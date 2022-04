Cuando la economía mundial comenzaba a salir del pozo en el que cayó a causa de la pandemia de la covid-19, estalló la guerra en Ucrania. La invasión rusa ha tensado las relaciones internacionales y las consecuencias del conflicto, además del coste en vidas humanas, traspasan las fronteras de los países implicados en el ataque bélico. Al escenario de inestabilidad económica en el que la subida de tipos, la inflación o el bajo ritmo de crecimiento ya sacudían la volatilidad de los mercados y minaban la confianza de los inversores, se suma los efectos de las sanciones a Rusia, la subida del coste de la energía y los vaivenes de la bolsa. Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio de Allianz Gl; Óscar Esteban, sales director en España y Portugal de Fidelity Internacional; Ricardo Comín, deputy country head de Vontobel AM; y Álvaro Fernández, managing director Iberia de Capital Group, participaron en el Ciclo Nacional de Conferencias para Inversores, organizado por Prensa Ibérica y LA PROVINCIA y coorganizado por Singular Bank. En el encuentro telemático, moderado por Susana Criado, los cuatro especialistas compartieron sus claves para elegir una cartera de inversión y destacaron que la inteligencia artificial, la sanidad, las multinacionales y la renta fija son las inversiones que centran su interés en este contexto de inestabilidad e incertidumbre.

"Nuestro horizonte es a medio y largo plazo, apostamos por buscar ideas que diversifiquen la inversión y empleamos criterios que no sean una moda, sino que miren hacia ámbitos que dejen huella en la actualidad y con un largo camino de desarrollo, como es el caso de la inteligencia artificial (IA)", apuntó Trancho, quien aseguró que esta tecnología ya repercute en las empresas, los gobiernos y los consumidores.

La propuesta que Trancho considera más interesante para invertir en estos momentos es el fondo Alliaz Global Artificial Intelligence, con una renta variable global y de gestión activa. Invierte en compañías con modelos de negocio de calidad, bien gestionadas y alineadas con los inversores y los accionistas. Además, buscan que desarrollen un crecimiento estructural y con poder para fijar los precios de sus productos o servicios, para lograr mantener su margen de ganancia en momentos de inestabilidad. "La valoración activa evita el error de enamorarse de una compañía independientemente de los precios que alcance en el mercado, algo que ocurre especialmente en el sector tecnológico, y que el gestor no tome la decisión de recoger beneficios para buscar ideas más interesantes", subrayó el director de Desarrollo de Negocio de Allianz Gl. El equipo que gestiona este fondo está afincado en San Francisco, California, a pocos kilómetros de Silicon Valley, el centro neurálgico del desarrollo de la IA, lo que para este especialista les otorga la ventaja competitiva de la cercanía del lugar donde se producen las novedades relacionadas con su ámbito de acción. "En el corto plazo, la volatilidad no hay que relacionarla solo a un concepto de riesgo, sino también de oportunidad de invertir en cosas que ahora son más atractivas que hace unos meses", detalló Trancho.

La clave está en "no poner todos los huevos en el sector tecnológico", sino en dirigir la inversión a aquellas empresas que incorporan la IA como elemento diferencial de sus productos para ser más competitivas y así formar un fondo de inversión más resiliente. El fondo Alliaz Global Artificial Intelligence, además de grandes tecnológicas, apuesta por empresas como Moderna, que sin la IA no hubiera podido desarrollar tan rápido una vacuna frente a la covid-19. También invierte en John Deere, una compañía que fabrica tractores que ahora incorporan una aplicación que permite a los agricultores ser más eficientes en el uso de fertilizantes. "En este ámbito estamos precalentando, aunque ya se considera que la IA es la cuarta revolución industrial", concluyó Trancho.

Para el sales director en España y Portugal de Fidelity Internacional, Óscar Esteban, los inversores deben poner el foco en el sector sanitario, que "actualmente tiene un papel defensivo pero, de cara al futuro, sufrirá un importante despegue" debido a las características demográficas del planeta. "Las personas siempre necesitarán tratamiento médico y, en 2050, se duplicará en todo el mundo la población por encima de los 65 años, por lo que se requerirán nuevos tratamientos y más especializados", destacó Esteban.

