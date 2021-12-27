La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero, ha dado a conocer los grandes deudores que figuran en su lista negra de 2021. En ella se encuentran empresa, sociedades anónimas (SA), sociedades limitadas (SL), y sociedades limitadas unipersonales (SLU) que adeudan al fisco más de 600.000 euros. Hay 175 empresas canarias entre los grandes morosos y deben a Hacienda un montante de 186 millones de euros.

Sociedades Anónimas, SA

AEROGENERADORES CANARIOS, SA - 774.639.54

BLOKIMAX, SA - 715.498.68

BRISTOL LAKE, SA - 4.287.651.05

BUENAVENTURA INVERSIONES, SA - 871.429,60

CANARY BUNGALOWS ,SA - 831,450,23

CANTERAS DE CABO VERDE, SA - 1.184,986,58

CERRO DEL SUR, SA - 2.265,426,73

FREIREMAR, SA - 5.617.835,88

INVERSIONES TURÍSTICAS EL COTILLO, SA - 1.754.030.81

NETUR ,SA - 3.828.202,11

OASIS DUNA DE CORRALEJO, SA - 2.902.567.47

OASIS VILLAG,E SA - 1.799.313.53

PÉREZ SAAVEDRA HERMANOS, SA - 1.395.240.93

PLAYA PAZ PROMOCIONES, SA - 1.586.856.46

RESIDENCIAL HOYA DEL POZO, SA - 1.496.316.42

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, SA - 6.453,583.57

TECNOCAR CANARIAS, SA - 682.600,94

VALLUELO, SA - 4.049,080,82

WALTER SAUERMANN, SA - 629,836,06

BLAS LUIS, SA - 3.417.901.35

CONSTRUCCIONES LAS GALLETA,S SA - 1.497.735,78

CONSTRUCCIONES NUEVA FRONTERA, NUFROSA, SA - 809.445,68

CONSTRUCCIONES BALCÓN DE ANDALUCÍA, SA - 1.566.828,86

INVERSIONES TAHODIO ,SA - 617.597,68

ISLAS AIRWAYS, SA - 788.312,26

PEMAGO, SA - 1.583.166,35

PESQUERÍAS OTERO MEITIN ,SA - 1.495.336,85

PLAYA DE LAS TERESITAS, SA - 12.668.288.50

PROMOCIONES LUCEÑA, SA - 4.073.540.79

SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SA - 2.341.395,69

TENERIFE VILLA, SA - 1.584.081,84

EXPLOTACIONES REUNIDAS DE CORRALEJO ,SA - 905.647,25

NOVO SEGUR SEGURIDAD PRIVADA, SA - 2.262.311,89

Sociedades Limitadas (SL) y Sociedades Limitadas Unipersonales (SLU)

