de trabajadores en muchos sectores como la hostelería o la construcción», indica. De hecho, este último con 639 nuevos autónomos es el que presenta uno de los mayores crecimientos.

Pero la estrecha dependencia del turismo vuelve a jugar al Archipiélago una mala pasada con el alza de contagios y la aparición de la nueva variante ómicron. «Las expectativas para la campaña de invierno eran buenas pero la pandemia ha vuelto a tambalear a la industria turística». Una nueva des aceleración que no solo puede frenar el ritmo de crecimiento de los autónomos sino golpear todavía más a aquellos que llevan más de un año y medio capeando la crisis. «Los autónomos afrontan esta nueva ola con mucha resignación, tenemos que ir con pies de plomo», asegura Arricivita, ya que la mayor parte de ellos acumula muchas pérdidas, que no han podido ser compensadas. «Los 1.144 millones aportados por el Estado para ayudas covid solo representan el 10% de las pérdidas de pymes y autónomos el año pasado», recalca e insiste en que buena parte de ese dinero no ha podido llegar a los autónomos y empresarios más modestos por los exigentes requerimientos.

«Ahora mismo no sabemos lo que va a pasar con esos 10.000 autónomos que han solicitado la prestación», ya que si la temporada de invierno vuelve a ser mala «muchos no podrán mantenerse» y solo quedará esperar para saber que el Gobierno central amplía los ERTE y las ayudas por cese de actividad más allá del 28 de febrero.