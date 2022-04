El PP reclama ayudas directas para la ganadería canaria y controles en la cadena alimentaria

Aumentar las posibilidades de las ayudas del REA, ampliar la línea de subvenciones covid y controlar los precios de la cadena alimentaria a través de un defensor, fueron las tres propuestas que Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias, presentó esta mañana a los ganaderos de Gran Canaria con el objetivo de "salvar al sector de la desaparición". En el encuentro, el líder del PP aseguró que desde su partido ya han pedido acciones al Gobierno de Canarias para evitar que la ganadería llegue a "cero" como ocurrió con el turismo durante la pandemia.

"Están al límite, debatiendo si sacrificar a los animales ante el incrementos de los costes", afirmó Domínguez al acabar la reunión. El presidente de los populares acusó al Gobierno de "no hacer lo suficiente para salvar al sector" y de siempre llegar "tarde" a la hora de poner en marcha medidas. " A Ángel Víctor Torres todo lo que suene a empresa privada o actividad económica no le gusta mucho, parece que no le importa que desaparezca", insistió Domínguez.

El Partido Popular incluye en su plan de Gobierno un plan específico para el sector primario. En él se incluye el incremento de ayudas europeas a través del REA. "En momento tan complejos se debe permitir la compra en países terceros como Brasil o Argentina y mantener esos 70 céntimos por tonelada para la compra de alimentos", especificó Domínguez. Los populares también apuestan por la creación de la figura del defensor de la cadena alimentaria, como en Castilla y León, que controle los costes de producción de manera que los productores no acaben vendiendo a perdidas. Actualmente ese es uno de los principales peticiones del sector ya que el coste de producir un litro de leche de vaca es de 60 céntimos y el ganadero solo está ganando ahora 46 céntimos. "Ahí está nuestra solución, subiendo el precio de la leche se acabarían todos nuestros problemas", afirmó Nicolás Pérez, gerente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria.

El PP ha puesto sobre la mesa una tercera medida, la ampliación de las subvenciones covid para inyectar liquidez al sector en estos "malos momentos".