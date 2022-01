«Soy un cabrón que destroza los sueños económicos de la gente»

Polémico, transgresor e inconformista. Esas son las tres aristas más visibles de Romuald Fons, un especialista en negocios digitales que acaba de publicar ‘Crece y hazte rico’. «Yo no doy una fórmula para ganar dinero, sino consejos que te van a permitir crecer como emprendedor», comenta en el transcurso de una entrevista en la que no le duele confesar que se ha arruinado dos veces.

¿Habrá más de uno/a que pensará que leyendo este libro se va a convertir en millonario?

Sabe lo que pasa, que yo no me siento responsable de lo que pueda llegar a pensar la gente. Más que una promesa, este título es una petición. Es como si le digo coma sano y haga deporte. En ocasiones se demoniza el hecho de hacer dinero y le aseguro que no hay nada malo en ganar dinero... Yo he vivido las dos caras de la moneda y es mucho mejor tenerlo que no tenerlo.

¿Usted defiende que no hay que ser un «cabrón» para ganar dinero?

¿Cómo te puede convertir en un cabrón ganar dinero? Eso no tiene sentido. Mis abuelos pensaban así [«estos que tienen dinero son unos cabrones»], pero es cierto que ellos no tenían dinero y, por lo tanto, no disponían de los medios para contrastar este axioma. Si eres un cabrón, con dinero llegarás a ser aún mucho más cabrón, pero si eres una buena persona, con ese mismo dinero seguirás siendo una buena persona. El dinero solo ensalza y potencia las cosas que haces.

¿Tenerlo en el banco es la mejor opción?

O no... Eso es una decisión personal. Lo importante es hacer cosas con él. En la vida se pueden hacer muchas cosas gratis, sí, pero hay otras que están muy bien que no puedes hacer sin dinero.

¿Su historia es como uno de esos cuentos que tienen un final feliz?

No crea que todo ha sido tan idílico. Perseguir un sueño fue lo que provocó que me metiera una hostia en toda la cara y por lo que acabé arruinado. La vida es mucho más cruel. Un negocio no funciona por lo que tú quieras hacer sino por lo que necesita la gente. Crece y hazte rico está escrito para desaprender todas las tonterías que nos insufla un entorno que disfruta generando unas creencias falsas envueltas en frases ñoñas como si quieres algo va a suceder, que te esfuerces mucho que al final pasa, que el universo conspira contra ti... Todo eso es una mierda. El mundo no es así; tus problemas no le importan a nadie. Por eso si lo que quieres es generar ingresos y emprender, mi labor es entender a detectar esos problemas, comprenderlos y cobrar por solucionarlos. No hay más.

«¿La suerte? En este libro no hay un capítulo que diga: ten suerte... Yo no creo en la lotería»

¿Qué tiene de distinto ‘Crece y hazte rico’ con respecto a otros manuales del mismo perfil?

Que no te vende las cosas demasiado bonitas y, sobre todo, que no están los adornos que a mí me enseñaron y al final me acabé creyendo... En cada capítulo explico cómo me di cuenta de lo ocurría a mi alrededor, porque un día me vi sin dinero para comprarle una vacuna a mi hijo, porque tuve que acabar por ir a un psicólogo para organizar un poco mi vida e intentar arreglar que soy la persona más desorganizada del mundo, porque me di cuenta de que tenía que traer dinero a caso... Este libro es un manual de collejas que se llevan en toda la nuca las personas que se fían de un libro de productividad.

¿Entre las ‘51 leyes para atraer el éxito y el dinero’ que explica se encuentra la suerte?

No me he parado a pensar cómo conseguí el dinero que he ganado porque son demasiadas cosas las que me han guiado hasta aquí. De hecho, he detectao 51, aunque estoy absolutamente convencido de que hay muchas más. ¿La suerte? No hay un capitulo que ponga ten suerte, pero sí uno en el que aconsejo al lector a cambiar su filtro de realidad. Las oportunidades están en todos lados, pero aprovecharlas o no depende de una serie de habilidades personales y de la predisposición que exista para ver una única situación bien, mal o regular... Yo no creo en la lotería.

¿Pero sí sabe dónde hay un negocio?

Ahora sí [sonríe]. Soy un cabrón que destroza los sueños económicos de la gente. Lo peor de todo es que algunas de esas personas son mis amigos... Me cuesta muy poco derrumbar sus ilusiones. ¿Por qué? Porque tengo una visión crítica, porque ya he pasado por eso, porque me he equivocado muchas veces...

Vamos, que lo suyo no es ir poniendo «pañitos calientes» para evitar molestar.

Admito que no tengo mano izquierda a la hora de dar consejos porque no le estoy haciendo un favor a alguien diciéndole lo que él o ella quiere escuchar. Tampoco me interesa que me acaben responsabilizando por haberse pegado una leche económica. Prefiero ser claro y decir tú negocio se va a la mierda por esto, esto y esto...

¿La crisis sanitaria está cambiando el modelo económico?

El modelo económico en el que nos movemos es el jodido capitalismo y esto no tiene viso de que vaya a cambiar; lo que sí ha cambiado es el método para conseguir el trabajo. Internet ha amplificado la conexión con tu cliente potencial. En el libro hay varios capítulos en el que hablo de cómo puedes ayudar a miles y ganar millones... Si te das cuenta de que las redes sociales son un enorme caudal para hacer negocio, si sales de esa burbuja en la que nos hemos metido todos y analizas las posibilidades que tienes de generar dinero sin tener que hacer una gran inversión, las oportunidades de negocio van a crecer. Yo no doy una fórmula para ganar dinero, sino que intento que la gente crezca con trabajo, que desaprenda las cosas que le han explicado mal y vea lo que la puede lograr si tiene las santas narices de hacerlo, porque esa es otra...

¿A qué se refiere?

A que ahí fuera hay mucha gente que quiere tener mucho haciendo muy poco, pero así no va la vida...

¿Cuántas veces se ha arruinado?

Dos [silencio].

¿Y cómo salió de ese agujero?

Asumiendo que con mis errores había llevado a muchísima gente a la ruina, no solo a mi familia, y que tenía que voltear esa situación. No es fácil, pero cuando ocurre el subidón te convierte en casi intocable.