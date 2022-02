El norte luso consolida su pleno empleo vía 'low cost': los sueldos, de 960 euros al mes

La localidad de Aveiro cuenta con una extensión de unos 200 kilómetros cuadrados, múltiples canales navegables –de ahí que se le conozca como la Venecia portuguesa– y unas 70 obras en ejecución que no encuentran trabajadores. “Cuando llegué a la Cámara, hace ocho años, teníamos unas veinte empresas candidatas para cada proyecto”, expone su autarca (alcalde), Ribau Esteves; “ahora son dos, y a veces ninguna”. Cree que su caso no es de los peores, pero reformas como las de la Avenida Lourenço Peixinho –es una de las principales arterias del municipio– corren riesgo de eternizarse, con el consiguiente malestar de los vecinos. Este escenario, en efecto, se repite por todo el país: en Portugal falta mucha mano de obra, y en muchos sectores. Según los datos del Instituto Nacional de Estatística (INE), la tasa de desempleo cerró 2021 por debajo del 6%, un umbral de pleno empleo inaudito en Galicia desde los días de vino y rosas del bum del ladrillo (hoy es del 11%). Ahora bien, el aliciente salarial con el que cuentan los portugueses para atraer nuevo capital humano es más bien débil. El sueldo medio en el norte del país, que exprime su cercanía al suelo gallego para la captación de inversiones, es de 958 euros. Con todo, la ciudadanía ha respaldado de forma inequívoca la política económica de António Costa, que no tendrá que volver a hacer malabares con los diputados del Bloco da Esquerda.

Esos 958 euros es una cifra que aporta la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), autónoma a nivel administrativo pero dependiente del Ministerio de Coesão Territorial. Buena parte de los sectores con más dificultades para la incorporación de trabajadores son los que ofrecen unas remuneraciones peores, y casi siempre muy intensivos en mano de obra. Para un empleado de una industria manufacturera, por ejemplo, el sueldo alcanza los 851 euros (datos a cierre del tercer trimestre de 2021). Está muy lejos de los casi 1.580 euros que se pagan por un puesto equivalente en Galicia, de acuerdo al análisis de Mercado de Trabajo y Pensiones de la Agencia Tributaria. La distancia con las nóminas de la industria en el conjunto de España (1.770 euros al mes) es incluso mayor. En el caso de la construcción se repite el mismo patrón: si en el mercado laboral gallego la remuneración ronda los 19.000 euros anuales, el equivalente en el norte de Portugal (contando con 14 pagas) apenas sobrepasa los 12.500 euros. Solo el ladrillo necesita 80.000 trabajadores en este país. Antes de la pandemia, cuando las empresas ya habían empezado a acusar la falta de personal, era habitual la entrada de trabajadores extranjeros en actividades como la construcción. El COVID dio al traste con esta opción por la limitación de la movilidad, y la escala inflacionaria sobre las materias primas ha añadido un plus de dificultad sobre la empresa privada. Viana do Castelo o Vila Nova de Gaia también han sufrido la paralización de obras. El presidente de la Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, Manuel Reis Campos, ha señalado –en declaraciones a la agencia estatal Lusa–, que en el norte del país es una cuestión más acuciante por el “fuerte incremento en construcción industrial”, que irá previsiblemente a más con la ejecución de los nuevos fondos europeos. Lisboa acaba de aprobar, de hecho, una lluvia de 31 millones de euros para polígonos industriales al sur de la raia. “El Dorado” Las actividades de alojamiento y restauración cuentan con un salario promedio de 769 euros al mes en municipios como Valença, Vila Nova de Famalicão o Braga. En Pontevedra, aun haciendo la media de lo que estipula el convenio colectivo para los distintos niveles o categorías, la nómina no puede ser inferior a los 1.144 euros mensuales. A juicio del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC), “la recuperación económica de Portugal podría verse comprometida si no tenemos suficientes personas para cubrir las vacantes a medida que regresan los turistas”. “Todos los países han revelado una importante escasez de mano de obra, y la oferta de puestos de trabajo comienza a superar la oferta de mano de obra disponible”, abundó el pasado diciembre la presidenta de esta organización, Julia Simpson. Solo en las empresas turísticas se necesitan 85.000 trabajadores en toda la geografía portuguesa. Aunque los ingresos de la población trabajadora en el norte del país están por debajo del SMI español, hay entidades empresariales que advierten ya que Portugal no podrá competir a nivel salarial durante mucho tiempo. Al menos en actividades más vinculadas a la ingeniería o innovación. “En 2016 se decía que Portugal era el El Dorado porque tenía mano de obra cualificada y un coste salarial más bajo. La mano de obra sigue siendo cualificada, pero más barato, hoy, tengo dudas”, declaró el presidente de la Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa, Fabrice Lachize, al diario Jornal de Negocios. Lisboa prolonga la rebaja fiscal sobre los carburantes El Gobierno portugués ha decidido prorrogar, hasta el 30 de abril, la rebaja extraordinaria del Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) para paliar el encarecimiento de los combustibles. Los conductores lusos se podrán ahorrar dos céntimospor litro en el caso de la gasolina de 95 octanos, y un céntimo por litro en el diésel. “Considerando que el Gobierno se ha comprometido a vigilar la evolución del precio de las materias primas [...] y que se mantienen los supuestos en los que se basa la medida extraordinaria implantada, es necesario extender los efectos” de esta acción fiscal, publicada ayer en el Diário da República. Lisboa ya había tomado la decisión, el pasado octubre, de limitar los márgenes establecidos por las estaciones de servicio como medida de “protección a los consumidores”.