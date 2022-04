El 70% de votos a favor de Alfonso acalla las críticas en la CEOE

Pedro Alfonso es el nuevo presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife). Y lo es con un amplio respaldo, el de hasta un 70% de los votos. De hecho, Alfonso no tuvo rival en la asamblea general. No tuvo rival en sentido estricto, ya que la otra candidata o precandidata, Victoria González Cuenca, no logró los avales necesarios para optar al cargo. La directora financiera del Grupo Chafiras reunió 32 avales, cuando hace falta casi el doble –62– para poder someterse al escrutinio de la asamblea.

Alfonso, hasta ahora secretario general de la CEOE-Tenerife, llegó a la reunión con margen de sobra: un total de 142 avales. Así que los empresarios solo pudieron votar su candidatura, que ganó por un amplio margen de 132 síes, 40 noes y 18 abstenciones. La mesa electoral propuso antes de la votación que el nombramiento del nuevo presidente fuera por aclamación, lo que no fue posible por la negativa de los representantes de las cuatro patronales sectoriales que apoyaban la candidatura de González Cuenca: Apeca, Facca, Femete y la de los hoteleros (Ashotel). Las mismas desde las que llevan semanas denunciando presuntas irregularidades en favor de Alfonso que ayer negó de plano el letrado de la organización.

A falta del presidente de Ashotel, Jorge Marichal, que fue expulsado de la CEOE por su condena por fraude fiscal pero que aun así ha denunciado de manera pública ese pretendido trato de favor a Alfonso, fue el presidente de Femete, Alberto Villalobos, el más beligerante. Villalobos y José Carlos Francisco, que cedía las riendas de la patronal a su hasta ahora secretario general, protagonizaron el cruce de palabras más revelador del clima con que la minoría en apoyo a González Cuenca llegó a la asamblea. El presidente de Femete pidió a la mesa electoral el recuento de avales de cada candidatura a raíz de la información publicada este miércoles en la que se adelantaba que la empresaria no tenía suficientes apoyos.

-Villalobos: «Nos gustaría saber el número de avales de los candidatos, ya que el candidato Pedro Alfonso sí los conoce, por lo que hemos visto publicado hoy en El Día» –en la noticia no se da el número exacto de avales y no se identifica la fuente–.

-José Carlos Francisco: «Si Pedro Alfonso no supiera cuántos avales tiene no merecería ser presidente, y si no supiera restar, tampoco merecería ser presidente; así que me alegro mucho, Pedro, de que sepas contar, sumar y restar».

Antes de la votación, González Cuenca también pidió intervenir ante la asamblea para denunciar las presuntas irregularidades. Insistió en que Alfonso ha sido «juez y parte» por no haber dimitido de la secretaría general, algo que el nuevo presidente negó de plano. «Sí dimití», subrayó. La empresaria también recordó que Alfonso se quedó sin representado, ya que la entidad a la que este daba voz se dio de baja de la patronal el 30 de marzo, es decir, con el proceso electoral en marcha, y resulta que no se puede ser candidato si no se representa a un miembro de pleno derecho de la CEOE. Sin embargo, el letrado de la organización expuso ante la asamblea que Alfonso subsanó este inconveniente en menos de 24 horas; es más, aclaró que hay jurisprudencia que ampara el cambio de representado. El propio Francisco intervino al respecto y dijo que, en su opinión, no es necesario buscar un nuevo representado cuando la baja de la empresa se produce con el proceso en marcha, pero, en cualquier caso, hizo hincapié en tan «extraña circunstancia». «Ya es curioso que la empresa se dé de baja justo ese día», ahondó Francisco, que recordó que si hay una película que se titula El curioso caso de Benjamin Button [filme de 2008 a partir del relato de Scott Fitzgerald], la sorpresiva baja de la empresa bien podría dar para otro «curioso caso». Sea como sea, González Cuenca, que también ha denunciado que se solicitaron avales para Alfonso como único candidato –el abogado de la patronal también negó tal extremo–, avisó que irán a los tribunales.