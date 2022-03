Los transportistas canarios descartan ir a la huelga

Los transportistas en Canarias, de momento, no irán a la huelga. En las Islas todavía prefieren no recurrir a las protestas y apuestan por mesas de negociación con las administraciones, según palabras de José Ángel Hernández, el secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes (FET) de Canarias. «Reclamamos un sistema de ayudas directas a los trabajadores del sector y la exención de los impuestos del combustible para los transportistas isleños», apunta el representante del sector en el Archipiélago. "En Canarias de momento seguimos en la fase de negociar, pero lamentablemente los acontecimientos nos comen por minutos", advierte Hernández.

El sector del transporte es uno de los más afectados por el incremento de los precios del combustible ya que este supone el 50% de los costes de las empresas. Lo que ha llevado a una parte de los transportistas de la Península, concretamente a la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, a convocar una huelga indefinida desde el pasado lunes. Y en tan solo tres jornadas ya se han dado problemas puntuales de suministro en algunos puntos del país y la paralización de la actividad en el puerto de Bilbao.

La Plataforma convocante, minoritaria y sin representación en el órgano de diálogo del sector con la Administración -el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)-, cifró ayer en el 90% el seguimiento de los autónomos y pymes del sector a un paro que no secundan las asociaciones mayoritarias.

Y en Canarias, aunque el precio del combustible se mantiene un poco más bajo que en el resto del país, el malestar del sector sigue la misma línea que en la Península. Para Hernández la situación es «dramática» hasta el punto de que algunos clientes no pueden asumir los precios, por lo que se paraliza el transporte y por lo tanto, a los trabajadores. «Si esto sigue así vamos a entrar en recesión. Ahora no obtenemos ganancias y no queremos llegar al punto de tener perdidas», explica el secretario general de la FET de Canarias, quien afirma que para no llegar a esta situación «límite» la decisión más sostenible será «parar la actividad del transporte».