El negocio del día de los enamorados mueve en Islas 60 millones en regalos

¿Cuánto hay que gastarse para mostrar amor a la pareja? La respuesta romántica es nada, pero la de los centros comerciales es unos 60 euros por persona. San Valentín se ha convertido en un día especial para los enamorados, pero también para muchos establecimientos que en las jornadas previas a esta onomástica declaran su amor por las ventas. Flores, dulces, escapadas, cenas, complementos o lencería son algunos de los productos más vendidos para sorprender a la pareja. En Canarias, esta festividad mueve cerca de 60 millones de euros y el gasto de los españoles alcanza los 1.500 millones de euros. Aunque la intención es lo que cuenta, como en todo, hay quien supera la media. En este caso, según un estudio de Idealo, uno de cada tres hombres gasta hasta 100 euros en el regalo de su pareja, mientras que solo el 20% de las mujeres desembolsa ese importe.

A la hora de elegir un detalle existen diferencias entre lo que compran los hombres y las mujeres. El 28% de los varones optan por invertir flores, un producto que las mujeres descartan para regalar a sus parejas. Las joyas centran el interés del 26% de los hombres, frente al 19% de las féminas. La ropa y los complementos son lo más regalado por las mujeres (26%), seguidos de la tecnología (22%), según datos de un estudio de T4Franquicia. Pero si hay regalos estrella, se encuentran en el sector servicios. Hoteles, restauración y viajes acapara el mayor gasto de las parejas. Al margen de la inversión económica, el regalo más valorado es pasar tiempo juntos. Así, entre los planes favoritos para la ocasión, la mayoría de las parejas prefiere celebrarlo en un buen restaurante (72%), mientras que otros se decantarán por realizar una escapada (16%) o, incluso, por un plan romántico en casa (8%), una opción que se ha incrementado a raíz de la pandemia.

Pero si hay algo que el virus ha impulsado es el comercio electrónico, que se ha convertido en la vía preferida de los enamorados para comprar regalos. El año pasado, las tiendas online coparon el 41% de las ventas por San Valentín, frente al 25% de 2020. No obstante, las mujeres siguen decantándose mayoritariamente por las tiendas físicas y los hombres recurren más al ecommerce.

Quien no está enamorado no tiene por qué quedarse sin un presente en estos días. Los solteros se empiezan a apropiar de este día porque, según un estudio de Klarna, el 20% de los jóvenes consideran que ellos mismos son la persona más importante de su vida y dos de cada cinco se harán mañana un autoregalo o se plantea hacérselo próximamente.

Flores

Si hay un regalo icónico en San Valentín son las flores. En concreto, las rosas rojas. Esta es una de las jornadas más especiales para las floristerías, aunque los días de Todos los Santos y las Madres son las campañas en las que más ramos y plantas se compran. El gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan), Antonio López Cappa, apunta que en el día de los enamorados se concentra el 4% de las ventas anuales de flores. «No es la mejor época, porque estamos en invierno y con las temperaturas bajas la floración no es tan abundante», explica López. San Valentín es una campaña muy específica que se centra fundamentalmente en las rosas y en las Islas no hay producción suficiente para abastecer la demanda. Solo el 10% de las flores que se compran en esta fecha se han cosechado en Canarias. El resto procede de países como Ecuador o Colombia.

El gerente de la empresa J Flor, José Antonio Estévez, señala que cuando San Valentín cae en fin de semana se venden menos flores, porque las parejas optan más por pasar esos días en un hotel o por salir a cenar. «Cuando cae entre semana, a la salida del trabajo, se compra un ramos y se resuelve rápido el regalo», explica Estévez. A lo largo de las cuatro décadas que lleva al frente de su empresa, este profesional ha visto la evolución de las costumbres para celebrar la el día de los enamorados. «Hace 15 o 20 años los hoteles eran inalcanzables, porque estamos en temporada alta y los precios están más altos. Por esto antes se compraban más flores o se iban a cenar», afirma Estévez.

Hoteles

La ocupación de las casas rurales de las Islas durante este fin de semana, previo al día de San Valentín, superó el 70%. De esta forma, Canarias se convirtió en la región española con más demanda de este tipo de alojamiento, según datos de Tuscasasrurales.com. La media española fue del 40,2%, 30 puntos por encima de la cifra registrada el pasado año, debido a que en 2021 muchas comunidades tenían prohibidos los desplazamientos y a que el turismo rural sigue creciendo. Por provincias, Las Palmas registró la mayor ocupación, con un 80%, seguido de Tenerife, con un 58,33%.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa, apunta que el nivel de ocupación de los hoteles del Archipiélago a lo largo de este fin de semana rozó el 60%. El hotelero apunta que muchos establecimientos suelen lanzar ofertas o paquetes especiales para esta celebración en los que incluyen estancia, más una cena romántica o tratamientos de spa especiales para parejas. Las características más demandadas por los enamorados durante el fin de semana de San Valentín par elegir alojamiento son las habitaciones o casas con jacuzzi, spa o chimenea.

Restaurantes

Este año calendario no ha beneficiado especialmente a la restauración con el día de San Valentín. Al ser lunes, el número de reservas cae en picado. El presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas, Fermín Sánchez, espera que el alivio de las restricciones con la ampliación del horario y de los aforos en el interior de la hostelería anime las reservas. «Al ser lunes nos limitamos a las cenas, mientras que cuando cae en fin de semana la ocupación es casi del 100% y hay que hacer reserva para comer o cenar hasta con dos semanas de antelación», apunta Sánchez.

Algunos restaurantes optan por lanzar promociones especiales para las parejas que quieren celebrar este día, otros optan por añadir en su carta algún plato temático o incluir detalles como botellas de cava o flores para sorprender a los enamorados.

Comercio

Tanto las áreas comerciales abiertas como los grandes centros comerciales se preparan a conciencia para las ventas de San Valentín. Los escaparates se inundan de corazones y el rojo se convierte en el color más habitual para decorar los establecimientos. El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, destaca que después de la Navidad y las rebajas el día de los enamorados es la primera campaña importante del año y «se apuesta bastante fuerte por ella». La moda y los complementos son algunos de los regalos más populares por San Valentín, aprovechando la parte final de las rebajas, pero también la lencería, la bisutería y las pastelerías tienen su público. «Muchas zonas hacen promociones y, por ejemplo, con el ticket de compra hacen sorteos de cenas, noches de hotel, entradas a spas o servicios de estética», detalla Moujir, quien considera que la celebración de San Valentín no deja de crecer año tras año y el comercio incentiva cada vez más «los días de detalles» que salpican el calendario.

A pesar de que la resaca económica de la Navidad, la inflación o el precio de la luz está afectando al consumo, los grandes establecimientos preparan hasta con cuatro meses de antelación la campaña del día de los enamorados. No obstante, esta celebración no genera nueva contratación porque los refuerzos de las plantillas por Navidad o rebajas se prolonga. Además, fuentes del sector reconocen que el comercio electrónico les está afectando en gran medida y, a pesar de que muchas webs ponen problemas para hacer envíos a Canarias, el ecommerce ya supone el 6% del PIB de las Islas.

Viajes

España ha sido el destino europeo más reservado para viajar entre el 11 y 14 de febrero y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos, según datos de la plataforma de viajes Kiwi. En comparación con 2021, las reservas para estas fechas se han quintuplicado, mientras que respecto a 2020, la cifra prácticamente se ha duplicado. Checos, alemanes, daneses y franceses son las principales nacionalidades en visitar España el día de los enamorados, con Tenerife a la cabeza como destino más demandado.