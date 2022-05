Los sindicatos advierten con más movilizaciones si no suben los salarios

Los sindicatos advierten con más movilizaciones si no hay subidas de salarios y medidas que contengan los elevados precios de la cesta de la compra. El aumento salarial y la inflación marcaron las principales reivindicaciones del Primero de Mayo de este año. La fiesta del trabajo retomó la normalidad después de la pandemia en un contexto condicionado por la carestía de los precios y las fuertes discrepancias entre patronal y centrales sindicales a la hora de trasladar a la negociación colectiva la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Por la paz, subir salarios, contener precios, más igualdad fue el lema principal de la pancarta unitaria de CCOO, UGT y USO en las manifestaciones de las dos capitales canarias, la concentración en La Palma y el acto que tuvo lugar en Lanzarote.

La coincidencia del Primero de Mayo con domingo, la celebración del Día de la Madre y el buen tiempo restó asistencia al llamamiento de los sindicatos frente a las manifestaciones del año pasado, que se celebraron aún con restricciones pero con más participación. En la capital grancanaria alrededor de medio millar de personas hicieron el mismo recorrido de 2021 entre el Parque San Telmo y la Plaza de Santa Ana, donde se leyó el manifiesto sindical.

Francisco González, vicesecretario general y de Política Sindical de UGT Canarias, advirtió que «no queda otra que subir salarios porque la clase obrera no puede pagar la inflación desmesurada que hay en el mercado y seguir con la precariedad salarial de los últimos diez años». González criticó a la patronal porque «con la excusa de los costes laborales no quiere revisar los salarios».

El representante de UGT se refirió a la situación de Canarias, con unas cifras peores que en el resto del territorio nacional tanto en capacidad adquisitiva, como en precariedad laboral, niveles de pobreza y en paro juvenil. Por ello indicó que en Canarias es más necesario que se revisen los salarios al alza y se actualicen con el IPC a fin de que el diferencial de los incrementos pactados hasta ahora –entre un 2% y un 3%– suponga un aumento lineal que amortigüe la espiral inflacionista.

Por su parte, la secretaria insular de CCOO en Gran Canaria, Esther Ortega, advirtió que con la inflación desbocada «los trabajadores están pagando de nuevo las consecuencias de esta crisis». Por ello exigió que el Gobierno «contenga los precios» al menos de los productos más básicos de la cesta de la compra ya que «mientras la inflación ronda el 10% hay productos como el pan, café o aceite que están incrementándose en los supermercados entre los 20 y un 40%, es desorbitado».

La representante de CCOO advirtió que «los sindicatos no nos vamos a sentar con la patronal mientras no se revisen los salarios, se puede negociar incrementos y recuperar algo del poder adquisitivo perdido pero la patronal se niega y de esta forma no nos sentaremos a negociar». El pacto de rentas se encuentra en un punto muerto porque «no solo se trata de un pacto de salarios sino también de que las empresas cedan algo en sus beneficios para redistribuir la riqueza».

Las centrales sindicales también reivindicaron el cese de la guerra en Ucrania pero también los conflictos en el Sáhara Occidental, en Palestina y en otros países. Asimismo, demandaron la igualdad social y laboral, la actualización de las pensiones y que la protección social de instrumentos como el Ingreso Mínimo Vital o la renta de ciudadanía lleguen a todas las familias que lo necesitan.

Poca asistencia de dirigentes políticos se dio cita ayer en la manifestación de la capital grancanaria. El partido que contó con más representación fue el PSOE frente a formaciones como NC o Podemos, que apenas contaron con representantes de las mismas frente a otros años. Entre los socialistas asistentes se encontraban el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, y los consejeros del Gobierno canario Elena Máñez –portavoz también de la Ejecutiva regional del PSOE canario– y Sebastián Franquis. Concejales, diputados, consejeros del Cabildo y dirigentes orgánicos del PSOE también formaron parte de la amplia comitiva socialista.

Conflictos laborales

Especialmente reivindicativos en la jornada de ayer se mostraron sectores como el de Correos o la Seguridad Social, que cuentan con importante conflictos laborales. Los pensionistas, amigos del pueblo saharaui, feministas y otros colectivos no faltaron a la tradicional cita del Primero de Mayo.

En la Plaza de Santa Ana se leyó el manifiesto unitario pactado entre los sindicatos convocantes. Con consignas a favor de una huelga general, el texto pone el acento en las familias y trabajadores más vulnerables, que son los principales afectados por la nueva crisis económica caracterizada ahora por el incremento de precios y la inflación. Con las subidas de la luz, los combustibles o los alimentos se demanda un incremento salarial y una contención de precios para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida. «Bajar los impuestos es una trampa», recoge el manifiesto, frente la petición del PP y otras formaciones políticas.

En Santa Cruz de Tenerife el secretario de Organización de UGT, Héctor Fajardo, señaló que se vive un momento crítico, con una subida de precios que ha afectado «profundamente» a la capacidad adquisitiva de los trabajadores, por lo que ha reclamado aumentos salariales y contención de precios. El dirigente de la UGT opinó que la patronal debería tener algo más de sentido de Estado, de país, porque, insistió, la subida de salarios es «inevitable» para garantizar la recuperación económica.

Por su parte, el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, se refirió al lema del Primero de Mayo de este año La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad, y ha apuntado que la «altísima» inflación no se está trasladando a la negociación colectiva, por lo que ha pedido a los empresarios que actúen en consecuencia. Inocencio González ha recordado que en la negociación de los convenios colectivos se establecen incrementos salariales de en torno al 2%, mientras que la previsión de inflación para este año está entre el 6 y el 6,5%.

Los dirigentes del PSOE también se dejaron ver en la manifestación de la capital tinerfeña, entre ellos el presidente del Parlamento, Gustavo Matos; el diputado y portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, o la parlamentaria Tamara Raya. Gómez manifestó que poco a poco se recupera la normalidad, si bien no se ha salido de la pandemia y hay un conflicto bélico en Ucrania. El dirigente socialista tinerfeño reconoció que queda mucho por hacer pero ha subrayado que se han dado pasos muy importantes para abandonar la precariedad y acabar con la temporalidad laboral.

En La Palma el Primero de Mayo se conmemoró con una concentración frente a la delegación del Gobierno mientras que en Lanzarote tuvo lugar el acto de entrega de los Premios Miguel Barrios y la lectura de un manifiesto por Día del Trabajo, en el Teatro Esperanza Espínola, con la presencia del secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro.