"En este país si tienes más de 55 años tu currículo se va directo a la basura"

Montse Palomera encara el epílogo de su vida laboral repleto de incertidumbres. Empezó a trabajar a los 14 años, como administrativa en una popular cadena de electrodomésticos, y estuvo dos décadas dejando a sus hijos a las seis de la mañana en casa de los abuelos porque tenía que ir a levantar la persiana. Y luego los recogía casi por la noche cuando plegaba, muchas veces ya cenados y medio dormidos. "¿Qué estoy haciendo con mi vida y la de los míos? Me estoy perdiendo ver crecer a mis niños", rememora que pensó antes de dar un volantazo a su vida.

Esta valiente no dudó en coger el toro por los cuernos a sus 37 años, apuntarse a un grado medio de operador de planta química y conseguir la estabilidad y unas condiciones laborales decentes que la industria ofrecía en aquel entonces. “Solo yo sé lo que me costó sacármelo. Hacía 15 años que no estudiaba y cuando fui a la escuela apenas se daba nada de química. Pero mi prioridad era encontrar algo que me permitiera hacer jornada continuada, quería poder ver a mi familia”, cuenta. “La otra opción era guarda forestal y no me acababa viendo por un bosque en Vielha”, añade, divertida.

A partir de ahí empezó su recorrido en la industria química, donde las compañías catalanas han tenido históricamente fuerza. Pasó por varias, desde laboratorios Novartis hasta los que fabrican las populares pastillas Juanola. Finalmente se estabilizó en Lacer, demostrando con su trayectoria que la lacra de la temporalidad que aspira a atajar la nueva reforma laboral no es nada nuevo en el mercado español.

Allí estuvo hasta el 3 de diciembre del 2021. Montse recita la fecha con absoluta claridad y recuerda perfectamente como la llamaron para comunicarle su despido tras 16 años en la empresa. "En todo el tiempo que estuve allí no había pisado recursos humanos y ya me imaginaba lo que iba a pasar. Antes que a mí habían echado ya a algunos compañeros. A los 60 años, cuando me faltaban los años más importantes de cotización de cara a jubilarme, me estaban despidiendo y sin darme ninguna explicación. No me sorprendió, pero me sentí defraudada. Y así se lo dije", recuerda. Según publicó hace un par de meses ‘elEconomista.es’, Lacer maneja una facturación de 150 millones de euros y un ebitda próximo a los 30 millones.

Linkedin, Infojobs, Infoempleo… Montse tuvo que adentrarse por primera vez en una amalgama de portales de empleo que era nuevo para ella. Tras una breve experiencia en otra química que la renovaba de 15 días en 15 días y que dejó con una tendinitis aguda, esta barcelonesa lleva varios meses chocándose contra el ‘ya le llamaremos’. “Al principio me dicen que doy el perfil, que valoran mi formación, mi experiencia… pero cuando ven la edad que tengo se acaba la cosa ahí. En este país si tienes más de 55 años tu currículo se va directo a la basura”, afirma. “En esa última empresa donde trabajé lo primero que me dijo el encargado cuando entré en su despacho fue ‘oiga, ¿pero usted qué edad tiene?’. Me pareció tan humillante… Todavía no había empezado a hacer y ya estaba molesto con mi edad”, recuerda.

Montse no pierde el buen humor pese a que de momento no está teniendo suerte en encontrar un nuevo empleo de lo suyo. Mientras tanto no se está quieta y estos días acude a T’Acompanyem, una asociación de personas en paro que se ayudan a encontrar trabajo y, mientras tanto, se apoyan entre ellos y se hacen ver que el desempleo no es un fracaso individual, sino una lacra que afecta actualmente a tres millones de personas en toda España.