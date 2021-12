El Año I de la pandemia destruye 700 empresas de más de diez trabajadores

La pandemia ha sido implacable con el tejido productivo canario. No solo se ha cebado con las micropymes y autónomos sino que empresas de mayor tamaño tampoco han podido resistir su embate. El Año I de la pandemia se ha llevado por delante a 787 negocios con más de diez trabajadores, de los que 133 tenían más de 50 empleados en su plantilla. Compañías que en cualquier otro sitio estarían consideradas pymes pero que atendiendo a la estructura empresarial del Archipiélago, donde abundan las pequeñas empresas, se puede decir que son las grandes sociedades del territorio.

En total, 4.747 empresas quedaron inoperativas en el primer año de la crisis sanitaria. Así lo recoge la actualización del Directorio Central de Empresas (Dirce) que analiza la actividad de las compañías que trabajan en todo el territorio nacional. De esta manera, el número de negocios de las Islas bajó de los 152.756 registrados en enero de 2020 a los 147.999 censados a principios de este año.

La estadística también refleja cuáles han sido las actividades que han perdido un mayor volumen de negocios. El comercio es el sector que ha registrado en Canarias un descenso más intenso. Ha perdido algo más de 1.600 empresas, 987 de comercio al por menor y 616 al por mayor. En el grupo de los más afectados se encuentran también aquellos que se dedicaban al servicio de comidas y bebidas. Más de 620 de las empresas que operaban en 2020 no han podido mantenerse. También son numerosas las bajas en el sector de la construcción que ha perdido algo más de medio millar.

Las cifras negativas aparecen al lado de casi todas las actividades económicas que se desarrollan en Canarias, aunque también existe alguna excepción. Las empresas vinculadas a las actividades postales y de correo se han visto incrementadas en 271 en el primer año de la pandemia, algo lógico tras el auge del comercio online, que no solo se desarrolló de forma exponencial durante el confinamiento sino que parece haber venido para quedarse. También aumentan en más de un centenar las empresas de investigación y desarrollo y en casi 50 las vinculadas a la informática.

La mayor parte de los negocios que han desaparecido no tenían asalariados vinculados a él. La caída del número de empresas ha sido generalizada en todos los estratos de empleados salvo en uno, el de las empresas con uno y dos trabajadores, que se han visto incrementadas en más de 900 en el primer año de crisis sanitaria, ya que poner en marcha un pequeño negocio se ha convertido en alternativa para muchos de los que perdieron su trabajo en los peores momentos de la pandemia.

El año 2020 constituye el primer frenazo en la creación de empresas desde 2014 en Canarias. Tras una pronunciada caída en el número de compañías que se remonta hasta 2009 debido a la crisis financiera, desde 2014 el tejido económico del Archipiélago no había parado de crecer hasta tocar techo en 2020 con más de 152.000 compañías.

La reducción del número de empresas no es algo exclusivo de Canarias. No solo ha caído a nivel nacional sino también en todas y cada una de las comunidades autónomas. Claro que el impacto no ha sido por igual. La mayor dependencia turística del Archipiélago ha provocado que la debacle sea todavía más profunda. Tanto es así que Canarias ha perdido casi el mismo número de empresas que Madrid,–donde han desaparecido 4.987 sociedades– a pesar de que la capital del país tiene más del doble de compañías que las Islas.

La situación atravesada el año pasado hizo necesario articular desde las administraciones fondos para entregar ayudas directas con las que tratar de paliar las pérdidas de las empresas y que estas pudieran resistir. Canarias terminó esta semana de repartir los 1.144 millones de los fondos estatales, que llegaron a 20.147 empresas. El Gobierno regional está buscando financiación para dar respuesta a aquellas empresas de más de 50 trabajadores que cumpliendo los requisitos se quedaron sin ayudas al acabarse el total a repartir. Sin embargo, para muchas las ayudas han llegado demasiado tarde.