Dos años y medio sin London School en Canarias

En marzo de 2019, a las puertas de las elecciones autonómicas, insulares y locales de mayo de ese año, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria oficializaron la llegada de la London School of Economics (LSE) al Archipiélago. El desembarco de una institución de ese nivel estaba llamado a constituirse en un hito del proceso de internacionalización de la economía de las Islas. Más de dos años y medio después, ni siquiera la sede está preparada. Una subvención de 200.000 euros del Ejecutivo canario que solo pudo justificarse (y, por tanto, cobrarse) de manera parcial y colaboraciones puntuales, no sin relevancia, para seducir a empresas extranjeras constituyen hasta el momento el saldo de esa alianza que nunca ha cobrado vigor.

Todas las partes aseguran que el interés se mantiene intacto. Son varios los factores que pueden llevar a entender qué ha ocurrido para tan escasos avances. Al menos hasta el primer tercio de 2020. A partir de entonces, la irrupción de la pandemia es la protagonista, si bien otros hechos también han venido a dificultar la atracción de empresas internacionales.

La London School of Economics (LSE) es un centro académico de prestigio internacional por el que han pasado 42 presidentes de gobierno y primeros ministros de países que se reparten por todos los continentes; además de 18 premios Nobel. Cuenta con 180.000 alumnos en todo el mundo, más del 80% de nacionalidades distinta a la británica; mil de ellos están en España, donde Adam Austerfield fundó en 2007 el único exclave de la entidad. En las Islas se esperaba que la actividad de la LSE se iniciara en junio de 2019 con 200 alumnos.

Austerfield es uno de los protagonistas de esta historia, uno de los grandes valedores de la operación Canarias de la LSE, para la que trabajó durante 20 años. La relación terminó justo en ese 2019. O mejor, cambió. Comenzó a codirigir el Future Lab, radicado en Berlín y que no tuvo dificultad para situarse bajo el paraguas de la LSE: a su frente había varios exdirectivos de gran reputación y, además, el proyecto garantizaba un lugar en la primera fila de la digitalización y el mundo tecnológico.

El matiz es relevante porque cada vez que se habla de la llegada de la LSE a Canarias en realidad debería decirse el Future Lab de la LSE. La importancia del nombre de la institución británica llevó a pensar que era más positivo referirse directamente a ella para no introducir ruido en el mensaje. Sobre el objetivo, nada se ocultó. Se quiere al Future Lab para que traiga empresas de primer nivel tecnológico. Como, además, según la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria (EOIC), las Islas tenían notables carencias para ofertar mano de obra cualificada en el ámbito tecnológico –el poco talento existente está llamado a emigrar ante la ausencia de trabajo y perfiles similares– la oportunidad formativa la pintaban calva.

«La primera vez que visité Gran Canaria me gustó la playa y el sol, como a todos los extranjeros, pero también me di cuenta de que es un lugar estratégico de cara al estudio de los océanos y el desarrollo económico y sostenible de África, dos retos a los que se tiene que enfrentar la humanidad», explicó en 2019 Christian Thiel, director de Proyectos y Desarrollo de Mercado Global de la LSE.

El segundo gran protagonista del origen de las relaciones Canarias-LSE es Javier Garabal. Este consultor elaboró la EOIC –entregada en agosto de 2017 y firmada por él y PwC– y cuando se topó con Austerfield, este le manifestó su interés por explorar la posibilidad de instalar la LSEen la Islas.

En algún documento de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) se sitúa en 2016 la llegada de la primera noticia de ese posible matrimonio al Archipiélago. Oficialmente, fue en junio de 2018, cuando el entonces consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, anunció el fichaje estrella.

Lo cierto es que aquel Ejecutivo que comandaba Fernando Clavijo (CC) había estado cocinando desde tiempo antes para poder dar esa noticia. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) del 21 de marzo de 2018 publicó una orden por la que se introducían variaciones en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Economía.

Entre ellas, 200.000 euros a favor de la London School of Economics and Political Science «para el diseño, creación y lanzamiento del Canary Islands Future Digital Lab». El objetivo: «atracción directa de inversiones de empresas extranjeras». En el presupuesto se incluían, entre otras partidas, un director y un codirector del proyecto (49.000 euros cada uno) o un coordinador académico (14.000 euros). Según consta en la Consejería de Economía, solo se pudieron justificar algo más de la mitad de los costes, que se abonaron con cargo a ese 2018.

Meses después, llegó la presentación en sociedad del proyecto en la Casa Fuentes, un emblemático edificio del barrio de Ciudad Jardín ideado por Miguel Martín Fernández de la Torre al que le hacían falta reformas. Más de dos años y medio después, el Future Lab de la LSE continúa sin sede y utiliza unas oficinas del domicilio social de la empresa Satocan cuando alguno de sus miembros se desplaza a las Islas.

«La pandemia cambió todos los planes», asegura el director-gerente de la Spegc, Cosme García Falcón, si bien la LSE tenía que haber arrancado nueve meses antes del primer confinamiento. La Casa Fuentes continúa «en fase de rehabilitación», pero él se muestra dispuesto «a retomar las relaciones con la LSE en cuanto se recupere el nivel de actividad institucional previo» a la crisis sanitaria.

Quienes lo conocen, aseguran que el interés de Austerfield se mantiene intacto. Eso sí, en la actualidad está volcado en la construcción de Neom, la ciudad inteligente creada de la nada en la que Arabia Saudí prevé invertir 500.000 millones de dólares.

La relación está viva

En un entrevista con LA PROVINCIA, el director de Proyectos y Desarrollo de Mercado Global de la London School of Economics (LSE), Christian Thiel, señaló en septiembre de 2019 al cambio de Gobierno de Canarias como un factor que no jugó a favor del despegue del Future Lab. Es cierto que el nuevo Ejecutivo necesitó un tiempo para conocer todo lo que había quedado pendiente, pero no lo es menos que el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, conocía bien el de la LSE porque había sido presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC). Tres meses después de aquella entrevista, la entonces consejera de Economía, Carolina Darias, exponía en la capital británica a un grupo de empresas seleccionadas por la LSE las bondades de invertir en las Islas. En varias ocasiones –al menos en los meses de febrero y septiembre de 2019– la institución académica británica ha ofrecido formación en las Islas de mano de la Spegc. Muy recientemente, varias empresas de Reino Unido han visitado la ZEC para conocer más en detalle lo que escucharon en Londres; la LSE volvió a estar ahí. | J. G. H.