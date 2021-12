Canarias es la región con mayor riesgo de estancarse en una ‘crisis perpetua’

En España hay cuatro regiones en alto riesgo de recuperarse de forma «débil e incompleta» de la crisis del coronavirus. Son Baleares, Andalucía, Extremadura y Canarias. Y de estas cuatro, Canarias es la que está en mayor riesgo. De modo que el Archipiélago no solo está en el furgón de cola, sino que está en el último asiento del furgón de cola. Una situación que por un lado obedece a que las Islas afrontan la recuperación desde un peor punto de partida que el resto de Comunidades Autónomas, es decir, con una economía lastrada por la baja productividad y los altos índices de desempleo; y, por otro, a su escasa competitividad en tres ámbitos estrechamente relacionados con la deriva económica: la inclusión sociolaboral, la sostenibilidad y la digitalización. Así lo pone de manifiesto el Informe de la competitividad regional en España 2021, un análisis del Consejo General de Economistas que en esta última edición se centra en «la incidencia de la pandemia y el reto de la recuperación».

El Consejo General de Economistas alerta sobre una posible recuperación «débil e incompleta»

La investigación de la corporación pública que se encarga de la coordinación y representación de los diversos Colegios de Economistas del país incluye este año un apartado para ver en qué posición de la parrilla de salida se sitúa cada comunidad en la carrera hacia la plena recuperación de la pandemia. Una parrilla de salida en la que Madrid ocupa la pole position y Canarias, el farolillo rojo. Dicho de otro modo: la Comunidad de Madrid es la autonomía mejor preparada y en mejores condiciones para salir indemne de la crisis de la covid-19, mientras que el Archipiélago está en la posición diametralmente opuesta como la región con mayor riesgo de sufrir «secuelas persistentes». No en vano, el informe del Consejo General de Economistas –dirigido por José Carlos Sánchez de la Vega, profesor de la Universidad de Murcia– hace hincapié en que si hay un rasgo que ha caracterizado la actual crisis –que los autores rebautizan como «la crisis del gran confinamiento»– es su «impacto asimétrico» en los distintos sectores de actividad y, por tanto, en las distintas comunidades. Si se tiene en cuenta, ya de entrada, que la actividad económica más castigada desde el inicio de la pandemia ha sido el turismo, el motor del tejido productivo canario, resulta evidente que las Islas se han llevado la peor parte.

Al hilo de lo anterior, no extraña tanto que el Archipiélago sea la autonomía con la peor nota en el apartado de la «situación económica de partida». Los investigadores analizan en este punto variables como la productividad de los asalariados por hora trabajada, la población ocupada durante la pandemia y el Producto Interior Bruto (PIB) en cada una de las 17 comunidades. Y son precisamente tres de las cuatro regiones que experimentaron en 2020 un deterioro de sus respectivos PIB superior al experimentado por el PIB nacional –Baleares, Canarias y Cataluña– las que parten en una situación económica de desventaja.

Sin embargo, la investigación del Consejo General de Economistas de España abarca más allá de la situación estrictamente macroeconómica de cada territorio. En este sentido, los autores recuerdan que aspectos como «los déficits de capital humano, la desigualdad social o la insuficiente digitalización» también «pueden lastrar la recuperación de determinados territorios y dificultar la consecución de los objetivos perseguidos» en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, esto es, la promoción de la cohesión económica pero también social y territorial; una mayor capacidad de ajuste o de reacción ante situaciones como la generada por el coronavirus; mitigar las repercusiones de la crisis; y ayudar en el camino de la transición ecológica y digital. Y ocurre que tampoco en estos ámbitos cuenta Canarias con un largo camino recorrido; más bien al contrario: las Islas están también aquí a la cola del país.

El estudio considera un total de 15 indicadores, desde los porcentajes de población sin competencias digitales, sin habilidades de información y sin competencias informáticas hasta, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza o el número de ciudadanos que ni estudia ni trabaja. Pues bien, de esos 15 grandes indicadores, Canarias suspende –es más, se sitúa en todos los casos entre las peores Comunidades Autónomas– en hasta doce de ellos. De hecho es más fácil citar los únicos tres en los que no sale mal parada, lo que por otra parte no quiere decir que destaque, sino simplemente que está en la media nacional. En definitiva, las Islas se mantienen en línea con las cifras del resto del país en la productividad por hora trabajada –ojo, no porque haya una alta productividad laboral, sino porque esta no ha variado en exceso durante la crisis–, en las emisiones de dióxido de carbono y en el porcentaje de la población sin competencias digitales, que no está por encima de la media española. En todo lo demás, el Archipiélago arroja cifras muy alejadas de la media, lo que coloca a Canarias no solo en alto riesgo de experimentar una recuperación «débil e incompleta», sino que directamente la deja como la comunidad en mayor riesgo de experimentar esa recuperación «débil e incompleta».

La Comunidad Autónoma es la que ha perdido más competitividad por el coronavirus

Todo lo anterior está estrechamente relacionado con los bajos niveles de competitividad de las Islas, algo que ya era evidente antes de la irrupción del coronavirus y que ahora este ha acentuado hasta el extremo. La competitividad de un territorio se mide, básicamente, en función de su mayor o menor capacidad para crear, desarrollar y consolidar actividades económicas y generar así riqueza y bienestar social. Y Canarias no es competitiva, o para ser más exactos solo es competitiva en el ámbito tributario gracias a su Régimen Económico y Fiscal (REF), que sirve como gancho de proyectos y empresas por los menores impuestos y las ventajas –o compensaciones– que ofrece.

En lo demás, el grado de competitividad del Archipiélago es bajo, una mala calificación que comparte con Extremadura, Andalucía –dos compañeras habituales en los últimos puestos de casi cualquier análisis socioeconómico– y ahora también Baleares por la paralización del turismo. Canarias es, de hecho, «la Comunidad Autónoma que experimenta una caída más acusada en términos de competitividad regional» debido al empeoramiento de su entorno económico, su mercado de trabajo, su eficiencia empresarial e incluso sus infraestructuras básicas.