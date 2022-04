La subida de precios lleva al abismo a las empresas canarias de catering

Las empresas canarias de catering atraviesan serias dificultades para mantener la actividad por la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que ha venido a dar la puntilla a un sector ya golpeado desde hace dos años por la pandemia. El incremento de los precios de los combustibles y de las materias primas, unido al desabastecimiento por la huelga de transportes, ha puesto a este sector de la industria alimentaria ante un escenario «desolador», según reconoce Luis Javier Ramos, director general de Boanva Canarias, una de las entidades punteras en el suministro de comidas a colegios y centros sociosanitarios.

Si todo el país está sufriendo el aumento del 9,8 puntos en el Índice de Precios al Consumo (IPC), las empresas de catering sostienen que en su caso ese porcentaje es mucho más elevado, con la complicación añadida de que a corto plazo no pueden repercutir esa subida de los costes a sus clientes porque trabajan con contratos públicos anuales o por más tiempo.

Boanva, cuyo personal procede en su mayoría de la antigua Vanyera, comparte el mercado de Gran Canaria con otras dos empresas de similares dimensiones, Carben y Naranjo&Henríquez. Además, se mantiene la multinacional Eurest, especializada en aeropuertos y servicios de aviación; y una decena de pequeñas empresas dedicadas a eventos como congresos, bodas y otras celebraciones. Varias sociedades han desaparecido en los últimos años al no poder hacer frente a esas dificultades, recuerda Ramos, quien subraya que esta última crisis de Ucrania está afectando a todas las empresas, tanto grandes como pequeñas. «Algunas no podrán sobrevivir», augura Ramos.

Este sector tampoco se salva del intrusismo y de la competencia desleal, sobre todo desde el inicio de la pandemia, pues bares, restaurantes o cocineros en paro empezaron a ofrecer servicios de comidas a precios similares, aunque sin las garantías sanitarias y de calidad de estas industrias alimentarias.

«El conjunto de la sociedad y todas las empresas están sufriendo esta nueva crisis, pero nuestro sector es uno de los más perjudicados porque nos afectan todos las subidas de precios, con el matiz de que no podemos repercutir ese aumento a nuestros clientes», explica el director general de Boanva, quien pone como ejemplo que si los proveedores de pan le incrementan el precio en varios céntimos por la subida de la harina, no tienen otra alternativa que seguir comprándolo al nuevo precio, pues los menús que suministran a sus clientes no pueden prescindir de ese pan.

Hasta tres elementos influyen en el funcionamiento de un catering. El de los combustibles por el incremento de la electricidad y del gas propano industrial. El de los transportes por la subida del diesel, lo que afecta tanto a los camiones de los suministradores como al repostaje de su flota de furgonetas de reparto, que en el caso de Boanva entregan más de 5.000 comidas diarias. También sufren los aumentos de las tarifas de fletes de las navieras, vitales para realizar el transporte a los clientes de otras islas.

Desabastecimiento

Por último, el de las materias primas repercute por el aumento de precios de algunos alimentos o por el desabastecimiento de otros. Aunque estas empresas utilizan productos de agricultores y ganaderos locales, o bien de sus propias fincas y granjas, deben importar aceites, harinas o cereales (millo, trigo, avena) para elaborar sus comidas y para alimentar el ganado.

Según un estudio realizado por el sector, el precio del aceite de girasol de alta producción pasó de 1,78 euros en el mes de enero a 3.80 euros en marzo, lo que supone un aumento del 113,48%. En ese mismo periodo, el aceite de girasol normal subió un 103,13%, la harina un 22,22%, la leche un 50,82%, la mezcla de cereales para alimento del ganado un 36,11% y el millo en grano un 66%.

«En nuestro sector -puntualiza Ramos- esta situación se complica aún más porque por desgracia no podemos repercutir estas subidas en la mayoría de nuestros clientes, ya que son licitaciones públicas, contratos a colegios cuyos precios se fijan por cada curso escolar; y además, aún llegando las renovaciones para el siguiente curso, será harto complicado aplicar estos porcentajes de subidas, ya que las baremaciones de cuotas a los padres se incrementarían sustancialmente».

Una empresa de tamaño medio de este sector, como Boanva, ronda unos 200 empleados entre sus nuevas instalaciones en El Sebadal y las que ya tenía en Tejeda. En su caso, suministra menús diarios a colegios públicos y privados, residencias de mayores o centros de atención de migrantes de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.