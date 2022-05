¿Por qué no coinciden el paro registrado y la EPA?

¿Qué mide el paro registrado y qué la EPA?

Los datos de paro registrado contabilizan los ciudadanos que han decidido ir a una oficina a comunicar su situación y su intención de hallar un empleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) realiza un análisis estadístico del mercado laboral a partir de una muestra que refleja la composición de la sociedad.

¿Por qué no coinciden los datos de uno y otra?

Al final de la semana pasada se conocieron los datos de la EPA para el primer trimestre del año: 15.500 parados más en las Islas para un total de 234.600 al terminar marzo. Ayer, sin embargo, el paro registrado reflejó una mejoría que situó esa cifra por debajo de los 200.000. Aparte de la diferencia entre uno y otro método para obtener los datos expuesta en la pregunta anterior, la EPA hace referencia a un trimestre que incluye un mes de enero que también arrojó un resultado negativo en los datos de paro registrado.

¿Qué carencias presenta la EPA?

El INE publica la metodología que emplea para la elaboración de la EPA, nada se oculta. Como toda encuesta, esta también incluye unos márgenes de error, que son mayores cuanto menor es el tamaño de la variable analizada. Un ejemplo, según los datos publicados la pasada semana, entre enero y marzo se destruyeron 17.100 empleos en la provincia de Las Palmas y se generaron 1.500 en la de Santa Cruz de Tenerife. La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha alertado en el pasado de la necesidad de incrementar el volumen de encuestados para evitar distorsiones.

¿Y cuáles afectan al paro registrado?

Es la voluntad del desempleado acudir a la oficina a comunicar su situación, nadie está obligado a ello. Puede haber un número indefinido de personas que no tengan trabajo y, entre otras cuestiones, por no tener derecho a prestación ni estar interesado en los servicios de orientación o formación que se prestan, no figuren en los registros.

¿Llegan a coincidir?

No con exactitud, pero sí pueden influir la una en la otra. Por ejemplo, una EPA que pone de manifiesto un buen comportamiento del mercado laboral –creación de empleo–, conlleva de manera habitual un incremento del número de desempleados que deciden darse de alta en la oficina de empleo.