La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, anunció ayer que este año se destinarán 25,4 millones de euros a acciones promocionales, un 27% más que en 2021, con el objetivo prioritario de captar visitantes de larga estancia y, además, «desestacionalizar» el turismo interior. Castilla afirmó en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Ana González, que Turismo de Islas Canarias cuenta con un ambicioso plan de actuación valorado en 60,2 millones y dividido en cuatro áreas estratégicas, una de las cuales es la generación de demanda a través de la promoción, que supone el 42,2% del presupuesto total.

Las acciones se agrupan en cinco planes de promoción, el principal de ellos el de sol y playa plus (9,1 millones), seguido por el de segmentos específicos, en el que se incluyen los teletrabajadores, los turistas silver plus, el turismo deportivo, el turismo interno y los visitantes LGTBI (4,9 millones). Durante su intervención, Castilla destacó que los dos millones de euros que Turismo de Canarias invierte en la captación de los turistas de larga estancia, es decir, los teletrabajadores, los silver plus y los deportistas profesionales, con una inversión «sin precedentes» que demuestra la fuerte apuesta por la diversificación y por la mayor sostenibilidad en la demanda. Estos visitantes «resultan muy beneficiosos para el destino, ya que reducen la dependencia de la conectividad aérea, realizan un consumo de recursos más sostenible y generan una mayor facturación turística y mejor distribuida», apostilló la consejera.