AGORIDIAN, SL - 792.852,51

ALERCE COMUNICACIONES, SL - 1.277.892.85

AMANECER DE CORRALEJO, SL - 1.759.973.70

AÑERA CONSTRUCCIONES, SL - 2.403,955,18

ARO. SERGIO VARAS Y ASOCIADOS, SL - 968.648,11

AVALONIA1969, SL - 988.714,12

AVALONIA REAL STATE, SL - 651.263.43

BELEYMA, SL - 6.013.605,47

CALIMA AVIACIÓN, SL - 703.087,48

CELLULARSAT, SL - 1.178.859,60

CONARINAGA, SL - 638.681,09

CONSTRUCCIONES EL TARRILLO, SL - 648.289,86

CONSTRUCCIONES PATRIMONIAL GRAN CANARIA, SL - 764,353.68

CONSTRUCCIONES RAIMUNDO ORTEGA, SL - 627.171,09

CONSTRUCTORA GUAYDIL, SL - 2.950.350.83

COSTA DE ANTIGUA, SA - 1.308.634,37

DESARROLLO CANARIO DE VIVIENDAS, SL - 1.599.759.59

ESTUDIO A.NADAYA, SL - 968.648.11

FABRICA DE VIVIENDAS MAJORERAS, SL - 4.779.512,48

FORMOSA DOS, SL - 641.340,87

GEDETEC, SL - 1.530.918,05

GESTIÓN BURSÁTIL l, SL - 811.712.51

GESTIÓN INMOBILIARIA MONTAÑA ROJA, SL - 933.095,44

GONSUA INVERSIONES, SL - 6,988,912,33

GONZÁLEZ ILLESCAS PELIN, SL - 624.736,07

GORISCAMP CONSTRUCCIONES, SL - 660.170.92

GRANCA IMPORT, SL - 1.458,547,84

GRANJA CANARIA DEL SUR, SL - 809.974,87

HERMANOS ARAÑA, SL - 695.698,34

HIFI COMUNICACIÓN, SLU - 2.202.910.17

INVERSIONES JARDÍN TROPICAL, SLU - 716.559,64

JÁSATE CONSTRUCCIONES, SL - 2.961.100,85

LACKME 2020, SL - 1,493.178,60

LAMDAINVEST CANARIAS, SL - 1.695.278,96

LIBERTY GRUPO HOTELERO, SL - 757,510,23

MANUEL GUERRA CASTELLANO, SL - 4.494.184,04

MASTER GLOBE COMUNICACIONES, SL - 954.356.59

MEROTEZ, SL - 2.650,276,72

NANWANI COMUNICACIONES, SL - 4.310.181,20

OASIS PAPAGAYO, SL - 1.585.399.46

PALA VE, SL - 1.564,028,96

PESCENESCAL, SL - 5.141.228,44

PINTURAS MEDIANÍA, SL - 762.634,12

PLAYAS DEL JABLE, SL - 1.156.181.66

POLICAN2000, SL - 1.102,768,45

PROMHORIZONTE, SL - 1.056.283,32

PROMOCIONES VISTA RUBICON, SL - 603.375,04

PROVISCAN, SL - 713.059,42

PUERTO ATLÁNTICO ENTERPRISE, SL - 1.570.106,84

RESIAK ENTERPRISE, SL - 735.168,08

SANDS BEACH RESORT, SL - 12.834.140,05

SERVÉIS LOGISTICS ISFRE COMERCIAL, SL - 808.542,52

SERVIPARKING LAS PALMAS, SL - 614.781,30

SEYMA.GESTIONES Y PROMOCIONES, SL - 945.493.66

SVACE, SL - 997.989.76

TELEMINUTOS, SL - 2.321,709,55

ACUIBAG, SL - 622.886.95

ALICATADOS TEJINA, SL - 788.506.64

ALICUR, SL - 3.127.155,05

ALONDRA IMPROVING LIFE, SL - 859.227,42

ALTOS DE MERQUI, SL - 741,303,67

AM0GI0 2, SL - 1.182.209.38

6EAUTIFULLSKIN, SLU - 617.007.15

CANAREXPLO, SL - 735,584,80

C. FRONPECA, SL - 1.517.622,50

CONSTRUCCIONES FERJAI , SL - 815.156,15

CONSTRUCCIONES GOMASPER, SL - 2.058.101,68

CONSTRUCCIONES PROCONSUR CANARIAS, SL - 765.915,50

CONSTRUCCIONES ROESAL, SL - 738.391.08

GONZÁLEZ MARTIN, SL - 720.497,09

EL CHARCO CANARIAS, SL - 605.479.05

CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA, SL - 2.266.008,98

CROWN LEISURE MANAGEMENT, SL - 895.842,36

ESTUDIO DIN-AX, SLP - 645.137.27

