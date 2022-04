Brevísima historia del empleo moderno (y un apunte esperanzador)

En 1994, el profesor Rifkin, sociólogo especialista en el mundo laboral, publicaba un aterrador y a la vez revelador libro: El fin del trabajo. En él exponía una situación de partida: el desempleo se situaba a nivel mundial en unos niveles que no se recordaban desde la gran crisis de los años treinta, y apuntaba las causas en el desarrollo tecnológico y la automatización. Continuando la línea teórica que ya marcó John Maynard Keynes y que llega hasta nuestros tiempos en las figuras de Barack Obama, o de una manera algo más cáustica y burlona, David Graeber, Rifkin veía en el futuro un sombrío escenario post-laboral, con una robotización que destruiría el empleo manual de manera generalizada.

Rifkin, como buen determinista tecnológico, contempla la historia como una sucesión lineal marcada por el uso de la tecnología, la tendencia a la eficiencia (marcada por nombres ilustres de las teorías del trabajo y el valor como Taylor, Ford o el propio Marx, que no olvidemos se trataba de un productivista convencido) y la reducción del trabajo humano. La orientación es clara: a mayor tecnología, menor necesidad de fuerza de trabajo. Y la fría sensación que nos recorre la espalda es la que debieron tener los soldados del capitán Ludd que, en plena revolución industrial, engrosaron las hordas de temerosos obreros que veían en las máquinas el fin de su sustento y las destrozaban entrando en las factorías por la noche para salvaguardar sus empleos.

John Maynard Keynes, que también tenía el mismo enfoque pero en forma optimista, indicaba que para finales del siglo XX e inicios del XXI, la reducción del trabajo sería tal que el trabajo solo supondría en torno a quince horas de actividad a la semana. El resto podían dedicarlo a otras actividades, al más puro sueño ocioso de Marx. La tecnología haría el resto. Sin embargo, vivimos en los tiempos de la supuesta utopía futurista de Keynes y el debate no es trabajar menos, sino trabajar más. En 2022 la edad de jubilación en España está situada ya en los 66 años y dos meses, hasta alcanzar los 67 años en 2027. Ni rastro de la utopía keynesiana.

El enemigo en casa, por el contrario, tenía el productivista Marx, que veía como su propio yerno publicaba el socarrón «Derecho a la pereza» en 1880, un entretenido libro con el que rechazaba (abominaba más bien) la cultura del trabajo dentro del movimiento obrero. Si Marx veía en el trabajo la liberación a través del desarrollo (y agotamiento) de las fuerzas productivas del capitalismo y la consecuente revolución, Paul Lafargue veía más y más explotación, y ante la duda de una posible revolución liberadora como la que dibuja Marx en el Manifiesto (1848), prefiere, por si las moscas parece decir, dejar de trabajar y holgazanear cuanto antes, no sea que al final la tostada caiga por el lado de la mantequilla y la utopía no se cumpla. De momento, uno a cero para el yerno.

La historia nos enseña siempre una cosa: las explicaciones y visiones teleológicas siempre fallan. Teoría del caos, caja negra, principio de incertidumbre…Llámenlo como quieran, pero al final lo inesperado sucede, por eso las historias están llenas de altibajos y giros inesperados. Cuando parecía que tras la revolución industrial y la súper crisis permanente entre 1929 y 1945 el trabajo estaba agotado (y no había de dónde generarlo porque la crisis había destruido el empleo, y la tecnología las posibilidades de crearlo más allá de la economía de guerra constante) apareció el gran aliado de la economía: la publicidad. La capacidad de generar necesidades donde no las había. Con la publicidad y el despertar del consumo apareció toda una cultura social consumista, apoyada en el desarrollo del crédito personal, la compra a plazos, la cultura pop vitalista y todo un abanico de ideas que tumbaron el ascético (y por aquel entonces ya retrógado) pensamiento calvinista, convenientemente aderezado por su aliño victoriano en forma de moral represiva. La era de la explosión súper consumista de la segunda mitad del siglo XX no solamente suponía el rechazo de la cultura del trabajo, sino también del puritanismo de la vida sexual. Libertad y ensalzamiento de la juventud (y de la vida alocada, y de la droga, y de la muerte joven y en vaqueros) que fertilizó el clima en el que se desarrollaría una nueva revolución económica, en forma de consumo. La cultura estadounidense se expande por todo occidente (y lo que no es occidente). Y, por cierto, ante aquellos argumentos de que «siempre cogemos todo lo malo de otros sitios», no está de más apuntar que en esa misma y próspera sociedad americana todavía las personas negras tenían que usar baños segregados, sentarse atrás en el autobús (hasta el acto de valentía de Rosa Parks) o ver vetada su acceso a la propiedad inmobilaria (mediante la infame estrategia del «redlining»). Volviendo al hilo, Jean Baudrillard o Daniel Bell ya anotaron cómo, desde esa época, las claves del estatus social estarían más en las posesiones que en los valores, más en lo que se tiene que en lo que se es, más en lo que se consume que en lo que se produce. Bienvenidos a la época del consumidor. Otro nuevo impulso para generar empleo gracias a los nuevos modos de vida.

