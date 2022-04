Canarias se convierte en la locomotora de la recuperación turística nacional

Canarias está tirando de la recuperación turística nacional. El Archipiélago se ha convertido esta primavera en la locomotora de la reactivación de este sector tras dos años prácticamente paralizado debido a la pandemia. No solo la ocupación durante la Semana Santa ha estado de media por encima del 85% en los establecimientos alojativos de las Islas sino que los precios y las reservas se han recuperado más rápido que en otros destinos turísticos del país como Andalucía o Baleares. Así lo indica el informe Smart Observatory elaborado por la consultora internacional PwC y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Un informe que genera muy buenas perspectivas para la temporada de verano en el Archipiélago, tal y como apuntó Jorge Marichal, presidente de la patronal turística nacional. "Los datos son muy positivos de cara a los próximos meses" resaltó, ya que "todos tenemos ganas de viajar, se ha demostrado en Semana Santa y el verano pinta bien". Tan buenas son las previsiones que incluso deslizó que quienes no se den prisa a la hora de reservar pueden encontrarse con dificultades para alojarse este verano. "Las cosas no serán tan fáciles como en 2019, el que quiera irse de vacaciones no debe tardar en reservar, porque si todo sigue así la demanda va a ser muy alta", insistió.

Los precios en los hoteles canarios son ya un 10% superiores a los que existían en 2019, un año antes de que se iniciara la pandemia. Asimismo, el Revenue per Available Room (RevPar) -el indicador que se usa para medir la rentabilidad de un hotel en función del porcentaje de habitaciones ocupadas y la ganancia obtenida- se situó en el 82% respecto al año anterior a la pandemia, mientras que este mismo indicador a nivel nacional solo alcanza el 68%.

Canarias también destaca en cuanto a la comercialización. De media, el Archipiélago ya tiene reservadas un 45,5% de sus plazas turísticas para abril, mayo y junio, un porcentaje que se reduce al 33% en el resto del país. Algo que unido a los precios permitirá a los hoteleros conseguir unos ingresos similares a los de 2019 y muy por encima del resto de destinos nacionales. Las Islas también destacan en la recuperación de la conectividad. Respecto a los vuelos domésticos, Canarias ha recuperado ya el 88% de las operaciones, frente al 75% a nivel nacional. La intención de viajar a Canarias es también superior a la que existe vinculada a otros destinos del país.

El Archipiélago ha rescatado ya a nueve de cada diez turistas nacionales y el reto ahora es mejorar los niveles de visitantes internacionales que todavía se encuentran por debajo de los datos prepandemia. Pero aún así las cifras en las Islas son mejores que en el resto del país y en el primer trimestre de este año ya habían vuelto el 75% de los británicos y el 64% de los alemanes y en la actualidad vienen más turistas franceses o holandeses que antes del covid.

Sin embargo, a pesar de las buenas previsiones, el optimismo es contenido en el sector en Canarias debido a la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania y la inflación que pueden afectar a la actividad al reducir el poder adquisitivo de los turistas y provocar un alza en el precio de los billetes. "La situación es buena pero hay ciertos factores exógenos que nos pueden condicionar", expone el socio responsable de Turismo de PwC, Cayetano Soler. El sector no solo va a sufrir por el incremento de los costes operativos "que han subido un 27%" sino también porque va a disminuir la capacidad de compra de los visitantes. "Es una tormenta perfecta", recalcó.