La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha reclamado al vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, que “no se quede de brazos cruzados mientras miles de familias en las Islas no pueden ni saben cómo llegar a final de mes”. Ante el encarecimiento de la cesta de la compra que, en Canarias se agrava debido a la insularidad y lejanía, la diputada ha propuesto una bajada, aunque sea temporal, del IGIC, “el impuesto más injusto que existe porque lo paga todo el mundo por igual, ricos y pobres”.

“La inflación y el encarecimiento del transporte ha empobrecido a los canarios y nos damos cuenta cada vez que llenamos el depósito de combustible del coche, cada que vez que hacemos la compra en el mercado y cada vez que compramos ropa para nuestros hijos”, ha señalado la portavoz que ha reclamado medidas para compensar esos efectos de la inflación que, en el caso de Canarias, llegó al 5,8% el pasado mes de diciembre.

Además de las herramientas fiscales propias con las que cuentan las Islas, Espino se ha referido también a la liquidez de la que presume el Gobierno de Canarias “gracias a la inyección de fondos extraordinarios provenientes de Europa y a los 600 millones de euros que dejaron sin ejecutar el año pasado”. Por ello, ha insistido en que “ahora es el momento de reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes” y, junto a la bajada del IGIC, ha propuesto también que se aplique una reducción impositiva en el tramo autonómico del IRPF al menos en las rentas más bajas.

Para la diputada, el Gobierno ha fracasado en todas sus políticas sociales y no puede seguir esperando a tomar medidas o decisiones porque “el costo de la vida en Canarias es superior al del resto del Estado, porque los salarios están a la cola de todos los de España, porque la cifra de parados duplica la media nacional y porque la exclusión social y la pobreza en las Islas tienen cifras que nos colocan a la cabeza de todos los territorios”.

Los canarios se han vuelto cada vez más pobres. Así de contundente ha sido Vidina Espino al recordar que la devaluación de sus salarios, de casi el 6%, no se ha visto compensada ni por la subida de las pensiones ni por la subida media de los convenios, lo que ha derivado en el empobrecimiento de una población que ya viene muy castigada por las consecuencias de la terrible crisis que hemos pasado.

Empresas endeudadas

La portavoz ha alertado de que a esta situación se une el hecho de que 14.000 pymes pueden desaparecer tras haberse endeudado a través de créditos ICO o AvalCanarias, productos financieros activados e impulsados por el Gobierno de Canarias para financiar préstamos. “Lejos de mejorar su situación, la realidad es que, en estos momentos, las empresas canarias deben 4.338 millones de euros, deuda que han contraído debido a la crisis motivada por la pandemia”.

Espino ha reclamado a Rodríguez que deje de ajustar cuentas con el pasado y piense más en el presente y en el futuro y busque una solución para que Canarias no pierda tejido productivo porque que esas 14.000 pymes que se han endeudado no pueden hacer frente a los pagos debido a que la economía no se ha recuperado a pesar de tantos anuncios en ese sentido.