Pero al no detenerse el desarrollo tecnológico, la ola de nueva demanda comienza a decaer, y para la época que va entre las crisis del petróleo (1973) y la crisis de las puntocom (2000) el empleo otra vez mengua, y la revolución en este caso es la neoliberal. Llegados a la época de la burbuja hipotecaria y la crisis mundial de 2008 el desempleo aún no se ha recuperado, el consumo por sí solo ya no es capaz de soportar toda la generación de empleo que la sociedad demanda, y las tasas de desempleo que en otros tiempos hubieran sido apocalípticas se comienzan a normalizar, en parte por resignación (el sindicalismo ha sido desarmado en buena parte del mundo tras las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa del siglo XX), y en parte por unos Estados del bienestar que amortiguan la caída en las sociedades desarrolladas. En los países en vías de desarrollo la historia es otra, y las diferencias internacionales aumentan y aumentan desde entonces.

La utopía de Keynes (y de Marx) no se cumple, y desde luego no trabajamos menos, incluso a pesar de que buena parte de la creación de empleo en los últimos decenios es «artificial». Al menos eso cree el socarrón (y recientemente fallecido) David Graeber, ex profesor de la prestigiosa London School of Economics. En su popular (y divertidísimo) «Trabajos de mierda» (2018) recrea las sugerentes y retorcidas maneras en que nuestra sociedad ha creado empleos de la nada, por el único motivo de mantener unas tasas de empleo aceptables. Supermultinacionales cuyos directivos tienen legiones de trabajadores que hacen informes sin fin (y sin sentido), abogados corporativos que solo existen para litigar con otros abogados corporativos, ejércitos de «llamadores» de telemárquetin que crecen en función de cómo crecen esos mismos ejércitos en la competencia, o trabajadores que suplen las carencias provocadas por ineficiencias que otros trabajadores no pueden resolver. Parece, leyendo a Graeber, una cómica y ridícula puesta en escena de trabajos absolutamente inservibles con el único propósito de no dejar descansar y trabajar menos a una sociedad que se muestra incapaz de desarrollar otro sistema de recompensas (económicas y sociales) que no sea el trabajo. Calvino, aunque malherido, no ha muerto.

Y en esto se suma la guinda de algunas sociedades, como la nuestra, en la que la explosión de movilidad social sumado al desarrollo del Estado del bienestar en poco tiempo ha generado una crisis de sobrecualificación como pocos países tienen. El profesor (y amigo) Ildefonso Marqués Perales explica que España produce jóvenes cualificados a un ritmo que ni siquiera sociedades como la británica o las nórdicas (con unas clases directivas y profesionales que duplican a la española en términos porcentuales) podrían asumir. La espada y la pared entre las que se ven forzados (y forzadas) a elegir en demasiadas ocasiones es un autoempleo económicamente infructuoso, o una sobrecualificación psicológicamente frustrante, como el brillante e ingenioso libro de Richard Sennet (La corrosión del carácter) mostró en 1998.

Parece que el camino a la ruina viene en forma de sobrecualificación más desempleo, lo cual es la traducción laboral al fenómeno de estanflación en economía. Pero como decimos, la historia no deja de sorprendernos. Y también hay espacios críticos donde nuestras sociedades pueden generar nuevas demandas sociales. Como hemos visto, éstas surgen de situaciones críticas o transformadoras. Y en concreto advierto dos en las que se debe trabajar para la generación de esos empleos. En primer lugar, la crisis climática, que debe espolear la generación de nuevas actividades a partir de nuevas necesidades. Nuevos empleos asociados a la transformación energética de (casi) todas las actividades humanas. En segundo lugar, la crisis de cuidados, esa enorme bolsa de trabajo social invisibilizado, feminizado y no retribuido que soporta el resto de actividades en nuestras sociedades. Investigadoras contemporáneas como Yayo Herreros analizan el papel esencial de los cuidados en la base de nuestra existencia social. Quizá moviendo esas actividades de lo invisible (y no retribuido) a lo visible (y retribuido) podríamos generar no solo el surgimiento de cientos de miles de empleos en nuestras sociedades asociadas al cuidado a otras personas de manera inmediata, sino toda una nueva revolución de necesidades que generara otro nuevo ámbito de progreso y empleo.