Prensa Ibérica y Singular Bank, han organizado un Ciclo de Conferencias por diferentes ciudades españolas para dar las claves para invertir en momentos de incertidumbre y volatilidad como el actual, y el pasado 23 de marzo, llegó a Las Palmas de Gran Canaria con La Provincia como anfitrión. ¿Hay opciones rentables de inversión?, Los expertos plantean hacia dónde enfocar las inversiones este 2022, año de cambios. Hablamos con Carlos Perdomo, director de la Oficina de Singular Bank en Las Palmas, encargado de inaugurar el evento, que nos explica la importancia de contar con un asesor que acompañe y guíe al inversor en este recorrido.

¿Cuál es la labor del asesor financiero?

Entender. Guiar. Acompañar. Asesorar. Palabras muy bonitas, pero que no sirven de nada si se quedan en palabras: Hay que trabajar a diario para cumplir con las promesas que les hacemos a nuestros clientes. En Singular Bank, hacemos todo lo posible para adecuarnos a sus preferencias y, para ello, es esencial entender antes cuáles son sus objetivos y sus expectativas. Pensamos que cada cliente singular y, por tanto, las soluciones financieras y patrimoniales no pueden ser las mismas para todos; el asesor tiene que adaptarse al cliente, a sus necesidades, a sus circunstancias, con el fin de ayudarle a conseguir sus objetivos vitales guiándole en la gestión de sus finanzas. Y hay que acompañarlos, porque las circunstancias de las personas y del mercado cambian, y es importante andar el camino al lado del cliente, para poder seguir adaptándonos a sus necesidades de cada momento. Para que la relación entre asesor y cliente funcione, es básico que haya un alto grado de confianza, una confianza que se gana con tiempo y, sobre todo, con mucha transparencia. Solo si tenemos esa confianza el cliente seguirá nuestras recomendaciones, porque sabe que las haremos, en cada momento, atendiendo a lo que él más necesita.

¿Con la pandemia, los conflictos geopolíticos y demás, se ha puesto de manifiesto vuestra labor? ¿El cliente demanda más asesoramiento?

En cierta medida, así es. Se han ido encadenando en los últimos tiempos distintos acontecimientos que han generado muchas incertidumbres para los inversores: la pandemia, el fin de la era de tipos 0, el conflicto geopolítico actual entre Ucrania y Rusia… No siempre es fácil interpretar estos factores, ni saber qué impacto podrían tener en los mercados. Y si ya de por sí puede resultar difícil para un experto, más aún lo es para muchos inversores. A veces los clientes no tienen el conocimiento necesario, y otras veces sí, pero no tienen el tiempo para dedicarse a sus inversiones. Y en este punto, un experto puede ser un gran apoyo. Ante tantas incertidumbres, el cliente necesita saber cuáles son los posibles escenarios con los que se puede encontrar, las implicaciones de cada uno de ellos, el impacto que podría suponer en su patrimonio, las alternativas de inversión que podrían ser más adecuados en el momento… Y es básico estar al lado del cliente para darle esas respuestas.

¿Cuál es vuestra recomendación de inversión en épocas como la actual de incertidumbre y poca visibilidad?

En Singular Bank, en este sentido, nosotros conjugamos una doble dimensión. Por un lado, tenemos una visión estratégica, con una perspectiva de largo plazo, centrada en la detección de aquellas megatendencias que podrían ser los motores de crecimiento futuro. Estas tendencias quedan, en cierto modo, desvinculadas parcialmente de los acontecimientos puntuales del mercado: cambios demográficos, geopolítica, nuevos patrones de consumo, disrupción tecnológica, cambio climático. Esto no quiere decir, en ningún caso, que no haya caídas si hay un escenario económico adverso, pero es una estrategia que puede mantenerse, porque a largo plazo su sentido, sus fundamentales, su justificación, siguen intactos. Pero, al margen de lo anterior, está claro que en función de las circunstancias de mercado es importante hacer ajustes en las carteras. ¿Qué ajustes están recomendando nuestros expertos del Área de Inversiones? Equilibrar los sesgos entre growth y value, reducir la beta de cartera (y, por tanto, la sensibilidad antemovimientos del mercado), incluir renta variable global con enfoque de dividendo… En renta fija, mantenemos una estrategia cauta con duraciones bajas para reducir la sensibilidad a repuntes en las curvas y hemos reducido el riesgo de crédito.

¿Qué diferencia a Singular Bank de otras entidades?

Esperamos que en muchas cosas. Tenemos un enfoque diferenciador en varios aspectos. Somos un banco que destaca por encima de todo la relación personal con los clientes; partimos de la base de que el cliente es singular y, por tanto, es el banco el que se tiene que adaptar al cliente y no al revés. Cada cliente tiene unas necesidades, unas inquietudes…es "singular". Creemos que es en la relación donde se conoce de verdad a cada persona y a sus necesidades financieras, y solo así es posible ofrecer soluciones óptimas. Creemos que también nos diferencia contar con la oferta más amplia de España de servicios y de productos de inversión y bancarios. Esto nos ayuda a poder cubrir todas las necesidades financieras de los clientes, desde las más simples a las más complejas. Somos un banco ágil, pero dando prioridad al aspecto personal. Utilizamos la tecnología para que el día a día de nuestros clientes sea más fácil, y para los banqueros puedan olvidarse de tener que hacer un montón de trámites burocráticos y puedan dedicar todo ese tiempo a conocer mejor a su cliente, a entender sus necesidades y a las soluciones más adecuadas a cada uno de ellos.