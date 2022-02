More Money More Problem o el humor al emprender

Despuésdelapandemiallegalacalma. No, no es una errata. Es el nombre de una empresa de restauración de Álava fundada el año pasado. El Botellón te lo Llevamos a Casa también es el nombre de un negocio creado en 2021, en este caso una sociedad de venta al por mayor de bebidas alcohólicas. Y también los hay con un toque picante, como Pitón Verbenero –una consultoría informática y tecnológica situada en Zaragoza–, El Salto del Tigre –una firma madrileña dedicada al comercio al por mayor de bebidas– o Mala Pécora Producciones Audiovisuales, empresa cordobesa de nuevo cuño dedicada a la edición, distribución y venta de publicaciones. ¿Y en Canarias? Las Islas tampoco son una excepción en el auge de las denominaciones societarias humorísticas.

El sitio web especializado en información empresarial infoempresa.com recopila cada año los nombres más originales de los negocios constituidos en los doce meses anteriores. Y entre los de 2021 las Islas cuelan uno entre las posiciones de honor. Se trata de la firma More Money More Problem, domiciliada en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana y que se dedica a prestar servicios de comida. Todo parece que a sus dueños les gusta la música rap, y más en concreto la del rapero The Notorious BIG, uno de cuyos temas más conocidos es precisamente Mo Money Mo Problems, casi calcado al nombre del nuevo negocio de restauración del sur de la isla redonda.

El Esfuerzo No se Negocia; El Salto del Tigre; Inversiones No Tengo Dinero Ni Nada que Dar; La Moda que Yo Produzco Es la Mejor; Mamá no Mires; Me Cuento 20; Me Voy Me Fui; Molar o Morir; y Nos Crecen los Enanos son otras de las nuevas denominaciones de empresas españolas. Nombres que se suman a una larguísima lista en la que Canarias cuenta con una notable representación y que de algún modo tienen mucho de marketing. Enganchan de primera, y los emprendedores son cada vez más conscientes de que todo suma a la hora de dar a conocer su negocio. Lo supieron en su día los canarios detrás de Tentaciones Tenerife; Fuertesol 2000; Golosilandia Icod; La Cabaña del Quinto Pino; La Fula Gourmet; o Las Galletas Mimosas.