La bollería industrial se queda sin materia prima

El desabastecimiento o el cierre de las plantas de producción planean sobre la industria repostera canaria y nacional. El conflicto bélico de Ucrania es la puntilla a este subsector de la alimentación que ve con alarma como los costes de una de sus principales materias primas, el aceite de girasol, se disparan y ya hay proveedores que no garantizan el suministro a dos o tres meses vista si la situación en el Este de Europa se mantiene. Los industriales ya buscan alternativas rápidas para evitar el peor de los escenarios, pero también dependen de las decisiones del Gobierno.

En Canarias existen varias empresas especializadas en la producción de postres, bollería industrial, galletas y otros productos vinculados a la repostería. El gerente de Galletas Bandama, Emilio Molina, advierte que el incremento del precio de las materias primas es prácticamente diario y que en las harinas o el aceite las subidas rondan entre el 30 y el 40%. «La incertidumbre a día de hoy es enorme», añade Molina, que ve riesgos a medio plazo en la viabilidad de la producción si no se concretan alternativas que están sobre la mesa como volver a utilizar el aceite de palma o de coco como materia prima alternativa al girasol y modificar el etiquetado de los productos al menos de forma temporal.

Hasta ahora las empresas industriales no han repercutido en su totalidad el encarecimiento del combustible o de la factura energética en el precio final al consumidor, pero con el escenario provocado por la guerra y su impacto en los cereales en las próximas semanas o en no más de un mes la población verá incrementos en los precios que pueden superar al menos el 10%.

Molina no quiere ser alarmista a la hora de referirse a un posible desabastecimiento o paralización de la producción, pero son escenarios que se atisban si empeoran las circunstancias actuales porque la espiral de subida de las materias primas es «insostenible». Lo que sí advierte es que «vamos a sufrir» en los próximos meses hasta que se estabilice la situación.

La Asociación Española de la industria de panadería, bollería y pastelería (Asemac) reúne a empresas punteras del sector como Bimbo, que en Canarias produce los donuts y otros productos de bollería industrial. Asemac avisa que no hay aceite de girasol en el mercado por la guerra y el cierre del Mar Negro. Hay empresas que han hecho acopio de aceite de girasol para tres o cuatro meses pero ante la falta de suministro que se avecina ya se están haciendo las pruebas con otros aceites vegetales y han pedido agilidad a los organismos públicos para que se apruebe una excepción temporal al etiquetado. Lo que sí han dejado claro los productores es que el aceite de oliva no vale para la repostería en general pese a que el Ministerio de Agricultura ha recomendado utilizar este aceite.

Axel González, director de fábrica de Productos Trabel, ve con preocupación el incremento de los precios de la harina, el azúcar y otro tipo de conservantes y aditivos que utilizan en la planta de producción para realizar la masa de los productos. Pero lo que más inquieta es la espiral del combustible por lo que afecta al transporte, ya que distribuye para todas las Islas. «En estos días veremos cómo evolucionan las cosas pero todo está al alza», señala González, cuyos proveedores ya han avisado a la empresa que en las próximas compras que realicen habrá un encarecimiento generalizado. Algunas referencias específicas con las que trabaja Trabel han subido más de un 100%, añade el directivo, por los desabastecimientos de algunos fabricantes. También habrá subidas a corto plazo en los precios de los productos, añaden desde Trabel.

Una empresa señera en Canarias como es Tirma factura tres veces más que hace dos años por el consumo de energía, el factor que más preocupa al director general de la empresa, Virgilio Correa. Tirma no tiene como materia prima principal al aceite de girasol porque su producción se centra en la manteca de cacao para el chocolate, pero el incremento de las materias primas afecta en general a todos los industriales de la alimentación, a lo que se une el precio del combustible y el fuerte incremento del coste de la luz en los dos últimos años. «La guerra de Ucrania es la gota que ha colmado el vaso», añade Correa, en un escenario «en el que no hay materia prima que no haya subido», lamenta.

Correa es también el actual presidente regional de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), que califica la actual situación para el sector como «tormenta perfecta» al combinarse los incrementos del combustible y los transportes con los de la energía y ahora con las principales materias primas con las que trabaja. En este sentido, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, señaló ayer que los sectores más dañados por el conflicto son aquellos relacionados «con la energía y los costes de producción debido a la inflación preocupante». El sector del transporte y las industrias con altos consumos energéticos en su producción, como es el caso del sector privado del agua, son los más afectados, así como las empresas de distribución y los supermercados, agregó.