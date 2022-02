Canarias urge a Darias a aliviar la restricciones impuestas al turismo británico

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias presiona al Ministerio de Sanidad para que alivie las restricciones sanitarias impuestas a los turistas británicos. Se suma así a la preocupación mostrada por la patronal hotelera que ha denunciado en varias ocasiones las consecuencias negativas que tienen sobre el sector las medidas impuestas a los viajeros procedentes de terceros países, entre los que se encuentra Reino Unido, el principal emisor de turistas al Archipiélago. La consejera del área, Yaiza Castilla, ha comunicado a la ministra Carolina Darias el “grave perjuicio” que está sufriendo el turismo en las Islas durante la temporada alta de invierno, ya que se produjeron miles de cancelaciones de viaje de familias británicas para pasar las vacaciones de navideñas en Canarias. Por esto, el Gobierno regional urge a Darias a buscar nuevas vías para tratar de lograr un equilibrio entre el control de la pandemia y la reactivación del sector turístico de Canarias, dado que las vacaciones escolares de mitad de trimestre tendrán lugar en las próximas semanas y las Islas todavía podrían salvar parte de la campaña de invierno.

Castilla ha resaltado que el daño lo padecen tanto las patronales turísticas de Canarias, como los turoperadores, entre los que se encuentra Jet2, el principal turoperador de Reino Unido tras la quiebra de Tomas Cook. Según Castilla, en las reuniones de trabajo que mantuvieron durante Fitur, los representantes de esta compañía les transmitieron su preocupación por las más de 100.000 cancelaciones de turistas británicos que querían pasar las navidades en las Islas y que no lo pudieron hacer debido a las restricciones sanitarias.

A principios de diciembre, en plena ola de la variante ómicron y a las puertas de la Navidad, el Gobierno de España decidió endurecer los requisitos que deben cumplir los turistas que llegan al territorio nacional procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea. De esta forma, a los viajeros británicos ya no les es suficiente con mostrar su certificado covid digital con un test de antígenos negativa realizada 48 horas antes de volar y se les obliga a presentar la pauta completa de vacunación. Sin embargo, hasta hace poco más de un mes, la política sanitaria aplicada por el Reino Unido a los menores de 18 años se limitaba a aplicar una dosis de la vacuna contra la covid-19, por lo que los jóvenes de entre 12 y 17 años no tienen una opción de viajar a España, ya que no les ha dado tiempo de completar su vacunación. Debido a las duras restricciones del Gobierno español, los viajeros de Reino Unido miran hacia otros países europeos como Portugal, Grecia, Bulgaria o Croacia, donde los menores británicos pueden entrar con una PCR o un test de antígenos negativo.