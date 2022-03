Ataques cibernéticos, inflación y desabastecimiento son los grandes riesgos a los que se enfrenta Canarias

La duración del conflicto bélico iniciado por Rusia con la invasión de Ucrania marcará el impacto económico y social que recibirá Canarias. En el corto plazo, el sector ganadero puede padecer un desabastecimiento de cereales y tanto las instituciones como las empresas privadas deben estar en alerta ante la posibilidad de ser objeto de un ciberataque. Son solo algunas de las conclusiones que aportó la primera reunión del Consejo Asesor -gobierno, sindicatos y patronal- celebrada este lunes. La principal incógnita, a estas alturas irresoluble, es conocer la duración de la contienda, que es además el factor determinante de la mayor o menor gravedad de los problemas que padecerán las Islas.

Los ataques cibernéticos "se multiplicaron por doce ya en las semanas previas a la guerra", advirtió el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara. En la mañana de este lunes, el Cabildo de Tenerife fue víctima de una de estas acciones delictivas, según reveló el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y corroboraron en la institución insular tinerfeña. El Gobierno de Canarias ha dado orden a su personal de apagar los ordenadores y las aplicaciones móviles cada vez que abandonan el puesto de trabajo.

Esa es la parte aséptica de la confrontación abierta por el presidente ruso, Vladimir Putin, con Occidente. La más dura es la que provocan "los delirios de un sátrapa que está masacrando a un pueblo inocente", enfatizó Torres. Tanto él como los principales representantes de las dos patronales canarias y de los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- condenaron de manera unánime y enérgica la invasión.

El primer estudio sobre los problemas que traerá al Archipiélago la guerra, elaborado por la Consejería de Economía, subraya la escasa actividad comercial -importaciones y exportaciones- de Canarias con Rusia y Ucrania. Ahora bien, sobre todo el segundo de los países, considerado el granero de Europa, es uno de los grandes proveedores de cereales. Hasta el momento no hay desabastecimiento en las Islas. "Nuestra posición geográfica provoca que mantengamos stocks muy superiores a los que existen en otros lugares, quizá eso nos permita pasarlo mejor", señaló Manrique de Lara.

El objetivo es mantener elevadas esas reservas de cereales, si bien, como reintrodujo el propio presidente de la patronal de Las Palmas, será el tiempo que se mantengan las difíciles circunstancias actuales el que determinará si se produce una carestía. "El flujo de los fletes", que ya venía arrastrando problemas, puede verse más lastrado aún y, lo que sí es seguro es que continuará el "alza de precios", explicó el presidente de la CCE.

De manera directa, el impacto para Canarias se prevé moderado, pero no así de manera indirecta. El ejemplo más claro al respecto lo puso el presidente Torres. El número de turistas ucranios y rusos no es relevante, por lo que la industria alojativa no los echará de menos hasta el punto de tambalearse. Además, en el corto plazo no se están registrando "pérdidas de reservas relevantes”, indicó el jefe del Ejecutivo. Ahora bien, el 59% de la demanda de gas de Alemania la cubre Rusia, lo que refleja los graves problema a los que puede enfrentarse los mercados que más turistas surten al Archipiélago.

El nuevo orden comercial al que se enfrenta el mundo tienen su más clara traducción en las nuevas subidas de unos precios que ya venían de por sí al galope a lomos del encarecimiento de la energía y las materias primas. "Si la inflación aumenta, habrá menos capacidad para el ocio; y si sube el precio de los combustibles, también habrá impacto en la conectividad”, apuntó Ángel Víctor Torres.