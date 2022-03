La industria canaria tiene existencias de combustible y cereales para dos meses

El presidente de la la Federación provincial del metal y las nuevas tecnologías de la provincia de Las Palmas (Femepa), Vicente Marrero, aseguró esta mañana que Canarias cuenta con combustible, cereales y hierro para al menos dos meses. Tras reunirse ayer con las empresas portuarias, Marrero confirmó que actualmente en las Islas "hay existencias", pero también reconoció que si la huelga de transporte en la Península se alarga más de 60 días "comenzarán a escasear los suministros". Así lo expuso el empresario justo antes de participar en una jornada de debate sobre la reforma laboral con los sindicatos organizada por Adecco y la Asociación para el Progreso de la Dirección.

"Las industrias que necesitamos materia prima estamos pertrechados para un par de meses", insistió. A juicio del también vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, la situación no debería poder durar más tiempo y aseguró que el paro en el sector de transporte ya se está notando "ligeramente" en los puertos, donde están llegando menos contenedores. "Pero aquí no hay ningún problema. Los transportistas están funcionando en las Islas", matizó Marrero, que recordó que en Canarias se está negociando un acuerdo a nivel regional "por las singularidades de la región ya que no se aplican las mismas condiciones en la Península que aquí".

Según sus palabras, los responsables de la Federación de Empresas del Transporte en Canarias están "tranquilos" porque esperan conseguir lo que se proponen cuanto antes. Por lo que Marrero reclamó al Gobierno de Canarias que concretara el tipo de ayudas "lo más rápido posible".

El empresario valoró positivamente la reforma laboral, e insistió en que "el diálogo entre las partes comienza ahora" una vez se ponga en marcha la normativa a principia de abril. "Todavía no se ha aplicado, pero lo que está claro es que sienta un precedente para el futuro", aclaró. Respecto a los precios de la luz, la inflación y sus efectos en el salario de los trabajadores, Marrero se mostró favorable a buscar una fórmula para subir los sueldos "dado el desastre del follón de la electricidad". La referencia para esa subida, defendió, "no puede seguir siendo" el Índice de Precios al Consumo, por lo que se deben buscar nuevas fórmulas.

El presidente de Femepa apuntó que el pacto de rentas es "un tema estrictamente político y una herramienta de gobierno", aunque aclaró que "no se puede repercutir las políticas sociales directamente en los impuestos". En este sentido, aseguró que el sector empresarial es "más partidario de gestionar mejor los gastos y de ahí destinar a políticas de renta".