Lidl descarta el peligro de desabastecimiento en Canarias por la guerra de Ucrania

Ante el temor de desabastecimiento de determinados productos como el aceite de girasol por la invasión de Ucrania, el director regional de Lidl en Canarias, Luis González Garrido, hace un llamamiento a la calma. Reconoce que en los últimos meses se han dado "comportamientos atípicos de consumo" con productos como el papel higiénico durante la pandemia y, ahora, el aceite de girasol. Sí destacó que es importante que los consumidores recuperen los hábitos de compra habituales y eviten acaparar determinadas mercancías.

"No habrá problemas de desabastecimiento, si los consumidores retoman la normalidad ", señala Garrido, quien aclara que los supermercados reciben aceite de girasol todos los días. También advirtió que no se puede desatar las alarmas si se encuentran los lineales vacíos a determinadas horas del día, una circunstancia que atribuye a la compra masiva y no a un posible desabastecimiento.