Las lágrimas de la estabilidad

Una llamada de teléfono que lo cambiaría todo. «Vamos a hacerte un contrato indefinido», fueron las palabras que dejaron sin habla a María del Mar Casas después de más de dos décadas encadenando contratos temporales. Esta limpiadora de Gran Canaria no pudo contener las lágrimas cuando sus jefes le dieron la noticia que llevaba años esperando y que gracias a la reforma laboral ya es una realidad. «Cuando vi la palabra indefinido se me nubló hasta la vista y lo primero que hice fue compartir la noticia con mi familia» recuerda María de Mar, quien asegura que ahora cuenta con mucha más tranquilidad y estabilidad. «Ves la vida de otro color, se me ha abierto un abanico de posibilidades», afirma entre risas.

Acumular antigüedad y disfrutar de vacaciones son dos de las ventajas que María del Mar resalta. «Llevo muchos años soñando con irme de crucero y ahora el sueño está un poco más cerca», señala la canaria. Limpiar es su pasión y jamás ha dicho que «no» a un contrato por muy corto o lejos que fuera. Ahora María del Mar ha mejorado sus condiciones labores y afronta el futuro con optimismo. «Todos los meses voy a cobrar y la seguridad que me da eso me alegra la vida», reconoce.

También ha dejado de mirar el calendario, gracias a la reforma laboral, Ayatima Sanabria, una joven dependienta tinerfeña que firmó el pasado marzo su primer contrato indefinido tras cinco años trabajando en varias tiendas. Sus jefes siempre la volvían a llamar pero nunca le ofrecían un puesto fijo. «Te crea dudas porque sabes que haces bien tu trabajo pero te preguntas si te falta algo», reflexiona Ayatima que decidió empezar a trabajar cuando tuvo a su hija.

Ser siempre la nueva y no poder hacer planes a largo plazo inquietaba a esta joven que reconoce que la «tranquilidad» es la mayor ventaja de su nuevo contrato laboral. Ahora nada le impide estudiar Auxiliar de Enfermería mientras continúa con su trabajo. «Puedo incluso plantearme estudiar en un centro privado porque tengo la seguridad de que podré afrontar los pagos del futuro sin problemas», afirma.

Lo cierto es que la palabra «indefinido» abre puertas que la temporalidad cierra. Es el caso de los créditos y las hipotecas, limitados para aquellos con estabilidad laboral. «Ahora puedo por lo menos entrar a un banco a negociar con mis papeles bajo el brazo», apunta entre risas Michael Lemes un agricultor que trabaja en una pequeña finca de viñas en La Geria (Lanzarote).

El lanzaroteño pasó más de doce años trabajando en hoteles y con la llegada de la pandemia se quedó en paro. Hace ocho meses consiguió su nuevo puesto y sus jefes acaban de hacerlo indefinido. «Sabes que mientras hagas las cosas bien vas a conservar tu trabajo y en estos tiempos que corren eso es un auténtico regalo», afirma Michael, quien reconoce que trabajar en el campo «es muy duro» y que «no siempre se valora la labor de los agricultores».

También lo ha tenido difícil Cristina Rodríguez, una joven grancanaria que tras varios trabajos temporales ha conseguido un contrato fijo en un hotel de la capital grancaria. Precisamente en uno de los sectores donde, hasta ahora, siempre ha predominado la temporalidad. A Cristina le pilló por sorpresa la decisión de su empresa ya que tan solo lleva tres meses en el hotel y su especialidad es la organización de eventos, un área bastante dañada con la pandemia. «Las restricciones no han permitido que demuestre todo lo que valgo y a pesar de eso me han dado un voto de confianza. Bendita sea la reforma laboral», señala la joven.