Renta fija y multinacionales

Al envejecimiento de la pirámide poblacional se suma que el gasto público en sanidad se está multiplicando a nivel mundial, el incremento de la inversión en desarrollo de nuevas técnicas y productos y que las empresas evolucionan a nivel interno para ser más eficientes en costes. Estos factores hacen que la sanidad sea un polo de atracción para las inversiones, por lo que Esteban considera que las compañías de este ámbito siempre deben estar en cartera. "Llevamos más de una década invirtiendo en el Fidelity Global Health Care Fund, un fondo centrado en el sector de la salud, así como en sus subsectores y servicios", señaló Esteban. El fondo se nutre de grandes compañías que, de forma constante, generan ingresos que se pueden reinvertir en la propia empresa, con lo que los accionistas reciben rentabilidad sobre el capital depositado. "Nos enfocamos en empresas con calidad, visibilidad y enfoque sostenible en las que el flujo de cash sea recurrente, para que el capital se pueda incrementar y, así, buscar líneas de negocio a futuro", detalló el director en España y Portugal de Fidelity Internacional.

Una de las características que el fondo busca es que las firmas en las que invierten mejoren su coste de eficiencia, para que sus productos sean cada vez más competitivos, más económicos y más accesibles para la población. Las temáticas que más peso tienen en este fondo del sector salud son las que desarrollan material quirúrgico, la investigación y el desarrollo de fármacos. Esteban señaló que la biotecnología está menos representada, porque se desconoce cuál será su flujo de ingresos y prefieren optar por "materias que sean más tangibles".

El managing director Iberia de Capital Group apuntó que para construir una cartera sólida la capacidad de análisis de las compañías es clave. "Hay que entender sus negocios y no autolimitarse por áreas geográficas, temáticas, sectores o estilos", detalló Álvaro Fernández, quien también destacó que las rotaciones agresivas de estilos growth y value pueden hacer perder oportunidades a los inversores, aunque existen compañías atractivas en ambos universos de inversión. Este experto aconsejó a los inversores que recurran al asesoramiento porque "la clave es saber dónde invertir y no cuándo hacerlo".

Para Fernández el foco de atracción son las multinacionales y apuesta por el fondo Capital Group New Perspective, que cuenta con más de 48 años de historia y está probado en todo tipo de escenarios. El fondo, de renta variable global core y flexible, tiene como objetivo conseguir el crecimiento del capital a largo plazo, sin centrarse en una meta de ingresos o rendimiento. "Apostamos por un amplio espectro de multinacionales, desde aquellas ya consolidadas con posiciones de liderazgo en el mercado y equipos de gestión experimentados que pueden proporcionar un crecimiento resistente, hasta aquellas en fase inicial que pueden convertirse en futuros líderes mundiales", explicó el managing director Iberia de Capital Group. Las multinacionales, debido a su adaptabilidad y resistencia, "no es sorprendente que sigan siendo un poderoso subconjunto del universo de la renta variable mundial", concluyó Fernández.

Las crisis, para Ricardo Comín, implican abrir ventanas que antes estaban cerradas. "Lejos de asustarnos en momentos de volatilidad, aprovechemos las oportunidades", aseveró el deputy country head de Vontobel AM, quien detalló que ahora la renta fija o los diferenciales de créditos "se han ampliado y empiezan a verse atractivos". Para él, la renta fija es un activo que siempre debe estar en cartera, especialmente para los inversores más conservadores, pese a que en los últimos tiempos no se miraba con mucho interés. "La mentalidad de la renta fija es garantizar el repago y un buen cupón. Cuanta más amplitud de miras tenga el gestor más posibilidades habrá de que esto ocurra", detalló Comín.

La idea del fondo Vontobel TwentyFour Strategic Income, explicó este experto, es "replicar un fondo de los antiguos, con empresas tradicionales que pagaban muy bien y que, en un momento dado, se podría repagar el capital inicial". Comín añadió que esta cartera "usa la renta fija como un fondo de armario, que se puede decorar con otras inversiones, ya sean de renta fija o variable, que los gestores van seleccionando con el objetivo de generar un buen pago, sin dar sustos". Los gestores, desde principios de años, destacó Comín, creían que la renta fija estaba "muy tensionada" y "pensando en la posible subida de tipos de los bancos centrales creyeron que era momento de hacer liquidez, esperar y encontrar el momento de apostar por oportunidades mejores". Este proceso, añadió, se auguraba más a largo plazo, pero la crisis de la invasión rusa de Ucrania lo ha acelerado.