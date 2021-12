Enero traerá una subida histórica de las pensiones: 22 euros más al mes

Las pensiones de los canarios experimentarán en enero una subida histórica. La paga se incrementará entre un 2,3 y un 2,5%. Hay que remontarse hasta 2008, hace 14 años, para dar con la última vez que las pensiones crecieron más de lo que lo harán en 2022. Es la cara amable de la inflación, que está en niveles desconocidos en los últimos 13 años. La primera fase de la reforma del sistema público de pensiones vuelve a ligar la revalorización anual de la paga a la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC). Es decir, que en adelante las pensiones se incrementarán cada año en la misma medida en que suba el coste de vida. Esto supone que los 318.587 canarios que perciben prestaciones contributivas cobrarán desde enero una media de 22 euros más al mes, lo que se traduce en 308 euros más al año –los pensionistas cobran 14 pagas–.

La fórmula exacta para mantener el poder adquisitivo de los jubilados y demás pensionistas es la de tomar como referencia la inflación media de los doce meses que van de diciembre del año anterior a noviembre. Para 2023, por ejemplo, la referencia será el IPC medio del período diciembre de 2021 a noviembre de 2022. De cara al próximo año, hay que tener en cuenta que la inflación media de los diez últimos meses casi llega al 2%, pero en estos momentos el IPC se ha disparado hasta el 4, de ahí que los pronósticos den por descontado que a final de año estará como mínimo en el 2,3. No obstante, hay previsiones que anticipan una inflación a fin de ejercicio del 2,8%, con lo que las pensiones crecerían aún más.

Jubilación

En cualquier caso, y tomando como referencia ese mínimo del 2,3% –este es el cálculo de Funcas, uno de los think tank más certeros del país–, los 190.550 isleños que perciben la pensión de jubilación tendrán en la paga de enero una subida media de 25,45 euros. La nómina media de estos pensionistas –el colectivo más numeroso entre los perceptores de prestaciones contributivas– aumentará así hasta los 1.131,89 euros mensuales. Los jubilados de la Comunidad Autónoma cobrarán en 2022 alrededor de 356 euros más que este año. Una considerable subida a la que se sumará la paguilla por la desviación de la inflación respecto de la previsión oficial para este año, un extra que también se les ingresará a todos los demás pensionistas.

Viudedad

En cuanto a los 61.490 perceptores de la pensión de viudedad –o más bien perceptoras, ya que más del 90% de los beneficiarios son mujeres–, tendrán un incremento mensual de 16 euros y 12 céntimos. Al cabo del año habrán recibido cerca de 226 euros más que en 2021.

Incapacidad

En Canarias hay 48.018 personas que cobran la pensión contributiva por incapacidad permanente. Sus nóminas subirán desde enero 21,56 euros, con lo que ganarán cerca de 302 euros más al año.

Orfandad

Son 16.235 los isleños que perciben la pensión de orfandad, con diferencia la menos cuantiosa de los cinco tipos de prestaciones contributivas: la media es de solo 391,71 euros. La paga de estas personas crecerá desde enero una media de nueve euros, con lo que la nómina media mensual superará por primera vez en la historia los 400 euros. Al cabo del año habrán cobrado 126 euros más que en 2021.

Favor familiar

Por último en el capítulo de las prestaciones contributivas están los 2.294 canarios que reciben la pensión de favor familiar. Este colectivo percibirá en 2022 una subida media mensual de 13,57 euros, de modo que en todo el ejercicio ingresarán 190 euros más que este año.

No contributivas

En el Archipiélago hay otros 42.424 ciudadanos que cobran pensiones no contributivas, que son las prestaciones en favor de las personas que no cotizaron a la Seguridad Social o que no cotizaron el tiempo suficiente –la ley establece un mínimo de 15 años– para tener derecho a una pensión contributiva. En este caso, por las mayores dificultades socioeconómicas que sufre este colectivo –la paga media de quienes perciben la no contributiva de invalidez es de 436,53 euros y la de quienes cobran la no contributiva de jubilación, de solo 415,87 euros–, el incremento de la paga será de un 3%, es decir, mayor que el del IPC. A partir de enero, la paga mensual de invalidez se incrementará una media de 13 euros y diez céntimos –183 euros más en el año–, mientras la de jubilación lo hará en 12 euros y 48 céntimos –casi 175 euros más al año–.

De esos más de 42.000 perceptores de prestaciones no contributivas que hay en las Islas, 18.412 cobran la pensión de invalidez y los restantes 24.012, la de jubilación.