«Tener que devolver dinero a Bruselas deja muy dañada la imagen de las Islas»

¿Canarias es estratégica para la tecnología fotovoltaica?

Desde el punto de vista del recurso natural ofrece unas posibilidades extraordinarias, las horas de insolación son muy superiores a la media y, por tanto, la rentabilidad también lo es. Siempre teniendo en cuenta que, por las características del territorio, los proyectos son pequeños o medianos.

Ese es un límite insalvable.

Evidentemente, pero sí es compensable esa característica.

¿Cómo?

Desarrollando al máximo el autoconsumo, algo que no es exclusivo de Canarias, hay que hacerlo siempre en todos los lugares para evitar el consumo de suelo.

¿Y es temible el desembolso para ser autoconsumidor?

Para una persona con una vivienda unifamiliar puede suponer entre 3.000 y 5.000 euros. Ese es el coste, pero ahora hay muchas subvenciones. El Next Generation da ayudas a fondo perdido de entre el 20% y el 30%, y también para la instalación de baterías, lo que permite estar consumiendo energía propia durante más tiempo. Y no es la única vía de financiación, también el Gobierno de España ha puesto fondos propios hasta 900 millones de euros, en todo el país, y otros 110 millones para almacenamiento, y ya ha manifestado estar dispuestos a poner más dinero si estas partidas se agotan. También las administraciones insulares y locales lanzan incentivos. La apuesta es clarísima.

¿Esa inversión tiene un periodo de amortización corto?

Claro, y más ahora con los precios de la luz tan caros. Para las empresas y los ciudadanos es una forma de vacunarse frente a estos precios de la energía eléctrica. En un escenario sin todas esas subvenciones, la amortización iría de tres a cinco años, pero con el contexto de precios altos actual y esas ayudas directas, el plazo se reduce a la mitad. Una pequeña industria podría rentabilizarla en torno a dos años. Si lo medimos en términos de TIR (tasa de rentabilidad interna), es superior al 10%, tanto en el ámbito empresarial como en el doméstico; ese valor no se obtiene en ninguna otra inversión.

La fotovoltaica ha mejorado de manera muy rápida su eficiencia. ¿Se ha tocado techo en el terreno de la investigación?

Hemos bajado un 95% el precio en muy pocos años, los 400 euros por megavatio hora han pasado a entre 25 y 30 euros. Esta es la tecnología más barata para producir energía eléctrica. Es cierto que al haber llegado a precios tan bajos, el margen para nuevas reducciones ya no es tan espectacular. Aun así, claro que continúa abierto el campo para la I+D, hay nuevas líneas tecnológicas que pueden permitir aumentar la productividad y reducir más el precio. Estamos en esa línea, en la de incrementar la eficiencia de los paneles para reducir la necesidad de espacio y en la utilización de materiales reciclables, que ya lo son en un 95%. Somos una tecnología casi perfecta, utilizamos muy pocos materiales raros y trabajamos para poder prescindir del todo de ellos. Estamos en un momento óptimo.

¿Le molesta que se queden sin desarrollar proyectos que obtuvieron fondos europeos?

Mi opinión es muy negativa, pero no ya como representante del sector fotovoltaico, también como ciudadano. Que toda una isla como Fuerteventura dé la espalda a la emergencia climática, el reto más importante que tiene ante sí el mundo en este momento, y siga apostando por el fuel, me parece una gran irresponsabilidad. Además, Fuerteventura vive en buena parte del turismo y los visitantes, sobre todo los nórdicos, cada vez valoran más la sostenibilidad y tienen en cuenta la huella de CO2. A Fuerteventura hay que desplazarse en avión y si se enteran de lo sucio que es el mix energético de esa isla, va a haber un impacto importante. No es de recibo esa falta de compromiso con la emergencia climática.

¿Vale todo entonces para desplegar las renovables?

Claro que no, entiendo que determinados proyecto no pasen el estudio de impacto ambiental. Somos los primeros que tenemos un certificado de excelencia y no queremos que las plantas se instalen en áreas protegidas o en proceso de estudio para protegerse. Eso es una cosa absolutamente lógica, lo que no tiene sentido es negarse a la instalación de cualquier proyecto. Hacerlo es apostar por el fuel, lo más caro y sucio.

¿Por qué centra la mira específicamente en Fuerteventura?

Desde luego no es porque no me guste esa isla. Hicieron una moratoria, supuestamente para unos meses, pero ha pasado más de un año y no se ha avanzado nada. En el resto de islas puede haber retrasos, pero se dialoga.

Decía hace dos semanas el director general del IDAE, Joan Groizard, que devolver dinero a Bruselas nos deja en mal lugar.

Nunca es una buena noticia , peo más allá del dinero, que podría haberse utilizado en otro lugar de Canarias o de España, la imagen de las Islas en Bruselas queda muy dañada. Pero, insisto, lo más grave es la sensación de irresponsabilidad, de negacionismo frente al cambio climático.

¿Alguien niega en Fuerteventura el cambio climático?

Pueden hacerse todas las declaraciones que se quiera a favor de las renovables, pero si a la hora de implementarlas no se deja hacer, esas personas tienen un posicionamiento neonegacionista.

Se quejaba también Groizard de que no se ofrecieran alternativas mientras se hablaba de un mix cien por cien renovable.

Eso es lo grave. Si el Cabildo de Fuerteventura presenta un plan alternativo que defina la vía la para la descarbonización, pues se discute. Pero no, ni plan b ni plan a, el único plan por ahora es seguir contaminando el planeta cuando tienen la posibilidad de no hacerlo. Vuelvo a repetir que no digo que se aprueben todos los proyectos, pero que se analicen y se desarrollen, como en cualquier otra parte de España, aquellos que no están en zonas protegidas y no tienen un impacto ambiental. Se pueden analizar uno por uno y ver cuáles pueden y cuáles no aprobarse, pero en Fuerteventura están en un posicionamiento demagógico y neonegacionista de criminalizar a las renovables responsabilizándolas de ser un problema para el paisaje. El problema real vendrá por no hacer nada contra la emergencia climática. Tener que explicar esto a estas alturas es como estar peleando siempre por lo obvio, no hay justificación para lo que está pasando. Se ha perdido un año de emisiones de CO2 que se podría haber evitado y, además, con una energía más barata.

En general, ¿aceleran sus procesos las administraciones?

Creo que no se ha hecho todo lo que se debería por tener una tramitación más racional, que no más laxa. Estoy de acuerdo en que los proyectos hay que analizarlos bien, tienen que ser bien estudiados, porque esa es la garantía que tiene el ciudadano de que no se va a hacer una barbaridad como sí ocurrió en el pasado en otros sectores. Pero una cosa es que no sea más laxa y otra que sea irracional, que para tener la aprobación de algunos proyectos se tarden entre dos y cuatro años para algo que debería no llevar más de uno; en Canarias hay procesos más largos.