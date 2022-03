El Gobierno canario instará a las grandes superficies a pagar más por la leche a los ganaderos

Presionar a las grandes cadenas de distribución para que paguen más por el litro de leche de vaca generado en las Islas. Ese es el primer flanco que atenderá el Gobierno canario en un intento por prolongar la vida de una ganadería a la que el incremento continuado de los costes de producción, principalmente el de la alimentación de los animales, ha metido en un callejón sin salida. En la reunión que el presidente Ángel Víctor Torres ha mantenido este jueves con una representación del sector, se puso sobre la mesa una batería de medidas que llegarían más tarde. El tiempo juega en contra.

El presidente de Canarias pidió ayer "evitar dramatismos". Lo hizo aludiendo al pudor que genera dibujar escenarios apocalípticos cuando todo el mundo contempla lo que está ocurriendo en el infierno en que Rusia ha convertido a Ucrania. Sin olvidarlo, el pasado lunes los ganaderos grancanarios celebraron una asamblea "en la que se pudo ver la desesperación" de los productores "por ver cómo les ha caído encima la ruina", ha expuesto el presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández.

Con ese estado de ánimo se han sentado a la mesa con Torres para explicarle que el horizonte no puede ser más negro, "que la cacharra del gofio está vacía y ya no hay dinero para pagar", en palabras de Hernández. Y el presidente lo ha entendido. Tanto como para ponerse al frente de una cruzada que busca la entrada de oxígeno de manera rápida en las arcas de la cabaña isleña. "Hay procedimientos administrativos que son inevitables", ha recordado el jefe de Ejecutivo.

Ese es el camino burocrático -largo para como está la situación- que habrían de recorrer la aprobación de una línea de ayudas directas para inyectar liquidez, un incremento de las ayudas contenidas en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la adquisición del forraje para dar de comer a las vacas o una modificación de las ayudas europeas que llegan al campo canario vía Posei. Todos esos caminos también se explorarán, pero el caminar será lento.

Demasiado cadencioso en el contexto actual, a juicio del jefe del Ejecutivo regional. Tanto como para defender "el domingo en la Conferencia de Presidentes", la reunión que Pedro Sánchez mantendrá en La Palma con todos los presidentes autonómicos, la necesidad de dejar de aplicar "mecanismos ordinarios en tiempos extraordinarios". Es decir, acortar los plazos porque las urgencias se multiplican. Una idea que también quiere hacer llegar a Bruselas.

En el supermercado, el litro de leche entera de vaca se vende a entre 0,92 y 1,03 euros. Los productores reciben de los distribuidores de 41 a 45 céntimos. El objetivo es llegar al entorno de "los 60 céntimos", detalló Rafael Hernández. La Ley de Cadena Alimentaria señala que la cantidad a percibir por el productor no puede ser inferior al coste de producción. Ángel Víctor Torres reconoció que esta norma no puede aplicarse en tanto no se desarrolle en la comunidad autónoma.

No obstante, la esgrimirá ante las cadenas de distribución para convencerles de que colaboren en asumir el incremento de costes que asfixia a los ganaderos. Y que además, lo hagan contra sus márgenes, sin repercutir, o al menos no del todo, en el consumidor final el incremento. "Tres meses" han dado los productores para revertir la situación, que se cuantifica en una subida media del precio del alimento para los animales del 45%, y "una vaca come 25 kilos al día" de forraje y pienso, ha detallado Rafael Hernández.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia puede suponer el golpe de gracia. El precio de las materias primas ya venía desatado, no es que haya sido el belicismo de Putin el que los ha vuelto locos. Ahora bien, claro que se notará en la oferta la ausencia del grano ucranio, lo que traerá otro arreón. "Hay que trabajar para que toda la cadena absorba el impacto", ha expuesto la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende.