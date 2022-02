Los mercados van de la mano de la economía real. Son vasos comunicantes. En un ejercicio en el que las economías española, europea y estadounidense crecerán de forma sensible, no extraña, por tanto, que en los mercados se respire un aire «moderadamente optimista». Así lo explicó en el foro sobre Perspectivas económicas para 2022, organizado por BBVA y las dos cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias -LA PROVINCIA y El Día-, el responsable de Estrategia de Banca Privada de la entidad financiera, Álvaro Manteca. Un encuentro virtual en el que también participaron el director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y Javier López, director de Banca Privada de BBVA en Canarias.

Rafael Doménech: «La recuperación económica prosigue con relativa robustez»

El analista de BBVA Research -uno de los think tank más certeros en sus análisis y como tal de los más reputados- explicó que las economías de España, Europa y Estados Unidos comparten de cara a 2022 una previsión por lo general positiva una vez ha quedado atrás lo peor de la pandemia de coronavirus. Doménech expuso que tanto los dos países como la economía del continente experimentarán este año crecimientos «robustos». En el caso de Estados Unidos, estará «claramente» por encima de su crecimiento potencial, hasta el punto de que no solo volverá a estar en los niveles de producción de 2019, sino que incluso está en disposición de «sobrepasar el nivel de actividad que la economía norteamericana habría tenido de no ser por la pandemia». Europa crecerá algo menos, pero también experimentará un «sólido» repunte. España, por su parte, registrará un crecimiento económico algo por encima del de 2021, básicamente por la inyección de los fondos extraordinarios europeos y por la «más intensa» recuperación del turismo, lo que está relacionado de forma directa con el cada vez mayor control de la pandemia. «Es un escenario relativamente optimista pero también prudente; la recuperación prosigue con relativa robustez», insistió Doménech.

Al hilo de la exposición del director de Análisis Económico de BBVA Research, Álvaro Manteca definió el ambiente que se respira en los mercados con las mismas palabras que Doménech: «Moderadamente optimista». Economía real y mercados son, cabe insistir, vasos comunicantes. En este sentido, el responsable de Estrategia de Banca Privada de BBVA ahondó en que ese crecimiento económico por encima del potencial «se verá reflejado en los beneficios empresariales», lo que a su vez sostendrá los precios de las acciones. Manteca reconoció que el inicio de 2022 ha sido en los mercados bursátiles, en general, más convulso de lo esperado, lo que podría hacer pasar como aventurado ese pronóstico «moderadamente optimista» para el año. Sin embargo, el crecimiento previsto de la economía real, puntualizó el responsable del área de Estrategia de Banca Privada de BBVA, contribuirá a «la tendencia alcista que nos ha acompañado en los mercados bursátiles mundiales». De modo que, al menos en principio, la «elevada» volatilidad y los sobresaltos que han caracterizado los primeros compases de 2022 no tienen por qué estropear el año bursátil. De hecho, Manteca precisó que en su departamento dan por descontado que la volatilidad será este ejercicio mayor que el año pasado, es decir, que los mercados «se moverán más al alza y a la baja».

El experto de BBVA, que junto con Rafael Doménech y Javier López dieron a los empresarios e inversores que siguieron el foro las principales claves para el ejercicio que acaba de arrancar, hizo especial hincapié en que hay que «seguir alertando» sobre la «previsible marcha negativa» de los bonos. «El año pasado ya tuvimos caídas en los precios de los bonos soberanos, en la deuda pública, para entendernos, y este año vamos por el mismo camino», aseguró. Manteca detalló que los movimientos de los bancos centrales -el Banco Central Europeo y la Fed estadounidense- para ir poco a poco retirando los estímulos monetarios puestos en marcha durante la pandemia «van a presionar al alza las rentabilidades de la deuda, y lo hemos visto ya con mucha claridad en enero; esto va a impactar negativamente sobre los precios de la renta fija, que seguimos pensando que hay que tratar con mucha cautela».

En relación con la previsible subida de los tipos de interés, Rafael Doménech apuntó que aunque en Europa ya ha empezado a cotizar la posibilidad de una subida de 25 puntos básicos hacia finales de año, a su juicio aún es «pronto» para aventurar nada, ya que hay que ver «cómo evoluciona el escenario de inflación».

El riesgo de la inflación

El analista de BBVA Research explicó que la inflación es uno de los riesgos en el horizonte. No obstante, en la entidad prevén que aunque se mantendrá en niveles altos en la primera mitad del ejercicio, se moderará en líneas con las previsiones del BCE en la segunda mitad del año. Los otros riesgos son que los actuales «cuellos de botella» -crisis global de los transportes, coste de las materias primas...- se prolonguen más de lo previsto y, relacionado directamente con los dos anteriores, que «se generen turbulencias y alta volatilidad en los mercados de deuda y en los flujos hacia los países emergentes». En esta línea, también Álvaro Manteca incidió en los efectos perniciosos que tendría en los mercados una inflación persistente, algo que de algún modo ya se vio en enero una vez se conocieron unos datos de inflación peores de los descontados.

Álvaro Manteca: «Hay riesgos para una volatilidad mayor que la del año pasado»

En el capítulo de los consejos, el responsable de Estrategia de Banca Privada de BBVA animó «a ser todos un poquito inversores», un mensaje a tener en cuenta en un país y una región que, como Canarias, tienen «más ahorradores que inversores». Manteca recordó que 2022 «no pinta especialmente bien para los inversores conservadores», de ahí que animara a asumir ciertos riesgos dentro de las posibilidades de cada cual. La renta variable, en cambio, reacciona de forma positiva, «y esperamos que se mantenga el buen comportamiento», aunque, ojo, «no todos los sectores van a reaccionar igual». «Esta subida de tipos les viene bien a sectores algo más baratos, como el financiero, los industriales o los relacionados con materias primas», afirmó.