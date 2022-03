Los vídeos de violencia contra camiones y conductores circulan de móvil en móvil entre los transportistas: grupos de personas ataviadas con chalecos reflectantes obligando a parar a los vehículos, pedradas contra los reticentes a detenerse, forcejeos y golpes… Los sindicatos denuncian que parte de los autónomos que secundan el paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que hoy entra en su cuarto día, están agrediendo impunemente a los camioneros asalariados ante un despliegue policial insuficiente, y piden al ministerio del Interior que actúe decididamente para proteger a estos trabajadores, que -recuerdan- no pueden sumarse al paro aunque quisieran. La protesta, contra los elevados precios del combustible, está provocando ya problemas de abastecimiento en distintas industrias y sectores económicos.

“Esto no es una huelga, que es una situación regulada legalmente en la que los trabajadores pueden decidir no trabajar; estamos hablando de un paro de autónomos: estos señores son empresarios que si no quieren no circulan, pero los camioneros asalariados a los que están violentando no pueden, aunque quisieran, dejar de trabajar; corren el riesgo de que su empresa los sancione o despida”, explica un responsable del sector de Carreteras de CCOO, que no quiere dar su nombre por temor al clima de violencia que se ha desatado con las protestas.

La indignación de este portavoz alcanza también al Gobierno, y singularmente al ministerio del Interior: "cuando los trabajadores hacemos huelga legal, nos mandan a los antidisturbios; y frente a estos empresarios que paran el tráfico, amenazan y golpean a ciudadanos como si fuesen paramilitares, no envían más que a patrullas de la Guardia Civil de tráfico, insuficientes para proteger a la gente", se lamenta. Además, según su diagnóstico, la situación no hace sino empeorar: "los convocantes se han metido en un callejón sin salida al convocar un paro indefinido; pasan los días, la gente se calienta cada vez más, y no se ve una solución fácil para esto", subraya. En el sindicato están recopilando casos de agresiones para presentar las correspondientes denuncias.

Desde UGT también opinan que la actuación policial debería ser más amplia, "igual que nos hacen a nosotros en nuestras protestas", apostilla un portavoz sectorial. De hecho, en opinión de este sindicato buena parte de los que secundan el paro son falsos autónomos, atrapados ahora entre lo poco que les pagan las grandes empresas y las subidas del combustible, "que lo que deberían hacer es pedir a las compañías para las que trabajan que les metan en plantilla, porque tendrían que ser asalariados", añade.

Reunión en CEOE

Mientras tanto, la patronal CEOE ha convocado este jueves una reunión entre los líderes de los sectores más afectados (transporte, autónomos y actividades afectadas por el desabastecimiento) para estudiar la situación de bloqueo tras cuatro días de protesta. Fuentes empresariales precisan que es un encuentro de análisis en el que no se variará la posición expresada por la patronal en las últimas horas mediante un comunicado: pedir al Gobierno que ponga en marcha ayudas urgentes para contener los efectos de la subida de los precios de energía y carburantes, y condenar "los actos violentos y antidemocráticos de bloqueo que, persiguiendo los mismos fines, están en cambio ocasionando graves perjuicios en la cadena de suministros".

"Otros países europeos están tomando ya medidas para controlar los precios, y aquí en cambio el Gobierno dice que quiere esperar al Consejo de Ministros del 29 de marzo, para el que faltan 13 días", explica un alto responsable empresarial convocado al encuentro. "Para acabar con las protestas, hay que tomar medidas económicas y garantizar que el que quiera trabajar, trabaje, sin que se le obligue a parar", resume.