La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha celebrado este jueves el 30 aniversario del primer viaje del AVE Madrid-Sevilla Santa Justa, un acto en el que se ha conmemorado el inicio de esta línea que "cambió la imagen que teníamos de España".

Así lo ha manifestado la ministra durante su intervención en este evento celebrado en la estación de Sevilla Santa Justa, donde ha trasladado que esta línea de trenes "fue una obra colosal" y el "mayor trabajo de la ingeniería ferroviaria que se ejecutaba en nuestro país", coincidiendo en 1992 con la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona.

"Demostramos al mundo nuestra voluntad de progreso entre los países más avanzados de Europa. El impulso del Gobierno socialista fue determinante para el transporte del futuro", ha asegurado Sánchez, tras lamentar que "algunos calificaron de derroche" esta obra ferroviaria que se inauguró el 21 de abril de 1992.

"Esta infraestructura conllevó mover cielo y tierra. Se ejecutaron 470 kilómetros y la obra se llevó a otros territorios hasta confeccionar la actual red", ha resaltado.

Tras esto, ha asegurado que en 2022 España alcanzará los 4.000 kilómetros de red y que "hoy nadie duda de la contribución al desarrollo económico y la rentabilidad de aquella apuesta".

"El desembolso fue de 3.250 millones en aquella época y se calificó como la gran segunda obra de ingeniería en Europa, una inversión en la que no se tenía vocación de ser una isla. Gracias a ese impulso, el total de lo invertido asciende a 57.000 millones de euros, así como están en desarrollo obras por importe de 11.500 millones y la previsión de Adif es la de destinar más de 12.000 millones hasta el año 2025", ha trasladado la ministra.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno "está en la disposición de consolidar el tren" como "el primer medio de transporte en España". Además, ha hecho un homenaje a todos los protagonistas del primer viaje de esta línea de AVE.

"Os merecéis todos vosotros nuestro reconocimiento por vuestra dedicación en estos años. Lo hemos comprobado los viajeros de Renfe. Esta línea cambió la imagen que teníamos del ferrocarril y la imagen de España. Todo eso es lo que hoy celebramos", ha concluido Sánchez.

Homenajes

Entre los homenajeados se encuentra el maquinista del primer AVE, Alfredo Durán, quien ha querido recordar a todos los profesionales que contribuyeron a la puesta en marcha de un proyecto que les "llevó muchísimos desvelos", así como ha destacado "la complejidad" de su inauguración y ha hecho mención "muy especialmente" a su compañero Manuel Gálvez, que "hizo el primer AVE Sevilla-Madrid".

Tampoco ha querido olvidar "a la gente de infraestructuras, de mantenimiento de trenes, de los servicios en tierra o de los de a bordo", porque "el AVE es algo más que un tren, es la infraestructura, son los servicios y es lo que nos ha hecho transformar este país".

"En nosotros, habiendo sido partícipes de este proyecto, siempre irá ilusión y el afán, algo que tiene que permanecer en el tiempo", ha concluido.

En el homenaje también ha participado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien ha llamado la atención sobre la "revolución" que supuso para la capital hispalense la llegada del AVE hace hoy 30 años, pero ha pedido "mirar al futuro" y "no quedarnos en la añoranza de ese año 92" para seguir "apostando y articulando el Estado" en torno a la red de alta velocidad.

Asimismo, Muñoz ha reconocido su "satisfacción y orgullo" por el hecho de que la ciudad fuera objeto de una "decisión acertada y estratégica" en materia ferroviaria.

Fruto de ella, ha remarcado el primer edil, Sevilla ha sufrido una "transformación urbanística, turística y económica" que "sencilla y llanamente" no habría sido posible si la ciudad no hubiera sido elegida para el primer trazado del AVE en España. "La Sevilla que conocemos sería diferente" de no haber sido seleccionada en su momento para el primer trayecto desde Madrid.

Antonio Muñoz ha recordado, por último, que la capital andaluza forma parte de la Red de Ciudades AVE, un organismo en el que se acuerda, entre otras cuestiones, un calendario de acciones promocionales, que en 2022 serán al menos 39, 18 de ellas internacionales.

En cuanto a la promoción de la Red de Ciudades AVE en el extranjero, recientemente se ha planificado la asistencia a un mínimo de 16 ferias o eventos de carácter profesional en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Italia, Portugal y el Sudeste Asiático.