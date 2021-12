La vuelta de los trabajadores en ERTE dispara el coste laboral de las Islas

El coste laboral se dispara en Canarias según van reincorporándose a sus puestos de trabajo los asalariados en suspensión temporal de empleo por la pandemia. En el tercer trimestre del año, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral por trabajador llegó en el Archipiélago a 2.141 euros. Hace un año eran 191 euros menos, exactamente 1.950. El coste por asalariado se ha incrementado así en el último año un 9,8%, la segunda mayor subida del Estado solo por detrás de la experimentada en el otro archipiélago del país, Baleares, donde roza el 11%. El hecho de que sean los dos territorios insulares donde más crece el coste laboral no es algo casual, sino que obedece a que son también las dos Comunidades Autónomas con las economías más castigadas por el coronavirus y la paralización del turismo. Sucede que ese notable aumento del coste por asalariado en términos interanuales se debe al mayor número de horas trabajadas, lo que a su vez obedece a la disminución del número de empleados en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

De hecho, el coste laboral por trabajador en las empresas del Archipiélago sigue estando entre los más bajos del país a pesar de ese incremento del 9,8%. Esos 2.141 euros solo están por encima de la cifra registrada en Extremadura –2.099 euros–. El mayor coste lo soportan las empresas vascas con 3.219 euros.

El hecho de que el menor número de horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor –incluido el tiempo no trabajado de los afectados por ERTE– es lo que está detrás del aumento del coste laboral en las Islas queda de manifiesto al ver la distinta evolución en las demás comunidades –a excepción de Baleares–. Mientras que las horas no trabajadas por asalariado y mes en Canarias eran hace un año 46,4, ahora son 34.

Con esta subida, el coste laboral encadena ya tres trimestres al alza –dos en las Islas– después de la reducción de comienzos de 2021 y después de que tocara fondo en el segundo trimestre de 2020 con unos 1.787 euros. Esto coincidió con la entrada de muchos trabajadores en ERTE, que no son remunerados con salarios, sino con prestaciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).