FREEKATCALL, SL - 1.641,334,24

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS, SL - 2.724.490,91

GLOBALIA TRAVEL CLUB SPAIN, SLU - 20.991.014,28

GRELEMA, SL - 740,850,13

HOTELES JARDÍN DE TAORO, SL - 710.304.90

HOTEL SAN TELMO, SL - 661.175,80

INMUEBLES MODULARES, SL - 1.601.717.39

INSTITUTO DEL METABOLISMO CELULAR, SL - 839.532.58

INTEREALTY CANARY ISLANDS, SL - 3.377.035,94

INTERNATIONAL IMEX WORLWIDE, SL - 683.833,89

INVERSIONES GOLF 21, SL - 2.905.557,87

INVERSIONES TÉCNICAS DE CEMENTOS, SLU - 1.147.491,90

INVERSIONES Y GESTIONES AGÜERE 7, SL - 3.535.337.73

KH COCINAS SANTA CRUZ, SL - 700.821.59

LA GRAMA 38, SL - 999.999,72

MADASPER, SL - 1.497.015,78

MEDIVA SUR TENERIFE, SLU - 2.627.942.25

MIDA FINANCE CONSULTING, SL - 618.328,57

MOBILEGESTIOASD, SL - 4.241.162,09

NATEC NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL - 2.574,041,32

NUDITEN, SLU - 667.609.37

NUEVA DIMENSIÓN - 2.303.714,63

OPERADORES VACACIONALES, SLU - 12.692.028.58

ORO EFECTIVO 3000, SL - 617,989,89

PEJOMAR OROTAVA, SLU - 1.310.663,87

PERAZA BEHTENCOURT, SLU - 3.277.344,98

PERFORACIONES Y VOLADURAS RAYDON, SL - 749.519,50

PIEDRA REDONDA PUERTO, SL - 5.294.191.66

PROMOCIONES COSTAROJA CANARIAS, SL - 1.664.856.10

PROMOCIONES URBANÍSTICAS PANTO SIGLO XXI, SL - 1.113.936,71

PROMOCIONES Y OBRAS DAR, SL - 602.077,67

PROMOC. JOSÉ LÓPEZ OROTAVA, SL - 5.623.771,52

PROMOTORA FRANPARRA, SLU - 1.570.341.78

PROVISIONES J R HERMANOS SAN ANTONIO, SL - 745,193,82

PURCHFRE, SL - 626.954,78

RESIDENCIAL PARQUE NUEVO LA LAGUNA, SL - 701.124,55

RÓDANO TENERIFE, SLU - 604.397.59

SIVERIO GARCÍA, SL - 856.318.09

SUELOS Y CASAS MERSOR, SL - 2.020.654,35

SUPERMERCADOS FELIPE, SL - 928.694,41

TENERIFE DEVELOPMENT COMPANY, SL - 1.046.475,73

TRANSPORTE DELGADO MIRANDA, SL - 766.220,60

ZAPPINVEST, SL - 1.770.657,67

ANANDA RESORT FUERTEVENTURA - 1.696.535,11

APPLICATION MOBILE S SOFTVI/ARE, SLU - 3.992.490,78

CANARIAS NEWTRAVEL, SL - 639.539.21

CANIPEX CANARIAS, SLU - 2.547.491,43

OANEIMI, S. - 756.193,21

DAY INTERNATIONAL MARKETING SL ‘EN LIQUIDACION’ - 925.729,45

ELCON CANARIAS, SL - 614.193,07

FASHION GROUP PRODUCCIONES, SL - 613.225,75

GOWAII VACATION HOLDING, SLU - 1.214.996.33

INTEGRATED SERVICES 08, SLU - 728.299.56

INVERSIONES CANASTUR, SL - 892.728.74

INVERSIONES CURRUQUERITOS, SL - 646.625,77

JAI OM SAI OM, SL - 664.385,18

MACERADOS DE ROÑES CANARIOS, S L - 1.054.693,66

MARISCOS POLAR, SL - 3.672.237,92

NYSB FUNDS MANAGEMENT, SLU - 798.204,20

POSEIDON2012, SL - 824.117,23

PUERTO NACIENTE, SL - 719.194.94

RECAMBIOS LA OLIVA, SL - 3.384.496.88

SCGRUPPEN, SL - 990.141,68

SIDDHARTA HOTELS S RESORTS - 1.760.340,21

TE QUIERO METALES, SL - 695.235,68

TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS, SLU - 3.885,476,08

YOLASAND GROUP, SLU - 687.348.79

TUNDESCAN - 1.054.470.25