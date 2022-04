Los fletes a Canarias están ya casi normalizados tras el fin de la huelga de transportistas

Después de la tormenta siempre llega la calma. Y en ese punto está ahora el sector del transportes de mercancías en Canarias que, tras el final de la huelga en la Península, comienza a normalizar su actividad en el Archipiélago. Los barcos cargados de suministros empiezan a recuperar el ritmo de llegadas de hace tres semanas cuando la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte acordó el paro indefinido del sector que se prolongó hasta el pasado sábado. El desfase por la lejanía retrasará unos días la recuperación completa de la actividad, pero los representantes del sector aseguran que el flujo de transportes ya está al 85% y que será a lo largo de esta semana y la próxima cuando se pueda hablar de "total normalidad".

"La actividad se retomará por completo a finales de esta semana porque la frecuencia de salidas en la Península es semanal y todavía hoy notamos algunas partidas disminuidas", aclara José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) , quien asegura que a partir de ahora solo habrá problemas con "productos concretos que hayan tenido complicaciones de fabricación". También hablan de una semana los representantes de las navieras dedicadas al transporte de mercancías en las Islas. Fuentes del sector aclaran que la huelga solo se ha mantenido en la zona norte del país por lo que todos los puertos del Mediterráneo y el sur han recuperado ya sus movimientos. Según ellos, el paro en el norte no tendrá consecuencia en las Islas porque los importadores pueden trasladar sus mercancías a otros puertos operativos si fuera necesario.

Las empresas de distribución también han notado la normalización de la situación. "La distribución alimentaria está funcionando con normalidad", asegura Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan). Según palabras de Medina, todavía pueden darse "retrasos" en la entrega de mercancías que "están navegando" pero no será "nada significativo" porque los puntos de embarque y las plataformas logísticas ya están a pleno rendimiento. "En Canarias siempre hemos sufrido el efecto del tiempo que tardan los barcos en llegar, eso no nos lo quita nadie", recuerda.

La incertidumbre y la dependencia al exterior provocaron que el sector temiera por un posible desabastecimiento. "Llegamos a un punto de mucha preocupación", reconoce el secretario general de Asodiscan al recordar las tres "largas" semanas de huelga. A pesar de las dudas, Medina asegura que las Islas cuentan con un "stock importante" de productos no perecederos para hacer frente a este tipo de situaciones. "Puede ser que los usuarios no encontraran alguna marca en concreto o que por la tardes hubiera estanterías vacías, pero siempre ha habido productos básicos", insiste. El problema ha estado en los productos frescos que por su propia naturaleza no se pueden almacenar por mucho tiempo. "Ahí hubo algún tipo de tirantez en el suministro, pero lo hemos solventado con buena nota", defiende.

Algunos sectores temen que los retrasos se alarguen más de una semana y afecten, aún más, a la actividad en las Islas. Es el caso de Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), quien considera que las consecuencias de la huelga todavía impactarán durante un par de semana más al sector primario. "Todos los días cambian las cosas, no tenemos certeza de nada y es muy atrevido decir que la semana que viene estará todo aquí", afirma Delgado, quien reclama que la alimentación de los animales llegue "cuanto antes" a las Islas. "Los animales tienen que comer, esas partidas hay que desbloquearlas porque no transportar tornillos no provocará mermas de ningún tipo pero bloquear productos del campo puede provocar destríos irrecuperables", defiende. A pesar de todo la presidenta de Asaga Canarias reconoce que la situación está "mucho más tranquila" si la comparamos con las tres semanas anteriores.

Una vez la huelga de transportes ha pasado a un segundo plano, los representantes de los distintos sectores aseguran que el problema principal ahora es la inflación. Uno de los sectores más afectados es la ganadería, ya que muchos de los granjeros se están planteando incluso abandonar el sector tras subidas de más de 70% de los precios de los forrajes. "La inflación nos tiene a todos hablando solos", reconoce Medina.