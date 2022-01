Aterrizaje forzoso para Canarian Airways: ómicron deja a la aerolínea en parada hasta abril

La aerolínea Canarian Airways, fundada hace menos de un año por un grupo de empresarios de Tenerife y La Palma, ha paralizado su operativa al menos hasta Semana Santa. La sexta ola y la irrupción de la variante ómicron han vuelto a desplomar la demanda de vuelos hacia el Archipiélago, algo que ha obligado a la compañía aérea -que opera bajo la empresa matriz Lattitude Hub- a dejar su único avión en tierra y comenzar a prepararse para volver a arrancar la actividad en abril. Por este motivo, han paralizado la venta de billetes hasta tener definidas las nuevas rutas.

El Airbus A319 con el que opera la compañía se encuentra desde el pasado martes 11 de enero en el aeropuerto de Ciudad Real, tal y como han confirmado fuentes de la aerolínea, a donde se ha trasladado para llevar a cabo una «parada técnica» para realizar labores de mantenimiento, aprovechando la paralización de los vuelos. La previsión es que estos trabajos se demoren al menos varias semanas, aunque desde la compañía insisten en que se trata de labores de mantenimiento que se deben realizar en todas las aeronaves y que ya estaba previsto que se llevaran a cabo en los meses de enero y febrero. A diferencia de lo que ocurre en otras líneas aéreas, que disponen de una flota de aviones más amplia, paralizar la actividad de su único avión obliga a Canarian Airways a dejar de ofrecer sus servicios.

Fuentes de la empresa señalan también que esta parada técnica se aprovechará además para rotular de nuevo el avión tras recuperar el nombre Canarian Airways. Después de su presentación, la compañía decidió iniciar las operaciones como Lattitude Hub, debido a que todavía no habían terminado el proceso de registro de la marca, que entraba en conflicto con un nombre comercial muy similar que ya estaba registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Una vez resuelto, a partir de noviembre la compañía ha vuelto a usar su nombre original.

La aerolínea fue presentada en febrero del año pasado. Respaldada por el capital de 14 empresarios tinerfeños y palmeros quería contar con una inversión de 700.000 euros del Cabildo de Tenerife, que aún no se ha materializado. Tal y como anunció, su intención era volar a siete destinos nacionales e internacionales y comenzar a vender billetes ese mismo mes de marzo, a pesar de que en el momento de la presentación, One Airways -la empresa que ejercería de operador aéreo de la nueva compañía- no disponía del certificado de operador aéreo (AOC por sus siglas en inglés) necesario para volar el Airbus A319. Un permiso que logró meses después.

Esta no es la primera vez que la compañía decide suspender su actividad en su corta andadura. Una semana después de su vuelo inaugural, que aterrizó en julio del año pasado en el Aeropuerto Tenerife Sur procedente de Madrid, la empresa decidía cancelar su operativa hasta otoño, cuando se preveía que la demanda despegaría ante las buenas perspectivas turísticas de cara a la temporada de invierno. Los vuelos se reanudaron el pasado mes de octubre con dos rutas que conectaban Tenerife Sur con Madrid y Bilbao. Sin embargo, apenas unos meses después la llegada de la sexta ola ha vuelto obligar a parar a Canarian Airways.

La aerolínea, tal y como anunció a través de un comunicado esta misma semana, está adaptando su demanda a la situación causada por la pandemia. En estos días también participa en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que arrancó ayer en Madrid, tratando de cerrar la nueva operativa y de adaptar «a la realidad actual los planes establecidos desde un inicio».

Para ello, Canarian Airways ha ampliado su capital social y ha fichado al fundador de Tubillete.com, Francisco Rodríguez, como director general. Un perfil del que la aerolínea espera aprovechar «su conocimiento en todo lo referente a conectividad y la venta del inventario en unos momentos cruciales».