Cada mañana muchas personas tienen que hacer cola en la sede de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria, situada en la calle Juan XXIII con Pérez del Toro. Muchos ciudadanos denuncian que solo se dan de 20 a 25 turnos para la atención presencial y que para conseguirlos hay que madrugar.

A diario se puede ver más de un centenar de personas esperando a ser atendidas. “Me parece un abuso muy grande porque todos tenemos derecho a que nos atiendan y si la gente no tiene internet que le atiendan presencialmente”, denunciaba un ciudadano a los micrófonos de COPE Canarias y que aguardaba para conseguir su vida laboral de manera presencial, porque no sabe conseguirla vía telemática.

La cola ocupaba unos 200 metros de acera

Otro ciudadano acudiía para pedir la prejubilación. “Yo me puedo mantener en pie, pero hay personas con taca-taca”, denunciaba,

Un vecino llegó desde La Feria andando para entregar un documento que certifica su soltería tras un proceso de divorcio.

Otra ciudadana califica la situación de "tercermundista" en la atención al estar desde las 09.00 horas hasta las 13.00. Más de cuatro horas de espera.