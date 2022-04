Canarias y Asturias sufren la mayor tasa de paro de larga duración del país

El mercado laboral canario no solo ha recuperado los niveles de ocupación y afiliación a la Seguridad Social de antes de la crisis del coronavirus, sino que incluso los ha mejorado. Aunque pueda resultar sorprendente y hasta paradójico a tenor de la gravedad de la crisis, lo cierto es que nunca antes hubo tantas personas con trabajo en el Archipiélago. Sin embargo, el tejido productivo regional continúa arrastrando una serie de rémoras de las que aún no es capaz de zafarse, entre ellas su incapacidad para encontrar acomodo a los parados de larga duración, es decir, a esas personas que llevan más de un año buscando sin suerte un empleo. Las Islas son, junto con el Principado de Asturias, la Comunidad Autónoma con la tasa de paro de larga duración más alta del país. Hasta un 58,5% de los desempleados canarios, más de la mitad, acumula más de doce meses consecutivos en las listas del antiguo INEM. Dicho de otro modo: de cada cien isleños en la cola del paro, 58 llevan más de un año en esa situación, prácticamente seis de cada diez.

Así lo pone de manifiesto un reciente estudio sobre el mercado laboral de la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Los técnicos de Comisiones Obreras calculan que la tasa de paro de larga duración en el conjunto del Estado es del 48%, un porcentaje ya de por sí considerable –es de los más altos entre los países europeos– pero aun así sensiblemente inferior al de las Islas. De hecho, solo Asturias, con un 59,3%, supera el 58,5% del Archipiélago. En el otro extremo, el de las Comunidades Autónomas con la menor tasa de desempleados de larga duración, se sitúan Baleares, con un 42,2%, y Aragón, con un 40,1%.

La población activa sigue creciendo en las Islas pese al empeoramiento social por la covid

Con todo, el estudio del sindicato también muestra algún dato positivo en el mercado laboral de Canarias. De entre todos los parados isleños que llevan más de un año en la búsqueda infructuosa de un puesto de trabajo, el 54,5%, algo más de la mitad, acumula en realidad más de 24 meses consecutivos –más de dos años– en esa situación. Es decir, que no son desempleados de larga duración propiamente dichos, sino desempleados de muy larga duración. ¿Y qué tiene esto de positivo? Por sí solo nada, pero aunque pueda resultar sorprendente, ese porcentaje de parados de muy larga duración, ese 54,5%, es uno de los más bajos del país. De hecho, esa tasa de personas que llevan más de dos años seguidos buscando sin suerte una ocupación solo es más baja en tres regiones: en Navarra, con un 54,2%; en Cataluña, con un 52,6%; y en el otro archipiélago del país, Baleares, único territorio donde baja del 50% –45,6%–.

Más allá del paro de larga y muy larga duración, el estudio sobre el mercado laboral de CCOO corrobora el restablecimiento del tejido productivo de la Comunidad Autónoma, cuando menos en términos de empleo. Tan es así, que Canarias fue en la segunda mitad de 2021 la región que más empleo creó en términos relativos o porcentuales. «El empleo solo disminuye en la Ciudad Autónoma de Ceuta (-1,3%), incrementándose en el resto de territorios, con mayor intensidad en términos relativos en Canarias (10,3%), Castilla-La Mancha (7%) y Murcia (5,8%)», reza el análisis del sindicato. Además, y esto es algo que sí suele ser habitual, el Archipiélago es también la comunidad en que más se incrementó la población activa en el segundo semestre del año pasado. «El mayor crecimiento en el número de personas activas corresponde a Canarias (5,1%)», explican los técnicos de Comisiones Obreras. Cabe recordar al respecto que la población de las Islas no ha dejado de crecer ni en los momentos más duros de crisis económica, y la causada por la pandemia de coronavirus no ha sido una excepción. La población no ha dejado de aumentar, y, con ella, tampoco ha dejado de crecer la población activa, que no es más que la suma de los ocupados y las personas en búsqueda activa –de ahí su nombre– de una ocupación, esto es, de un puesto de trabajo.

La mayoría de los parados de la región cobra ayudas asistenciales por no tener derecho a paro

En cuanto a las prestaciones por desempleo, a las que el informe de CCOO dedica un apartado específico, la situación de Canarias es preocupante.

En concreto en lo relativo a las prestaciones asistenciales, que son esas que reciben quienes han agotado el paro y necesitan una ayuda extraordinaria de la Administración pública para salir adelante. Entran en esta categoría, por ejemplo, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pues bien, las Islas son una de las Comunidades Autónomas con mayores porcentajes de desempleados perceptores de prestaciones asistenciales. Hasta un 64,1% de los parados del Archipiélago, la friolera de 64 de cada cien, sobrevive gracias a una ayuda de carácter asistencial como la PCI o el IMV. Un porcentaje que solo empeoran Andalucía, con un 70,4%, y Extremadura, con un 74,3%. Sin embargo, tal como recuerdan los técnicos del sindicato, en las dos autonomías del sur peninsular existen subsidios agrarios que solo se dan en su caso, con lo que si no se tienen en cuenta, es Canarias la que lidera este triste ranking.