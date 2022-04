CC exige a Torres que dé un paso adelante tras el «varapalo» del Estado

Coalición Canaria (CC) exigió ayer al presidente regional, Ángel Víctor Torres, que actúe ya para compensar la espiral inflacionista, ante la falta de medidas específicas para Canarias en el plan aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario general de la formación, Fernando Clavijo, criticó que el Ejecutivo autonómico no haya tomado aún ninguna decisión a este respecto, a pesar de que ya ha pasado más de un mes desde el estallido de la guerra en Ucrania que está impulsando todavía más el alza de los precios. «El Gobierno de Canarias dijo que iba a esperar porque Europa y el Consejo de Ministros iban a dar solución y no ha sido así», destacó. Por lo que le instó a tomar medidas de forma inmediata. «No vale no hacer nada, eso perjudica a familias, pymes y autónomos y el Gobierno regional debe dar respuesta y defender a Canarias», insistió.

El portavoz del grupo nacionalista en el Parlamento autonómico, José Miguel Barragán, criticó no solo que el cuatripartito no haya dado todavía ninguna respuesta ante el problema de la inflación y el posible desabastecimiento, sino que ni siquiera haya lanzado ninguna propuesta. «El Gobierno canario tiene capacidad para tomar medidas de forma inmediata», resaltó, ya que las reglas fiscales están flexibilizadas por la pandemia. Además, resaltó que Canarias tiene «competencia para suavizar nuestra capacidad impositiva temporalmente a empresas y familias» y cuenta también con margen para el endeudamiento, por lo que «cualquier acción que haga ahora no pone en riesgo la capacidad para atender las políticas básicas de la comunidad autónoma». La formación insiste en que Canarias tiene capacidad para tomar medidas de forma inmediata La formación reprochó también ayer al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya incluido en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania medidas específicas para el Archipiélago. Clavijo calificó como «un paripé» la petición realizada por el Ejecutivo central para que les transmitieran propuestas concretas, ya que «por más que analizamos no hemos encontrado ni una sola de las medidas de las que les hicimos entrega para que ayudasen a paliar los efectos negativos de la subida de precios en nuestra comunidad». Por eso, reclamó una rectificación del Real Decreto en el próximo Consejo de Ministros para que puedan incluirse. Clavijo resaltó que la única medida que se ha introducido en el plan de choque es la compensación de las tasas portuarias al 80%, pero insistió en que se deja fuera de esta bonificación al tráfico interinsular causando un importante perjuicio a las islas no capitalinas. «El resto de las medidas son iguales para todas las regiones del territorio nacional», insistió y resaltó que no se ha tenido en cuenta «nuestra condición de territorio alejado que nos reconoce la Unión Europea». Una realidad «que el Gobierno sigue negando» aunque las Islas «están siendo más castigadas que cualquier otro territorio estatal». La portavoz nacionalista en materia de economía y hacienda, Rosa Dávila, aseguró que las 160 páginas del Real Decreto «no dan respuesta a Canarias». Trata a las familias, pymes y autónomos de las Islas «como si viviéramos en el centro de Madrid», aplicando aquí las mismas medidas en un territorio que está a más de 2.000 kilómetros de la Península. La también diputada regional recordó que «el 99% de las mercancías llegan por transporte marítimo» y no hay, por ejemplo, ni una sola medida para compensar el coste de los fletes o el combustible del sector marítimo. Tampoco para el transporte aéreo, un medio vital para un territorio archipielágico como Canarias. «Tampoco se habla de medidas fiscales que son imprescindibles para abordar el impacto de alza de precios en la luz, los combustibles o las materias primas». Y todo ello, en una comunidad «con la mayor tasa de desempleo y los mayores índices de pobreza».