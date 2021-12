La riqueza de los canarios se hunde y retrocede a niveles de hace 20 años

La profunda crisis causada en Canarias por la covid-19 devuelve a los isleños a 2001. El virus ha empobrecido al Archipiélago a un ritmo sin precedentes y ha hundido la riqueza media de sus ciudadanos hasta cifras de hace 20 años. De golpe y porrazo, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita ha caído en la Comunidad Autónoma a niveles de principios de siglo.

La covid reduce la producción de la economía isleña en 8.321 millones de euros

El PIB per cápita es el indicador por excelencia para medir la riqueza y la situación socioeconómica de un territorio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer un avance de la Contabilidad regional de España con los datos de 2020, es decir, datos que permiten ver hasta qué punto el coronavirus ha depauperado a Canarias. Las cifras del INE muestran que la economía isleña produjo bienes y prestó servicios en el año I de la pandemia por un montante de 39.162,6 millones de euros. Por sí sola, la cantidad no dice mucho, pero ya de entrada es un 17,5% inferior a la de 2019, el último ejercicio de normalidad económica antes de la irrupción de la covid. En ese último año prepandemia, el volumen de bienes y servicios producidos en el Archipiélago llegó a 47.483,5 millones. En definitiva, la crisis redujo el PIB canario –el PIB es precisamente eso: el valor monetario de la producción económica de un territorio– en 8.320,9 millones de euros. Hay que remontarse a 2013, en medio de la crisis financiera, para dar con el último año en que el PIB autonómico fue inferior al registrado en 2020. Entonces se quedó en poco más de 39.000 millones. Sin embargo, aunque el dato del PIB ya da una idea del hundimiento de la renta en la región –el PIB es renta–, es el PIB per cápita el indicador que muestra la gravedad de la crisis en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita relaciona la producción –el PIB– con la población, lo que da como resultado el ingreso o renta por individuo o por habitante.

-17,5% Caída del PIB El Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma se quedó el año pasado en 39.162,6 millones de euros, 8.320,9 millones menos -un 17,5% menos- que el de 2019.

Es verdad que el PIB per cápita es una media de la riqueza por persona, de modo que no alcanza para ver cómo se distribuye en realidad esa riqueza –es decir, para ver el mayor o menor grado de equidad de una sociedad–, pero no es menos cierto que los países y regiones con mayores niveles de vida y bienestar son también los que tienen los mayores PIB per cápita. Por eso es el indicador por antonomasia para medir la situación socioeconómica de un territorio. Pues bien, el PIB per cápita en las Islas es, con el dato a cierre del año pasado, de 17.448 euros. Dicho de otro modo: la riqueza o renta media de los ciudadanos del Archipiélago es de 17.448 euros. ¿Mucho o poco? En realidad poquísimo.

Por un lado, la renta per cápita de Canarias es la más baja de todo el país sin excepción alguna; incluso es mayor en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 19.559 y 17.900 euros. Y ni que decir tiene que está a años luz de los 32.048 euros de Madrid, que encabeza el ranking nacional. Por otro lado, esos 17.448 euros suponen una caída de un 18,4% en relación con los 21.387 euros de 2019. Solo Baleares sufrió un desplome aún mayor –22,7%–, pero pese a ello, sigue teniendo un PIB per cápita muy superior –22.048 euros–.

-18,4% Caída de la renta per cápita La renta, ingreso o PIB per cápita fue en 2020, el ‘año I’ de la pandemia, de 17.448 euros, la menor cantidad desde los 16.804 euros de 2001, hace ya 20 años.

Los canarios ya eran de los más pobres del país antes del estallido de la pandemia –la renta media en 2019 solo estaba por encima de las de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y las dos ciudades autónomas–, pero a raíz de la covid y la paralización del turismo son directamente los más pobres de España, algo en lo que también tiene mucho que ver el notable incremento de la población. Tan es así, que el PIB per cápita regional apenas equivale ya al 73,6% de la media nacional, que es de 23.693 euros. Es decir, que por cada cien euros que un español medio tiene en el bolsillo, el canario medio tiene 73 euros y 60 céntimos. La brecha entre el PIB por individuo en la región y el PIB por individuo nacional nunca fue tan grande.

No extraña así que la renta per cápita se haya desplomado hasta cifras más propias de comienzos de siglo. Desde 2001, el año en que el país conoció a Eva Sannum, se estrenó Harry Potter y el PIB por persona no llegó a los 17.000 euros, nunca los canarios habían sido tan pobres como ahora.