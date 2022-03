Suma y sigue: la inflación ya se come 1.750 millones del ahorro de los isleños

La ola inflacionista les quita cada día a los canarios una porción de sus ahorros. Ya ha hurtado alrededor de 1.750 millones de euros de los depósitos bancarios de las familias isleñas, según se desprende de los últimos datos del Banco de España (BdE). Y suma y sigue, porque tras la invasión rusa de Ucrania ya no queda casi nadie que se atreva a sostener que la inflación, es decir, la extraordinaria subida de los precios que comenzó en abril del año pasado, es un episodio pasajero, coyuntural o de menor calado. De hecho, ahora la opinión generalizada es que el Índice de Precios de Consumo –el IPC, que es el instrumento para medir la inflación– aún no ha tocado techo, y eso que en España está ya en la friolera del 7,6% y en Canarias en un no menos extraordinario 6,8%. Cuanto más siga creciendo este porcentaje, más seguirán empequeñeciéndose los ahorros de las familias, que hasta el momento han perdido siete de cada cien euros depositados en bancos, cajas y demás entidades financieras.

Cuanto más suba el IPC, ahora en el 6,8%, mayor será la devaluación de sueldos y ahorros La inflación es un ladrón silencioso. Los hogares del Archipiélago tienen guardados en los bancos 25.988 millones de euros, de acuerdo con las últimas cifras del BdE, las correspondientes al cierre de 2021. Se trata de máximos históricos, un hito en el que tiene mucho que ver la pandemia de coronavirus. La irrupción de la covid-19 redujo el consumo de los hogares a mínimos históricos, sobre todo en los meses del confinamiento de la nación, básicamente porque casi todo estaba cerrado. Así que lo que no ha podido gastarse en el cine o en el teatro; lo que sobró del presupuesto familiar para vestido y calzado porque se salía menos de casa; o lo que se dejó de gastar en gasolina o en el billete de la guagua porque la empresa implantó el teletrabajo, por ejemplo, sirvió para aumentar los ahorros familiares. Por eso la aparición de ese sigiloso caco que representa la inflación coincide en Canarias con el ahorro bancario en máximos. En máximos pero devaluándose día a día aunque los isleños vean en su cuenta la misma cantidad. Ese es el efecto inmediato de la ola inflacionista: que se compra menos con el mismo dinero. Por eso los 25.988 millones que las familias de la región tienen en depósitos bancarios valen menos, porque con ellos ya no alcanza para comprar o para pagar los mismos servicios que cuando comenzó la escalada de los precios. Porque, en definitiva, lo que antes costaba cien euros ahora cuesta 106 euros con 80 céntimos, ese 6,8% más que indica el último dato del IPC en las Islas. En términos cuantitativos, esos 25.988 millones se han devaluado en, exactamente, 1.767 millones de euros. Empresas e instituciones Si en la cifra se incluyen los depósitos de las empresas y los del conjunto de la Administración pública en la Comunidad Autónoma –Gobiernos central y regional, cabildos insulares, ayuntamientos y demás instituciones–, el montante de los fondos colocados en los bancos llega a 38.509 millones de euros, también el máximo histórico. De ese total, 6.090 millones corresponden a la Administración pública y el resto, 32.419 millones de euros, a los sectores residentes, esto es, a las familias y las empresas. Pero no solo los ahorros se devalúan. También, claro, los salarios de los trabajadores. En cuanto a los sueldos, los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la negociación colectiva muestran que los convenios firmados en lo que va de año –tanto los convenios de empresa como los de ámbito superior– recogen una subida salarial media del 2,09%. Así pues, los 7.915 trabajadores afectados por los nuevos acuerdos laborales pierden 4,71 puntos de poder adquisitivo. Además, hay que recordar que los convenios que incluyen cláusulas de garantía salarial son una minoría –menos del 20%–, con lo que los sueldos de la mayor parte de esos casi 8.000 asalariados isleños no se revalorizarán a final de año en línea con la inflación. Y a estos trabajadores todavía podría considerárselos afortunados, ya que a la mayoría de los restantes ocupados no le quedará más remedio que capear la subida de los precios con el sueldo congelado. 38,5

Miles de millones de euros

En Canarias, los hogares, las empresas y la Administración pública -Gobiernos, cabildos, ayuntamientos...- tienen depositados en los bancos 38.509 millones de euros. 32,4

Sectores residentes

Los llamados sectores residentes, esto es, las familias y las empresas, disponen de depósitos bancarios por un montante de 32.419 millones de euros, récord histórico. 6.090

Administración pública

Los Gobiernos nacional y regional, los cabildos, los ayuntamientos y todo su entramado de entes dependientes -empresas públicas, fundaciones...- tienen depósitos por 6.090 millones.